Új napelempályázatot jelentett be Lantos Csaba: ők lesznek rá jogosultak, sokan örülhetnek

Új napelemes támogatást jelentett be Lantos Csaba. A miniszter szerint így azoknak is lehetőségük lesz támogatással energiatárolót beszerezni, akik kiestek a tízéves szaldós időszakból.

A Napenergia Plusz folytatása mellett még az idén pályázatot írnak ki azoknak, akik a korábbi elszámolás mellett telepítettek napelemet, de kiestek a tízéves szaldós időszakból - mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Mandinernek. Így azoknak is lehetőségük lesz támogatással energiatárolót beszerezni, akik kiestek a tízéves szaldós időszakból, ők is félre tudják tenni a megtermelt áramot.

A miniszter szerint a Napenergia Plusz Programban több mint 28 ezren előregisztráltak, mostanáig több mint 15 ezer támogatási kérelem érkezett be a napelem és az ehhez tartozó zöldenergia-tároló egység, azaz akkumulátor telepítésére. Emellett megnyitották az úgynevezett energiaközösségek kialakításának lehetőségét az ipari szereplőknek, vizsgálják az önkormányzatok bevonását, majd a társasházakét is, és beszélt az okos mérőórák elterjesztéséről is.

Jelenleg 5000 megawattnyi, ipari méretű naperőműre van érvényes engedély, amik rá fognak csatlakozni a hálózatra 2026-ig. Az Európai Unió előírásai szerint idén januártól be kellett vezetni a bruttó elszámolást a háztartási méretű kiserőműveknél.