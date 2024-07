Brutál áremelkedés az albérletpiacon: hova lehet még emelni a bérleti díjakat?

Nagy választékkal várja a vidéki diákokat a fővárosi albérletpiac. Ám a bérlőknek számolniuk kell az árnövekedéssel, ami a legolcsóbb lakások esetében akár a tíz-húsz százalékot is elérheti. Aki pedig most hosszasan válogat, az könnyen kiszorulhat valamelyik, az iskolájától már távoli külső kerületbe.

Alig két hét múlva, július 24-én hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, s ezzel az egyetemvárosok bérleti piacain formálisan is indul a főszezon. Idén több mint 120 ezren várják a hírt, hogy megkezdhetik-e szeptemberben a felsőoktatási tanulmányaikat, ami sokuknak azt is jelenti, hogy addig szállást is kell találniuk a kiszemelt városban.

Legtöbbjüket Budapest várja, ahol Kurecskó József, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetőjének tapasztalatai szerint már meg is kezdődött az albérletvadászat.

Akik bíznak a megszerzett pontszámaikban, nem várnak a hivatalos döntésig, s már egy ideje kutatják a jobb lehetőségeket.

A szakember szerint indokolt is a sietségük, mert azok, akik a startpisztolyra várnak a helyek lefoglalásával, lehet, hogy már csak a külső kerületekben találnak számukra megfizethető szállást.

A kínálat ugyan egyelőre bőséges, már az is meglátszik rajta, hogy a pénzpiaci hozamok csökkenésével kezdenek visszatérni a befektetők az ingatlanpiacra, s ezzel nő a kiadásra szánt lakások száma is. Ugyanakkor a bérlői konkurencia is bővül: egyre több a külföldi bérlő Budapesten. Mostanában főleg az unión kívülről érkezők – főleg oroszok, ukránok, dél-koreaiak, kínaiak – érdeklődése hajtja fel az árakat. Sok külföldi fiatal jön a fizetős egyetemi képzésekre is, akik ugyancsak versenytársai lesznek a szállást kereső hazai diákoknak.

A bérleti díjak határozottan emelkedtek, Kurecskó József tapasztalatai is egybevágnak az Ingatlan.com-KSH lakbérindex legutóbb publikált adataival, miszerint a növekedés a múlt évhez képest 10-13 százalék. Ehhez az index összeállítói azt is hozzáfűzték, hogy ezúttal a külső kerületekben tapasztaltak tempósabb, 13 százalékos drágulást. „Tavaly azt mondtuk – idézi fel a régióvezető –, hogy havi 150 ezer forint alatt nem igazán lehet már albérletet találni Budapesten, ez a határ mostanra felment 160-180 ezer forintra."

Aki nemcsak egy-egy szemesztert akar átvészelni, annak a hosszabb távú gondolkodás hasznot is hozhat. Kurecskó József az ilyen lehetőségek közé számítja a hosszabb távú bérleti szerződéseket is. Tapasztalata szerint egy két-három éves megállapodással kiszámíthatóbban és jobb áron lehet szálláshoz jutni a városban, ha erre a tulajdonos is nyitott.

Távolabbra tekintve az is megfontolandó lehet, hogy ne bérléssel, hanem befektetéssel, vásárlással biztosítsa a család a gyerek iskola közeli szállását. A régióvezető úgy tartja, a vásárlás akár hitelből is észszerű lehet, még annak ellenére is, hogy most éppen újra felfelé mozdulnak egy kicsit a kamatok. A már említett lakbérindex ugyanis azt mutatja, hogy a Covid és a piaci megtorpanás után újraindult és Budapesten 2023 januárjától ismét töretlen a lakbérek növekedése. Kurecskó József pedig úgy kalkulál, hogy ha a bérleti díjak ugyanígy emelkednek tovább, akkor 2-4 év múlva az aktuális lakbér beérheti a vásárláshoz felvett hitel havi törlesztőrészletének összegét is.