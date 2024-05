Kezdődik a hangyainvázió a magyar otthonokban: durva károkat okozhatnak, így lehet védekezni ellenük

A nyugati világ társadalmaiban nem túl pozitív az ízeltlábúak megítélése, ez alól pedig a hangyák sem képeznek kivételt. Az április elejétől szeptember végéig rajzó, Magyarországon honos hangyafajok bárhol felbukkanhatnak ezekben a hónapokban, szeretett otthonunkban, vagy épp az általunk gondosan szépítgetett kertben - írja a Megfoglak.hu. A hatlábú, szorgos élőlényekről rendkívül megosztóak a vélemények, hiszen egyszerre okoznak kárt és hajtanak hasznot. De milyen hangyafajtákkal találkozunk a legtöbbször környezetünkben, mit érdemes róluk tudni és mekkora kihívást jelent elűzésük?

A ház körül legnagyobb számban bosszúságot okozó faj a házi hangya - írják. A világon közel 12 ezer hangyafaj él, azonban Magyarországon csupán alig több, mint 70 faj található meg. Ezek közül is ötöt érdemes kiemelni, amelyek szinte minden ház közvetlen környezetében előfordulnak. Ezek a házi hangya (Lasius emarginatus), a gyepi hangya (Tetramorium caespitum), a fekete hangya (Lasius niger), a fáraó hangya (Monomorium pharaonis) és a faodvasító lóhangya (Camponotus ligniperda). A tavaszi és őszi hónapokban előszeretettel látogatják otthonainkat élelemszerzés céljából, különösen a házi és a gyepi hangya, akik megjelenésükben rendkívül hasonlók.

Szabadtéren inkább a fekete hangyával és a faodvasító lóhangyával találkozhatunk nagyobb eséllyel. A fekete hangyák jellemzően föld alatti járataikban, míg a faodvasító lóhangyák a korhadó fákban, rosszabb esetben pedig akár a ház falüregeiben, üreges gerendáiban is kialakíthatják fészküket. A sorból kilógó ízeltlábú a fáraóhangya, ugyanis ez a faj a fullánkos hangyák közé tartozik, melynek égető szúrása kellemetlen viszketéssel jár. Mivel egy trópusokról származó fajról van szó, gyakran fordulnak elő párásabb környezetben, például panellakások, kollégiumok vagy kórházak bútoraiban, ablakaiban, de akár még a konnektorokok közvetlen környezetében is. A fáraóhangyák irtására létezik speciálisan fáraóhangya-irtó csalétek.

Hangyasorban jön a kertbe a gond?

Tavasszal a felmelegedő talajban aktívabbá válnak a rovarok, ami egész egyszerűen a királynő peterakását jelenti. Ennek során a boly rendkívül gyorsan tud növekedni - mindössze 28 napra van szüksége a petéknek, hogy kifejlett hangyává nőjenek - ezért ebben az időszakban gyakori, hogy hangyainváziót tapasztalunk a ház körül - írja a portál.

Ez a megszállás rendszerint megkeseríti a háziasszonyok és kertészkedők életét, azonban sokan nem tudják, hogy a hangyák a természetben rendkívül hasznosak is tudnak lenni. Járataik ásása során átmozgatják a földeket, ezzel egyszerre levegőztetik és morzsalékossá teszik a talajt, valamint újrahasznosítják a földben található tápanyagokat. Tehát bizonyos fokú, normális mennyiségben való jelenlétük kifejezetten előnyös, azonban a kertészek mégis inkább a nemkívánatos rovarok közé sorolják. Ennek oka, hogy a hangyák előszeretettel „gondozzák” a levéltetveket, mivel az általuk termelt mézharmattal táplálkoznak.

A fekete hangyák rendszerint nagy számban látogatják a gyümölcsfákon, zöldségféléken és díszbokrokon meghúzódó levéltetveket, hogy felnyalogassák azok édes nedvét. Ennek eredményeképpen ezek a levéltetű-kolóniák sokkal nagyobb fokú védelemmel rendelkeznek, erőteljesebben fejlődnek és szaporodnak, ami miatt több nedvet szívnak el a növényektől, még több kárt téve ezzel az élővilágban.

Létezik olyan hangyairtó granulátum, amely a zárt térben és erkélyen, illetve teraszon előforduló házi és kerti hangyák elpusztítására alkalmas. A készítmény sajátossága, hogy akár kétféle módon, kiszórással vagy vízben oldott formában locsolással is alkalmazható a hangyák vonulási útjaira és fészkük közelébe. Kiszórás során elsősorban a résekbe, repedésekbe és szegletekbe kell helyezni a granulátumot, míg locsolásnál a hangyák megfigyelt vonulási útjaira egyenletesen kell önteni a vízzel higított oldatot - részletezi a szakportál.

Rend a lelke mindennek

A hangyák jelenlétének már kevésbé örülünk, ha otthonunkról van szó, hiszen rengeteg bosszúságot képesek okozni. Míg a kertekben, udvarokban hasznosak tudnak lenni, addig a lakásban inkább viszolygást és ellenérzést váltanak ki belőlünk. Sajnos még a leggondosabban kitakarított területre is betévedhetnek akkor, ha valamilyen ételmaradékot találnak a környéken.

A hangyák nem válogatnak, mindenevő rovarok, de különösen szeretik a magas szénhidrát tatalmú táplálékokat, mint a cukrot, kenyeret vagy mézet. Ha ezekhez könnyen és rendszeresen hozzáférnek, biztosak lehetünk benne, hogy állandó lakóivá válnak otthonunknak.

Kis méretüknél fogva felfedezni is kihívás őket, hiszen ott is megbújhatnak, ahol egyébként nem is számítunk rájuk, így bizonyos idő elteltével akár egy egész bolyra is rátalálhatunk a padló alatt vagy a bútorok mentén. Egy-egy megrágott gyümölcs vagy hangyacsípés azért árulkodó jele lehet jelenlétüknek, és javasolt már ekkor megkezdeni a búvóhelyük felkeresését, illetve az ellenük való szakszerű védekezést.

Felszámolásukra több megoldás is létezik: például rovarirtó porozószerek, amely nem csak a hangyák, de a különböző rejtett életmódú rovarok, ágyi poloska, bolha és poratka ellen is hatásosak. Az ilyen terméket célzottan a rovarok búvóhelyeire és vonulási útjaira (pl. rések, repedések) kell kiszórni, melyet egyaránt lehet alkalmazni zárt- és kültérben, valamint nedves környezetben is. Kiválóan alkalmas a házba nagy számban betolakodó mászórovarok számának drasztikus csökkentésére az aeroszolos rovarirtó is. Az új-generációs hatóanyagot (S-metoprén) is tartalmazó irtószerek speciális hatóanyaga képes behatolni a legrejtettebb résekbe is, ami érintő méregként, illetve rovar növekedés szabályozóként fejti ki hatását, ráadásul a hagyományos irtószereknél jóval tartósabban, akár 6 hónapig is képes a rovarok és lárvák felszámolására.

A hangyák ellen védekezhetünk csalétkes megoldásokkal is, melyek alkalmazása azonnali és hosszútávú hatást biztosít az egész kolónia ellen, így a probléma a forrásánál szüntethető meg. Egy másik kedvező megoldás lehet a gél alapú hangyairtó csalétek használata, amelyet a hangyák vonulási útvonala mentén, a fészek bejáratához közel, vízszintes helyzetben kell alkalmazni. Rovarnövekedést gátló hatóanyaga révén meggátolja a királynők peterakását, illetve zavart idéz elő a lárvák fejlődésében, ami a hangyaboly teljes pusztulásához vezet.