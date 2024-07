Nesze neked felújítási támogatás: óriási szakemberhiány tombol az országban, így nem lesz egyszerű

Az otthonukat felújítók számára az esztétikai szempontok és a korszerűsítés mellett az energiahatékonyság növelése is fontos – derül ki a magyar tulajdonban lévő Praktiker országos reprezentatív kutatásából. A munkálatok közül a falfestés-burkolás, a fűtési-hűtési rendszerek modernizálása, valamint a nyílászárók cseréje dobogósok. A legnagyobb kihívást a megbízható szakemberek megtalálása jelenti, ezért sokan igénylik, hogy az áruházakban szakterületüket jól ismerő eladók segítsék a vásárlást, illetve az otthonfelújítás egyes fázisait.

A lakókörnyezetük megújításával foglalkozók több mint fele (54,4%) korszerűsítés, tehát a régebbi, sokszor elavult megoldások, anyagok cseréje miatt vág bele a munkálatokba – derül ki a magyar tulajdonban lévő Praktiker országos reprezentatív Otthonfelújítási Kutatásából, amelyet az elmúlt két évben otthonfelújítást végzők vagy a következő évben tervezők körében készítettek. Az eredmények szerint a modernizálás mellett az esztétikai frissítés is fontos szempont (50%), sokan szeretnének trendibb színeket, dekorációt látni otthonukban, és például a nyílászárók cseréjével vagy a fűtési rendszer felújításával a válaszadók közel harmada (31,6%) háztartása energiahatékonyságát is szeretné növelni.

Szűrös-Csobán Dóra, a Praktiker szakértője kiemelte: tapasztalataik alapján az otthonfelújítók közül sokan igénylik a szakértői segítséget az áruházakban, számos kérdés érkezik például a megbízhatósággal, időtálló megoldásokkal kapcsolatban, valamint a legújabb trendekről, színekről és burkolatokról. Ezek mellett többen érdeklődnek az új otthonfelújítási támogatáshoz kapcsolódóan az energiamegtakarítási lehetőségekről, hiszen az állami támogatás egyik fontos feltétele az épület energiafogyasztásának legalább 30 százalékos, hiteles tanúsítvánnyal alátámasztott csökkentése.

Az országos reprezentatív felmérés arra is rávilágít, hogy az otthonfelújítást végzők vagy tervezők körében első helyen a falak festése, belső burkolása, dekorálása áll (56,6%): a szakértő szerint ennek kézzelfogható jele, hogy keresettek a különböző árnyalatú beltéri falfestékek, vagy többek között a mintás és egyszínű dekor tapéták. A képzeletbeli dobogón a második helyezett a fűtési és hűtési rendszerek modernizálása (47,6%).

Ennek során a felújítók elsősorban a kazánt, a bojlert cserélik, valamint fűtésre is alkalmas klímát helyeztetnek fel. A tapasztalatok alapján az utóbbi időben ismét nő a kereslet a legfejlettebb technológiájú kondenzációs kazánok iránt, amelyeknél már okosmegoldások is segítik a vásárlót, így például a szerviz távfelügyeletben látja, ha baj van a készülékkel, és szervizelésre van szükség. A bojlerek esetében is előtérbe kerültek az okosmegoldások, és a modernebb megjelenéssel már a design is fontos szempont vásárláskor.

Szintén az energiahatékonyság növelésével van összefüggésben a nyílászárók cseréje, ami a harmadik leggyakoribb a felújítási célok között (38,2%). Az otthonfelújítási támogatás egyaránt felhasználható műanyag és fa nyílászárók cseréjére, ezért elsősorban házunk adottságai és az esztétikum határozhatják meg választásunkat. Mindkét típus esetén keressük az U jelölést, ami az üveg szigetelőlapok számát jelenti, és mutatja, hogy az ablakfelületen egységnyi idő alatt mennyi energia távozik – javasolja Szűrös-Csobán Dóra. Sokan korszerűsítik emellett az elektromos hálózatot, vagy annak egy részét (36,8%), cserélik a hideg- (36,8%) és melegburkolatot (31,8%), valamint nyúlnak hozzá a vízvezetékrendszerhez (29,6%).

A kutatás eredményei szerint a felújítási projekt során a legnagyobb kihívást a megbízható szakemberek (34%) megtalálása jelenti, és sokaknak okoz gondot a szükséges pénz előteremtése (30%) is. Ebben az esetben a szakértők szerint a felújítók gyakran úgy próbálják megvalósítani elképzelésüket, hogy időben elosztva, több szakaszban végzik a korszerűsítést.

Otthonfelújítási támogatás

Ahogy azzal már lapunk korábban foglalkozott az Otthonfelújítási Program keretében a kormány kamatmentes kölcsön és vissza nem térítendő támogatás kombinációjával segíti az 1990 vége előtt használatbavételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítését. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) korábbi közleményében beszámolt arról, hogy a támogatott építőanyagok hazai forrásból elérhetők, és a megnövekedett kereslet miatt sem kell az árak emelkedésére számítani.