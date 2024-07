Őrült veszély a magyar erdőkben: gyilkos élőlény szaporodik durván, sok halálesetért ő a felelős

Tömegesen jelent meg idén erdeinkben a gyilkos galóca - figyelmezet Facebook oldalán az Északerdő Zrt. A gyilkos galóca a halálos gombamérgezések 98 százalékáért felelős.

Az Északerdő arra hívta fel a figyelmet, hogy a mögöttünk álló csapadékos időszak kedvező feltételeket teremtett a "fehér galléros gyilkos" növekedésének. A túrázóknak érdemes vigyáznia, hiszen ez a gombafajta okozza a halálos gombamérgezések túlnyomó részét.

Hozzátették, fontos, hogy mindig tartsuk be a "3F szabályt"! Eszerint a kifejlett gyilkos galóca lemeze, tönkje és a bocskora is fehér színű. Ha valaki az erdőben szed gombát, és nem 100%-ig biztos azok eredetével kapcsolatban, érdemes megvizsgáltatnia egy gombaszakértővel is, mielőtt elfogyasztja őket, már csak azért is, mert a gyilkos galóva nevezetes arról, hogy könnyen összetéveszthető más, ehető gombafajokkal.