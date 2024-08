Villámgyorsan szabadulnának a magyarok ezektől az otthonoktól: nincs mit tenni, várniuk kell

Nem teljesen egyöntetű most a kép az értékesítési idők változását tekintve a hazai ingatlanpiacon. Legalábbis egyes közvetítők inkább lassuló, mások némileg rövidülő eladási időről beszéltek, ugyanakkor ez számos tényezőtől függ - közölte az egyik hazai ingatlanközvetítő.

Az értékesítési időket tekintve nagyon változatos a kép most az ingatlanpiacon - jelezte Kántor Istvánné, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője. Az eladás gyorsasága függ ugyanis attól, hogy mennyire keresett egy adott ingatlantípus, milyen az esztétikai és műszaki állapota, és persze a hirdetési ára, vagyis, hogy mennyire van túlárazva. Családi házak esetében a két kerületben az átlagos értékesítési idő az idei év első felében 6 hónap és 1 év között alakult, a lakásoknál ugyanakkor 3-6 hónap között változott. Természetesen, ha egy ingatlan a keresett kategóriába tartozik és jó állapotú, akkor ennél lényegesen rövidebb is lehet az értékesítési idő - jegyezte meg Kántor Istvánné.

A XI. és XXII. kerületekben a nagyobb, korszerűtlen házaknál 6 hónap és 2 év között értékesítési időre lehetett számítani az elmúlt hónapokban, de ez csak akkor volt érvényes, ha a tulajdonos hajlandónak mutatkozott kompromisszumra az árat tekintve - fejtette ki Nagy Csaba, az ingatlanközvetítő dél-budai régiós vezetője. Ellenkező esetben az ingatlan akár eladhatatlanná is válhatott, így pedig az irodának sem volt érdemes foglalkoznia a hirdetésével. Panellakásoknál 60-90 napos értékesítési idővel számolhattunk - tette hozzá a szakértő.

A XIV. és XVI. kerületekben Sebestyén Tamás, az ingatlanközvetítő kerületi irodájának szakmai vezetője szerint mérséklődtek az értékesítési idők az elmúlt hónapokban, legalábbis, ami a piaci árazással kínált ingatlanokat illeti. A keresett kategóriákban, tehát például a kisméretű, másfél szobás téglalakásoknál hetek kérdése volt az eladás, de néhány hónapon belül biztosan értékesíthetők voltak. Ahol komolyabb kihívásként jelentkezett az értékesítés, az a 80 millió forint feletti ingatlanok piaca, itt már jóval hosszabb értékesítési időkre számíthattak a tulajdonosok.

A Balatonnál viszont érezhetően megnyúltak az értékesítési idők az elmúlt hónapokban, sok ingatlan esetében években lett mérhető az eladás

- Krausz Gábor, az ingatlanközvetítő siófoki irodájának munkatársa szavai szerint. Az olyan ingatlanokat lehetett gyorsabban eladni, melyek olcsók voltak: az 50 millió forint alatti áron megszerezhető présházakra, mezőgazdasági ingatlanokra, telkekre volt érezhető a legnagyobb kereslet, melyekre 30-50 négyzetméter alapterületű nyaralót, gazdasági épületet szeretnének építeni a vevők. Ezen kívül nagyobb igény mutatkozott még a vidéki családi házakra, de csak a 70-80 millió forintos árszintig - tette hozzá a szakértő.

Hártó Regina, a cég érdi irodájának vezetője szintén úgy látja, hogy nőttek az értékesítési idők az elmúlt egy évben, ami elsősorban a tavalyi lassulásnak köszönhető, ugyanis azok az ingatlanok, melyek akkor kerültek piacra, a vevők hiánya miatt nem nagyon keltek el, sok esetben csak az idei évben kerül sor az értékesítésükre. Természetesen, egy–egy árcsökkentés mindig jótékonyan hat az eladási folyamat gyorsaságára, illetve, ha valaki a piaci ár alatt kínálja az ingatlanát, akkor egy-két hónapon belül szinte biztosan talál rá vevőt - fűzte hozzá.

Dr. Kovács Csaba, az ingatlanközvetítő agárdi irodájának szakmai vezetője úgy vélekedett, hogy a reálisan árazott lakóingatlanok esetében 45-90 napos folyamatra lehetett számítani, a hétvégi házak esetében inkább 60-120 nap között alakult az értékesítési idő egy jól meghatározott indulási ár esetében, miközben az irreálisan árazott ingatlanok évekig is a piacon ragadhatnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Rácz Gyula László, a cég XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője is úgy látja, hogy a mostanában jellemző túlárazottság hatása jelentkezik az értékesítési időkben is, hiszen míg egy egy megfelelő ár/érték arányú ingatlant akár egy hónapon belül is el lehet adni, addig túlárazás esetében - annak mértékétől függően - 6-12 hónapra nyúlhat az értékesíti idő.

A XIX., XX. és XXIII. kerületekben az értékesítési idő az év első felében a kisebb és a felújított lakások esetében átlagosan két hónap körül alakult, de akadtak ingatlanok, melyek két hét alatt keltek el - állítja Rencsevics Mária, az ingatlanközvetítő kerületi irodájának szakmai vezetője. Ugyanakkor a felújítandó ingatlanok, valamint a családi házak esetében már a 9-12 hónapot is elérte az átlagos értékesítési idő, de ennél lényegesen hosszabb eladási folyamattal is gyakran lehetett találkozni - jegyezte meg.

A IV. és XV. kerületben az átlagos értékesítési idők az év első felében 3-6 hónap között alakultak, de ettől lefelé és felfelé is mutatkozott eltérés, az ingatlan típusától és árazásától függően - mondta Balla Frigyes, a cég IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője. Például az átlagosnál gyorsabban, akár néhány hét alatt értékesíteni lehetett a 1,5-2 szobás, felújított, jól árazott ingatlanokat, ezzel szemben a felújítandó, korszerűtlen, túlárazott családi házak akár 6-18 hónapig is kereshették új gazdájukat - fogalmazott az ingatlanközvetítő, aki az északi agglomeráció, elsősorban Dunakeszi kapcsán még megjegyezte, hogy ott az átlagos értékesítési idő lakásoknál 2-3 hónap között, míg házaknál fél év környékén alakult.

Hasonló értékesítési időt említett Garaba Gergely, az ingatlanközvetítő VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője is, aki szerint egy jó árazás esetében a tulajdonosok 2-4 hónapos értékesítési időre számíthattak a belső kerületek lakásai esetében, ami olykor lehetett rövidebb is, ha az ingatlan valamely kifejezetten keresett típusba tartozott. A keresett típusokat és helyszíneket tekintve egyébként nem nagyon mutatkozott változás: a vevők továbbra is jó elosztású, frekventált helyen lévő, de mégis csendes, lehetőleg erkélyes ingatlanokat keresték.

Pagács-Tóth Viktória, a cég V. és XIII. kerületi irodájának vezetője pedig végül arra hívta fel a figyelmet, hogy akár egy-két év is eltelik, amíg egy magánszemély ingatlanos bevonása nélkül el tudja adni az első körben irreálisan magas áron kínált lakását. Ezzel szemben, ha egy ingatlanközvetítő szaktudása révén sikerül reálisan beárazni az ingatlant, illetve közre is működik az eladásban, akkor átlagosan fél évet lehet számítani a sikeres eladásra.