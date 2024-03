Elképesztő időjárás lesz húsvétkor Magyarországon: erre senki sem számított, beüt a nyár

Az előrejelzés szerint akár 25 fok is lehet a most következő húsvéti hétvégén. utána jön a lehűlés, de még nem tudni, pontosan mikortól.

Meglehetősen gyorsan felszökik a hőmérő higányszala a hétvégén, vagyis a hét eleji borongós-esős kezdést felváltja a napsütés és a csaknem 30 fok - ez olvasható ki az Időkép előrejelzéséből.

Mint a grafikonból megtudhatjuk, nem csak a nappalok, de az éjszakák csúcshőmérséklete is egyre feljebb megy, átmeneti megtorpanás csak csütörtökön következhet be. Az azonban most szinte biztos, hogy szombaton és vasárnap igazi száraz, csaknem nyári időre kell készülni, ami a lehűlés után bizonyosan nem jó hír a frontérzékenyeknek. Az időkép grafikonja azt is mutatja, hogy lehűlés követheti a hirtelen felmelegedést, de ennek kimenetele még rendkívül bizonytalan.