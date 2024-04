Vége a lakáspiaci válságnak? Úgy kapkodunk az ingatlanok után, mintha nem lenne holnap

Növekvő tranzakciószámokkal, fokozódó kereslettel és emelkedő árakkal zárta az első negyedévet a hazai ingatlanpiac a Duna House összesítése szerint. Az ingatlancég becslése szerint idén egy jóval aktívabb ingatlanpiacon éves szinten 110-130 ezer közötti adásvételre lehet számítani.

Tovább erősödött az ingatlanpiac márciusban, így az első negyedévben összesen 30 154 tranzakcióval, a tavalyi év első negyedévéhez képest 10 ezerrel több adásvétellel zárt a hazai ingatlanpiac, amely 52%-os növekedést jelent - írja a Duna House közleményében. Eszerint az első negyedév utolsó hónapjában az általuk becsült 11 046 tranzakcióval az eddigi legerősebb hónapot zárta az ingatlanpiac. Az első negyedéves eredmények megerősítik a Duna House éves várakozását, mely szerint idén egy jóval aktívabb ingatlanpiacon éves szinten 110-130 ezer közötti adásvételre lehet számítani.

A csökkenő kamatszintek és az új otthonteremtési támogatások meghozták a fellendülést a hitelpiacon is. A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkájának, a Credipass-nak a magyarországi adatai alapján idén márciusban már 90 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott, így az első negyedévben az összes hitelkihelyezés meghaladta a 240 milliárd forintot. Az előző év adataihoz képest így havi és negyedéves szinten is több mint duplájára nőtt a jelzálogcélú hitelvolumen.

Folyamatosan erősödő érdeklődés tapasztalható az ügyfelek részéről a megújult otthonteremtési támogatási rendszer kedvezményei iránt. Az ország egészét vizsgálva, az idei év első negyedévében, a Credipass szakértői által közvetített hitelügyletek között 16,7%-os arányban voltak jelen az ügyfelek által igényelt CSOK Plusz által kínált kedvezményes konstrukciók. A kelet-magyarországi területen élő ügyfelek éltek a legmagasabb arányban a kedvezmények adta lehetőségekkel. A fővárosi hitelfelvételek 14,4%-ban szerepelt a kedvezményes hitel, ahol 48,7%-kal a kétgyermekes konstrukció volt a leggyakoribb. A fővárosi átlagos hitelnagyság az előző negyedévhez képest tovább emelkedett, már a 26 millió forintot is meghaladta.

A vidéki területeken is látható növekedés, a keleti országrészben 19,1 millió forintra, míg a nyugati területeken 18,4 millió forintra nőtt a hitelnagyság. A fővárosban és a nyugati országrészben emelkedett a kiszámíthatóbb konstrukciók iránti kereslet, míg Kelet-Magyarországon csökkent a legalább 10 évig fix kamatozású hitelek aránya.

A piaci felívelés a kereslet megnövekedése és a tényleges tranzakciózárások mellett az ingatlanárak tekintetében is megmutatkozott, ugyanis az ingatlanközvetítő árindexei az ország teljes területén, az összes ingatlantípus esetében kisebb-nagyobb emelkedést mutatnak nominál és reál értéken egyaránt.

2024 első negyedévében ismét 7000 feletti lakásszámmal büszkélkedhet az újépítésű projektek tekintetében csúcstartó XIII. kerület, ahol csaknem kétszer annyi lakást kínálnak a fejlesztők, mint a rangsorban másodiknak számító Újbudán. Ezúttal három, az I., a II. és a XII. kerületben haladta meg az újépítésű otthonok átlagos négyzetméterára a 2 millió forintot, a fővárosi újépítésűek átlagos négyzetméterára így már csaknem elérte az 1,4 millió forintot.

Márciusban 19,7%-os népszerűséggel vezette a fővárosi kerületek sorát a Duna House keresletet vizsgáló felmérése szerint a XIII. kerület.

A második helyen az újépítésű ingatlanokat keresők körében is vonzó XI. kerület állt, míg a sorban következő két helyet ismét a befektetők által preferált belvárosi kerületek, Erzsébetváros és Terézváros foglalták el. A Duna House értékesítési adatai alapján az előző év azonos időszakához képest csaknem megduplázódott idén márciusban az első lakásukat vásárlók aránya Budapesten, míg a befektetési célú vásárlások aránya 12 százalékponttal csökkent tavaly márciushoz képest. A legfőbb vásárlási ok vidéken a nagyobb ingatlanba költözés volt, 26%-uk első lakását vásárolta, a vevők közel negyede, 23%-a befektetési céllal szerződött. A vezető eladási ok mind a fővárosban (38%), mind vidéken (28%) a korábbi ingatlanbefektetés értékesítése volt.