Újabb riasztást adtak ki: ez a 3 vármegye ússza csak meg a zivatart

Csütörtökön a késő délelőtti, déli óráktól nagyobb számban a Budapest-Békéscsaba vonaltól keletre, majd délutántól már nyugat, délnyugat felől kisebb számban másutt is zivatarok kialakulására lehet számítani - írja a HungaroMet. A zivatarokat elsősorban intenzív csapadék (10-30 mm, kiemelten északkeleten lokálisan felhőszakadás > 30 mm), erős, viharos széllökés (~50-70 km/h), esetleg apró szemű jég (< 2 cm) kísérheti. A zivatartevékenység várhatóan az éjféli órákra lassan, fokozatosan lecseng.

Csütörtökön a többórás napsütés mellett fátyolfelhők lesznek az égen és erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Utóbbiból késő délelőttől egyre több helyen, nagyobb számban a Budapest-Szeged vonaltól keletre pattannak ki záporok, zivatarok. Emellett helyenként a Nyugat- és Dél-Dunántúlon, valamint a Dél-Alföldön is előfordulhatnak csapadékgócok. A zivatarokat intenzív csapadék és erős vagy viharos széllökés kísérheti. Zivataroktól függetlenül legfeljebb időszakos szélélénkülés fordulhat elő. A hőmérséklet délután 24 és 29, késő este 15, 21 fok között valószínű.

A délután képződött gomolyfelhők a legtöbb helyen összeesnek, és a záporok, zivatarok számossága is csökken. Leginkább északkeleten és a Dél-Alföldön viszont tovább is megmaradhatnak. Ezzel együtt délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet,amiből hajnalban a Dunántúlon eső, zápor is előfordul. A délire forduló szél többnyire mérsékelt marad, szélerősödés csak zivatarok környezetében lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul.

Csütörtökre 16 vármegyében zivatarriasztás van érvényben, Komárom-Esztergom, Fejér és Tolna kivételével az egész országban "zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat". Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében még felhőszakadás miatt is elfokú riasztás van érvényben. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Holnap és holnapután az egész országban elsőfokú zivatarriasztás van érvényben az előrejelzés szerint.



Pénteken erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők mellett több órára kisüthet a nap. Több helyen, akár több alkalommal is előfordul zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakul. Erős vagy viharos széllökések csak zivatar környékén várhatók. A minimum-hőmérséklet 10, 16, a maximum 22 és 29 fok között valószínű.

Szombaton az erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Több helyen előfordulhat záporeső, zivatar, majd késő délutántól csökken a csapadékhajlam. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a déli, később a nyugati szél. Zivatarban viharos lökések is lehetnek. A hajnali 10, 17 fokról 23 és 29 fok közé melegszik fel a levegő.

Vasárnap gomoly- és fátyolfelhők mellett sok napsütésben lesz részünk. Csak néhol valószínű zápor, zivatar. Több helyen megélénkül a délnyugati, nyugati szél. Szélerősödés csupán zivatar környékén lehet. A minimum-hőmérséklet 8, 15, a csúcsérték 24, 30 fok között várható.