Megéri ma éjszaka felnézni az égre: akár 100 hullócsillagot is láthahatunk, érkezik a Perseidák

Augusztus közepe minden évben megajándékoz bennünket néhány különleges éjszakával, amelyek során nem csak a csillagászat, illetve az égbolt iránt érdeklődők, hanem szinte túlzás nélkül jelenthetjük ki, hogy mindenki, aki fennmarad sötétedésig, kémleli az eget. Idén augusztus 12-én lesz várhatóan a meteorraj maximuma, amikor akár 100 hullócsillagot is láthatunk egy óra alatt! - írta a honlapján a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A meteorraj a Perseus csillagképről kapta a nevét, hiszen abban a csillagképben van az úgynevezett radiánspontja, tehát felvillanó hullócsillagainak vékony útvonala onnan látszik majd kiindulni. A Hold már este 11 óra előtt lenyugszik, nem fog minket zavarni a fényével az éjszaka nagy részében zavartalanul figyelhetjük meg a feltűnő fénycsíkokat.

Még sok csodás jelenség vár ránk augusztusban

Bár már a júliusi telihold is sokkal fényesebb és nagyobb volt, mint a megszokott, hivatalos számítások szerint 2024-ben az első szuperhold augusztus 19-én lesz. Azt már hamarabb is megfigyelhetjük, hogy a Hold már a teliholdat megelőzően is nagyobbnak, fényesebbnek látszik majd. Ennek oka, hogy a Hold pályája most közelebb esik a Földhöz. Azt a jelenséget, amikor a telihold éppen egybeesik azzal az időponttal, amikor a Hold a legközelebb tartózkodik a bolygónkhoz, nevezzi a köznyelv szuperholdnak (a csillagászok nem használják ezt a kifejezést).