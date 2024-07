Robban a bírságbomba: már csak pár napja maradt annak, akinek kertes háza, telke van

Indul a parlagfűszezon, amely nem csak azt a becslések szerint 1,5 millió magyart fenyegeti, akik érzékenyek a növény pollenjére, hanem a kerttel, földterülettel rendelkezőket is. Ugyanis – a korábbi évekhez hasonlóan – akár komoly bírságra is számíthatnak azok, akiknek a kertjében, földjén elburjánzik az allergén növény.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) már a múlt hétvégén jelezte, hogy a parlagfű pollenkoncentrációja több helyen is elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Az intézmény közlése szerint a korábbi évekhez képest csapadékosabb és melegebb nyári időjárás kifejezetten kedvezett a parlagfű növekedésének, így javasolták, hogy a növény virágporára érzékenyek a lehető leghamarabb kezdjék meg az allergiás tünetek erősségének mérséklését célzó gyógyszeres kezelést.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hét eleji helyzetképe szerint parlagfű fejlettségi állapota változatos képet mutat az országban. A beszámoló szerint a növények nagysága a leggyakrabban a 2-4 levelestől a 120 cm-es magasságig terjed, jóllehet Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a 160, Békés vármegyében pedig a 200 cm-t is meghaladják a legmagasabb példányok. Már zajlik a növények vegetatív stádiumból a generatív stádiumba való átmenete – az utóbbi stádiumú növények aránya többnyire 10-80 százalék közötti volt a hét elején.

Ugyanakkor már megjelentek a virágbimbós állapotban lévő parlagfüvek is, sőt, a vármegyék többségében már a virágzás kezdetén lévő, virágzó növények is megjelentek, jóllehet ezek aránya még csak néhány százalékos volt a hét első felében. Ez pedig nem csak a növény pollenjére allergiás – becslések szerint – mintegy 1,5 millió magyar számára rossz hír, hanem a kerttel, földterülettel rendelkezők számára is terhet jelent, elvégre kötelességük a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, valamint ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Parlagfűszezon = bírságszezon

Mint említettük, a korábbi évekhez hasonlóan most is bírságra számíthatnak azok, akik hagyják, hogy elszaporodjon a gyom földjükön. A kérdést változatlanul a 2008. évi XLVI. törvény szabályozza, amely kimondja, hogy a földhasználóknak kötelező megakadályozniuk a parlagfű virágzását a birtokukon. A kötelezettségüket elmulasztókra növényvédelmi bírságot szabhatnak ki, melynek összege a fertőzött terület nagyságától, illetve a földterület elhelyezkedésétől függ.

A legkisebb büntetési tételre azok számíthatnak, akiknek belterületen van 50 négyzetméternél kisebb földterületük – ebben az esetben a büntetés 15 ezer forint. Az 50-200 négyzetméter közötti földek esetében 15 és 50 ezer, a 200-1000 ezer négyzet közöttiek esetében pedig 50 és 100 ezer forint közötti büntetés szabható ki. Az ennél is nagyobb, ám 1 hektárnál kisebb földekre már 100 ezer és 750 ezer forint közötti büntetési tételre is számíthatunk, ám ha a föld mérete az 1 hektárt is meghaladja, akkor akár 5 millió forint is lehet a bírság maximális összege.

Más a helyzet akkor, ha a gyomos telek külterületen helyezkedik el – a büntetési tételek hasonlóak, ugyanakkor csak nagyobb földterületek után kerülnek kiszabásra:

1 hektár alatt 15 ezer – 50 ezer forint,

1 hektár vagy nagyobb, de 5 hektárnál kisebb földnél 50 ezertől 150 ezer forint,

5 hektár vagy nagyobb, de 10 hektárnál kisebb földnél 150 ezertől 225 ezer forint,

10 hektár vagy nagyobb, de 30 hektárnál kisebb földnél 225 ezertől 1 millió forint,

30 hektár vagy nagyobb, de 50 hektárnál kisebb földnél 1 milliótól 2 millió forint,

50 hektár vagy nagyobb, de 100 hektárnál kisebb földnél 2 milliótól 3,75 millió forint,

100 hektár vagy nagyobb földnél pedig 3,75 milliótól 5 millió forintig terjedhet a büntetési tétel nagysága.

Tavaly is repkedtek a bírságok

A Nébih korábbi közlése szerint 2023-ban összesen 94 esetben szabtak ki belterületen büntetést – a legmagasabb, egyösszegben kiszabott tétel 750 ezer forint volt. Ugyanakkor azt is tudhatjuk, hogy a belterületi ingatlanok tulajdonosai összesen 4 122 000 forintot fizettek be büntetésként, így gyaníthatóan a többség csak néhány tízezer forintos büntetést kaphatott.

Ennél lényegesen több büntetést szabtak ki a külterületi földekre – 2023-ban 1 845 bírsághatározatot szabott ki a Nébih, melyek összesen 2 685 hektárnyi területet érintettek. Ebben az esetben a kiszabott büntetések összértéke 94 752 000 forint volt, melyen belül a legnagyobb tétel 3 750 000 forintot tett ki. Az adatok alapján itt is feltételezhetjük, hogy a bírságoltak többsége megúszta néhány tízezer forinttal.

Be is jelenthetjük

Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) által végzett korábbi felmérés szerint a magyar lakosság mintegy 20 százaléka szenved orvos által is diagnosztizált pollenallergiában, jóllehet becslések szerint ez az arány valójában 30 százalékos is lehet. A kifejezetten a parlagfű pollenjére allergiás magyarok számát 1,5 millióra teszik a szakértők, tehát nagyon is sokakat érint, ha valaki elhanyagolja a tulajdonában, művelésében lévő földterületen a gyomirtást. Éppen ezért mi is bejelentést tehetünk, ha ilyet tapasztalunk a környezetünkben.

A Nébih honlapján elérhető tájékoztatást szerint bejelentést külterület esetén

megyei kormányhivatalok járási földhivatalainál,

kormányablakoknál,

megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi osztályainál,

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ügyfélszolgálatán (elektronikus úton),

míg belterületen

önkormányzatoknál

megyei kormányhivatalok növény- és talajvédelmi osztályainál,

kormányablakoknál,

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ügyfélszolgálatán (elektronikus úton) tehetünk.

A bejelentést személyesen, telefonon, levélben és elektronikus úton is megtehetjük.