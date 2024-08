Ezt mindenképp tudnod kell az otthoni vízről: az egészséged is rámehet, ha nem figyelsz oda eléggé

Egyáltalán nem mindegy, milyen az otthonunkban elérhető víz minősége, szerencsére azonban könnyen megtudhatjuk - és ha kell, még javíthatunk is rajta.

A víz az élet forrása – víz nélkül nincs élet, tiszta víz nélkül pedig nincs egészség sem. Az ivóvíz hiánya rövid távon is megengedhetetlen, annak minősége pedig hosszú távon befolyásolhatja egészségünket és életminőségünket.

Az ivóvíz minősége viszont sajnos nem mindenhol azonos, nagyon sok tényező befolyásolhatja, jelentősen eltérhet egyes régiókban, az adott terület vízforrásától függően. Egyes helyeken lehet, hogy a felszín alatti víz a fő ivóvízforrás, míg máshol tavak vagy folyók biztosíthatják a lakosság számára az ivóvizet. Az ivóvíz minőségét jelentősen befolyásolhatják egyéb környezeti tényezők, mint például az ipari szennyezés, egyes mezőgazdasági műveletek vagy éppen a természeti katasztrófák is.

Magyarországon a vízkeménység területleg változó, mértéke közepesnek mondható. Vannak olyan területek, például az Alföldön, ahol általában lágyabb a víz, itt a talaj általában kevesebb kalciumot és magnéziumot tartalmaz, amelyek az ivóvíz keménységét befolyásolják. Ahol ez nagyobb mennyiség, például a Dél-Dunántúlon, ott gyakran találkozhatunk magasabb vízkeménységgel. Ugyancsak magasabb a vízkeménység néhány északi és északkeleti területen is, a vízforrás és a környék geológiai összetétele miatt

- mondta erről Mihalek Miklós, a BWT Hungária vízkezelési szakértője. Hozzátette azt is, hogy éppen a Balaton környéke az egyik hely, ahol erre a kemény vízre számítani kell.

A városokban és az agglomerációjukban általában egységes vízellátó rendszert használnak, a helyi vízforrásokra alapozva, így kisebb a változékonyság a vízkeménységben, de például a Budakörnyéki-régióban, Közép-Dunántúlon és a Balaton környékén kifejezetten keménynek számít a víz. A túl kemény víz pedig nem csupán az ivóvíz ízét befolyásolhatja, hanem csökkentheti a háztartási gépeink élettartamát, azok működésének hatékonyságát is. Ha pedig ehhez hozzávesszük még, hogy sajnos szép számmal akadnak régi, vagy rosszul karbantartott vízvezeték-hálózatok is, így könnyen kerülhet szennyeződés is a vizünkbe

- tette még hozzá a szakértő.

Honnan tudhatjuk meg, hogy otthonunkban milyen a vízkeménység?

A területünkön működő vízszolgáltató honlapján kötelező feltüntetni a szolgáltatott víz minőségi paramétereit, de kereskedelmi forgalomban is kapható vízkeménységi teszter segítségével is meggyőződhetünk róla. Ahhoz, hogy biztosak lehessünk abban, hogy megfelelő minőségű, tiszta vizet használunk és fogyasztunk, az otthoni víztisztítás lehet a megoldás. Az otthoni víztisztító berendezések segítenek eltávolítani a potenciális szennyeződéseket, mint például a klór, a nehézfémek, a mikroorganizmusok és a szerves szennyeződések, így hozzájárulnak az egészségesebb ivóvíz ellátáshoz.

Most épülő, kialakításra kerülő házaknál, lakásoknál lehetséges már közvetlenül a vízóra után telepíteni egy legalább 100 mikronos lebegőanyag szűrőt. Ki kell alakítani egy csőleágazást, amely a konyhai vízvételi helyhez visz kezeletlen vizet a pult alatti ivóvízszűrő számára. Ezután kerül beszerelésre egy multiblock szerelvény a csővezetékbe, amelyhez bármikor szabadon csatlakoztatható bármelyik vízlágyító berendezés, amelynek segítségével kellemes, lágy, selymes vizet nyerhetünk a csapból. Természetesen nagyon fontos, hogy mindig az adott vízkeménységnek megfelelően állítsák be a vízlágyítót, és rendszeresen ellenőrizzék annak helyes működését is

- mondja Mihalek Miklós.

Az otthoni víztisztító rendszer kiépítésével sokat tehetünk egészségünkért is, hiszen elkerülhetjük a vezetékes vízzel szervezetünkbe jutó káros anyagok, nehézfémek fogyasztását, és egyben a fenntarthatóság útjára is lépünk, hiszen ha tiszta ivóvíz folyik majd a vízcsapból, nem lesz szükség arra, hogy tucatjával cipeljük haza a PET-palackos ásványvizeket, amellyel pénzt is spórolunk, a visszaváltásával, szelektív gyűjtésével pedig mindenképpen időt takarítunk meg.