Milliókat kaszálhatnak a szerencsések: ezekben a falukban, városokban jártak a legjobban az ingatlantulajok

Idén januártól 2 631 preferált kistelepülésen érhető el a Falusi CSOK lakástámogatás, amely teljes illetékmentességet és az eddiginél magasabb támogatási összegeket jelent az otthonteremtést tervező párok, családok számára. Hogy mit is jelent ez pontosan, azt a Credipass szakértői foglalták össze, néhány jótanáccsal is kiegészítve.

Számos előnnyel járhat a Falusi CSOK igénylése 2024-től, hiszen nem csak kibővült településlistával, de megnövelt támogatási összegekkel indult el az új rendszer. Januártól így új lakóház vagy használt lakás vásárlása esetén 1 milliótól egészen 15 millió forint támogatási összeghez is hozzá lehet jutni a meglévő és vállalt gyermekek számától függően. Meglévő lakóingatlan korszerűsítése vagy bővítése esetén is igényelhető a Falusi CSOK, ebben az esetben 600 ezertől 7,5 millió forintig terjedhet a támogatási összeg. További előnye még, hogy a Falusi CSOK-os ingatlanok esetében megmarad az áfa-visszaigénylés lehetősége is.

Használt lakóingatlan választásakor, amennyiben a vásárlással egybekötött korszerűsítésre is szükség van, az egy gyermek után felvehető összeg 2024-től 1, két gyermek után 4, három vagy több gyermek után 15 millió forintra változott. Meglévő ingatlan bővítése, korszerűsítése esetén pedig egy gyermek után 600 ezer, két gyermek után 2 millió, három gyermek után 7,5 millió forint támogatást lehet igényelni. Az új, egylakásos lakóház esetében megmaradtak az előző évi támogatási összegek: 600 ezer forint, 2,6 és 10 millió forintos segítséget kaphat a család egy, kettő, illetve három vagy több gyermek vállalása esetén.

Hétről hétre derülnek ki az újabb és újabb információk, módosítások mind a CSOK Plusz, mind a Falusi CSOK rendszere kapcsán. Emiatt érdemes mindig megfelelően tájékozódni – mindezt a legegyszerűbben egy profi pénzügyi szakértő támogatásával lehet megtenni, aki naprakész a legfrissebb szabálymódosítások, újítások terén. Szakértői segítséggel azt is kikalkulálhatják a családok, hogy melyik konstrukció lenne a legkedvezőbb a számukra, így akár plusz milliókat is érhet, ha igénybe veszik az ügyfelek ezt a díjmentes szolgáltatást

– mondta el Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője.

További tipp a Credipass-tól, hogy akik még a 2023-as szabályok szerint igényeltek Falusi CSOK-ot, ám nem bírálták el januárig a kérelmüket, azok kérhetik, hogy rájuk is a 2024-es feltételek legyenek érvényesek. Így magasabb támogatási összegekhez juthatnak hozzá, ezért mindenképp érdemes lehet élni a lehetőséggel. Érdemes azzal is tisztában lenni, hogy nem minden bank vesz részt a Falusi CSOK támogatás folyósításában, illetve az első lakásszerzésre vonatkozó 10%-os önerő elvárás sem kötelező minden bank számára. Ezért is lehet kiemelten fontos, hogy az ügyfelek pénzügyi szakértő segítségét kérjék a kérdésben és előzetesen tájékozódjanak az igénylés előtt.

A Falusi CSOK-nál a gyermekvállalás teljesítésére egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év, három gyermek vállalása esetén 10 év áll rendelkezésre, függetlenül a felvett támogatási összegtől. Azonban életbe lépett egy fontos szigorítás is: idén januártól legalább 2 éves tb-jogviszonyt kell igazolnia az igénylőknek minden esetben, függetlenül a vállalt gyerekek és az igényelt támogatás összegétől

– figyelmeztet a szakértő.