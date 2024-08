Te is szégyenlős vagy a szaunában? Itt a megnyugtató megoldás! (x)

A szaunázás jótékony hatása mindenki előtt ismert, serkenti a vérkeringést, erősíti az immunrendszert, méregtelenítő és bőrtisztító hatású. De egyáltalán nem mindegy, hogyan szaunázunk. Van, aki meztelenül, törölközőbe csavarva kényelmetlenül érzi magát, míg szintetikus anyagból készült fürdőruhában beülni a gőzbe, több okból sem szerencsés. Egy természetes anyagból készült bikini fazonú speciális szauna ruha lehet az ideális megoldás a szaunázás szerelmeseinek.

Sokan, sokféleképpen szaunázunk, ám nem mindig úgy, ahogyan ajánlatos lenne. A szaunaetikett szerint nem javasolt a szaunába fürdőruhába belépni, mégis, a szégyenlősség sokakat visszatart attól, hogy csak egy törölközőt csavarjanak a testükre a fülkében. A törölközőbe izzadni kényelmetlen, és azt is tudni kell, hogy a műanyag fürdőruhák sem arra lettek kitalálva, hogy tartósan 90-100 Celsius fokon olvasszuk őket, ettől tönkre is mehetnek, gyakori szauna használat alatt elvesztik rugalmasságukat, és ez még csak a kisebbik probléma.

Egyes kutatások szerint ugyanis az is előfordulhat, hogy a magas hőhatás következtében a textil toxikus anyagokat bocsáthat ki magából, amelyek így közvetlenül érintkezhetnek a bőrrel és azon keresztül akár fel is szívódhatnak. Arról már nem is beszélve, hogy medencéből a szaunába érkezve, a klóros vízzel átitatott textil fürdőruha kipárolgása a kabinban szintén nem egészséges.

A szaunázás szerelmese vagyok, azonban a meztelenül szaunázás nem az én világom, lepedőbe tekerve pedig amellett, hogy túl meleg, nagyon kényelmetlen is számomra. Szerettem volna erre a sok szaunázó társamat is érintő problémára megoldást találni, ekkor jött az ötlet, hogy miért ne lehetne elérhető bárkinek egy természetes anyagból készült bikini fazonú szauna ruha, ami divatos és egyben kényelmes is? Így született meg a 100% természetes anyagból készült, magyar varrónők és tervezők bevonásával tökéletesített SAGINI - a szauna bikini

- meséli Dombi Brigitta, a projekt ötletgazdája.

A SAGINI növényi rostokból, pamutból, lenből és ramiból (ez utóbbi egy Kínából származó növényfajta), tehát csupa természetes anyagokból készül, hölgyeknek van belőle egyben részes fazon is a bikini mellett, ráadásul matyó és kékfestő színmintázattal, valamint tiszta fehér színben is elérhető. A férfiakra is gondoltak a tervezők, ők egy kényelmes rövidnadrágban szaunázhatnak. A fürdőruhákhoz választható szintén természetes szövetszálakból előállított törölköző és szaunalepedő is.

Dombi Brigitta SAGINI piaci tesztelésére a közösségi finanszírozási modellt választotta, Magyarország legnagyobb közösségi piacterén, a Brancskozosseg.hu felületén indított kampányt.

A közösségi finanszírozás nem adományozást jelent, hanem egy megelőlegezett bizalmat. A vásárló előrendeli a terméket, kvázi megfinanszírozza ezzel a bekerülési költségeket, és ha összejön a kívánt célösszeg, megkapja a szauna bikinit, vagy nadrágot. Ha nem, úgy pedig visszajár a pénz, ezért vevői oldalról a vásárlás teljesen kockázatmentes. A SAGINI kampánya nagyon jól indult, pár nap alatt máris összegyűlt a tervezett összeg negyven százaléka.

