Indul a roham a rezsizúzó ingyenmilliókért: bárki pályázhat, itt vannak a pontos részletek

Az elmúlt egy év során rengeteg minden történt a lakossági napelemek háza táján. Csak az elmúlt pár hónapban végre tisztázódott a legtöbb minden a bruttó elszámolással kapcsolatban, valamint elindult az új lakossági napelem pályázat, a Napenergia Plusz Program. A Pénzcentrum most szakértők segítségével annak járt utána, hogy mi is történt a szektorban az elmúlt időszakban, mit várhatunk az idén, valamint mit is kell tudni pontosan az elmúlt hónapok változásairól.

Az elmúlt egy évben rengeteg változás történt a lakossági napelemekkel kapcsolatban. Szeptemberben megszűntek a korlátozások, amivel párhuzamosan bejelentették, hogy az, aki szeptember 7. előtt leadta az igénylését a napelemrendszerre, vagy már használatban van az, annak az elkövetkezendő 10 évben marad a szaldó elszámolás. Ráadásul ez nemcsak a lakossági napelemekre érvényes, hanem a kisvállalati és az ipari rendszerekre is.

Ezzel pedig az a 35 ezer háztartás, amelynek a helyreállításos EU-s pályázatban kötelezően a bruttó elszámolásba kellett volna kerülnie, maradhat a felépítésétől számított 10 évben szaldó elszámolás alatt. Az azonban sokáig rejtély maradt, hogy a bruttó elszámolás mit is jelent, és hogyan kell elképzelni azt. Végül decemberben vált biztossá, hogy 5 forintért fogják megvenni majd tőlük az áramot.

Itt annyi pontosítás szükséges, hogy ez a lakossági felhasználókra vonatkozik csak, akik rezsicsökkentett áron kapják az áramot. Közöttük is csak azokra, akik a bruttó elszámolás rendszerébe lépnek újonnan be. Azaz a "régi" szaldósok a beüzemeléstől számított 10 évig még a szaldóelszámolás előnyeit élvezhetik. Nem vonatkozik az 5 Ft a nem lakossági felhasználókra (pl. cégekre), akik a villamosenergia kereskedőjükkel egyeztetett áron adhatják el a betáplált mennyiséget

– magyarázta el Szolnoki Ádám, a MANAP Iparági Egyesület elnöke. Azt azonban még nem látni pontosan, hogy hogyan kell elképzelni a bruttó elszámolást.

A mi értelmezésünkben elméletileg a villanyszámlán megjelenik majd egy "betáplált mennyiség" és az ehhez rendelt értéket levonják majd a számla összegéből

– mondta a szakértő. Aki a most induló pályázatra is kitért pár szóval.

A januárban nyíló tárolós pályázattal még az 5 Ft-os betáplálási árral is megéri majd napelemet+tárolót létesítenie a lakosságnak. Illetve azon lakossági felhasználóüknak, akik meg tudják oldani, hogy a megtermelt energiájuk jelentős részét elfogyasszák a házon belül, például kisebb napelemes rendszer létesítésével, és/vagy az elektromos otthoni eszközök "okosításával" (pl. akkor fogyasszon, amikor süt a nap) a bruttó elszámolás keretében is megérheti a napelemes rendszer, mert megtakarítani általában 70 Ft/kWh-t fog tudni az otthon termelt és fogyasztott árammal

– fogalmazott, hozzátérve, hogy a pályázatot mindenképpen érdemes megpróbálni, ugyanis ennek segítségével 10 év körüli megtérülési idő várható. Azonban pályázat nélkül is megéri telepíteni Szolnoki Ádám szerint a rendszert.

Pályázat nélkül is pl. magasnak számító 50-60%-os önfogyasztási aránnyal is elérhető 12-14 éves megtérülés tároló nélküli napelemes rendszer esetében

– emelte ki, hozzátéve, hogy kapkodni pedig nem kell. Az elkövetkezendő időszakban ugyanis nem várhatóak nagyobb áremelések, ráadásul rengeteg az elérhető szakember is, így még a telepítésre se kell hosszú hónapokat várnunk.

Sajnos az iparág annyira "ki van éheztetve", hogy bőven akad kapacitás, sok cég leépítésekre kényszerült, különösen igaz ez a magyar KKV-kra, így nincsenek hosszú várakozási idők. Fontos, hogy a legolcsóbb és a "leghangosabb" cégek mellett a beruházni tervezők vizsgáljanak meg más cégeket is, mert egy legalább 25 évre szóló beruházásnál a tapasztalat, a szakértelem és a megbízhatóság a legfontosabb

– húzta alá.

Na de pontosan mi is az a Napenergia Plusz Program, és kik vehetik igénybe azt?

Pályázattal ingyen milliók

December elején jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter az új lakossági napelemes pályázatot, a Napenergia Plusz Programot. Ennek keretében napelemre és tárolóra tudunk együtt pályázni, és ezen belül a napelem telepítése minimum 4, maximum 5 kW teljesítményű inverterrel, valamint minimum 7,5, maximum 10 kWh kapacitású tárolóval lehetséges. Fontos, hogy ezekre csak együttesen lehet pályázatot leadni január 15-től, ráadásul a napelem panelek teljesítménye az inverter teljesítményének maximum 120 százaléka lehet.

A lényeg az, hogy ennél a pályázatnál már kötelezően a bruttó elszámolásba fognak kerülni az érintettek (aminek még minden részlete nincs teljesen kitisztázva tudomásom szerint, de lehet, hogy lemaradtam valamiről az ünnepek körül, most fogok utánanézni), és a napelem mellé villamosenergia tárolót is kötelező telepíteniük, hogy a nappal pluszban megtermelt áramot este/éjjel fel tudják használni, és így ne a hálózatról vételezzenek, illetve ne terheljék vele a hálózatot. A rendszerbe betáplált plusz áramért pedig csak 5 forintot kapnak, ugyanannyit, mint amennyiért az energia díját kapják a rezsicsökkentési rendszerben az átlagfogyasztásig (erre rakódik rá a rendszerhasználati díj és az áfa, és ebből lesz a végén bruttó 36 forint az átlagfogyasztásig, 70,1 forint afeletti részre). Tehát a betáplálási és vételezési oldalon is az energia díja azonosan 5 forint körüli, így próbálták igazságosra faragni a dolgot. Emellett egy uniós vállalás majd 2025 utántól kinyitja az ajtót azelőtt, hogy ki lehet lépni a bruttó elszámolásból is, lehet dinamikus árazású szerződést is kötni és akkor, ha találnak majd olyan szereplőt, aki az 5 forintnál többet is kínál a betáplált áramért, akkor akár többet is kaphatnak érte a lakossági napelemesek, de ez még nagyon elméleti lehetőség, csomó dolog nincs kidolgozva, illetve nem lehetséges még

– fogalmazott Weinhardt Attila, a Portfolio szakértője, hozzátéve, hogy a dolognak természetesen van kockázata, annak ellenére is, hogy az energiatárolók kifejezetten jó hatással lehetnek, hiszen nemcsak a hálózatról veszik majd le a terhet.

A tárolóknak ténylegesen az az értelme, hogy ennek segítségével méginkább önállátóvá válhatnak a családok, hiszen ehhez a rendszerhez és a fogyasztásukhoz méretezik a tárolót, hogy este, éjjel ne merítsék ki azt és ne a hálózatról vételezzenek az emberek áramot, ha már úgyis helyben megtermelik azt. Inkább a bruttó elszámolás pontos megvalósításában lehetnek olyan kockázatok, mint a rejtett költségek, vagy idővel egy hátrányosabb elszámolási feltétel. De ez csak később fog kiderülni

– mondta el Weinhardt Attila, kiemelve, hogy az új lakossági pályázat azonban számos előfeltételt tartalmaz, amelyeket alaposan tanulmányozni kell, mielőtt bárki belevágna a folyamatba. Fontos például, hogy csak családi házra lehet pályázni, azonban a használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóházak, mint az ikerházak vagy a sorházak elkülöníthetőek lesznek jogilag és energetikai szempontból is önálló egységet képező épületre/épületrészre.

A beruházásba pedig, pályázattal vagy anélkül, pedig mindenképpen érdemes belevágni. A napelemrendszerek ugyanis nemcsak a rezsiszámlánkat csökkentik a töredékére, és térül meg ezáltal 10-14 év leforgása alatt a telepítésük, de a házunk értékét is jelentősen megnöveli egy energetikai felújítás.

A napelem az ingatlanunk értékét is milliókkal növelheti

Az árazás szempontjából és a vásárlói döntés oldaláról sem mindegy, hogy az adott ingatlan esetében mikor telepítették a napelemet. Az 1-2 éve épült, vagy ennyi ideje napelemmel szerelt házakat érdemes megvenni, de ha 6-8 éve szerelték fel a rendszert, akkor már csak rövid ideig élvezheti a tulajdonos a szaldós elszámolás előnyeit. Átadásra váró, újépítésű házak és lakások esetében is értéknövelő tényező a napelem, de itt is kulcsfontosságú a dátum. Aki 2023. szeptember 7. előtt adta be a kérelmét, vagy létesített napelemet, az még 10 évig biztosan a szaldós elszámoláshoz fog tartozni, aki erről a dátumról lecsúszott, már bruttóba kerül, amelynek minden bizonnyal hosszabb lesz a megtérülése

– magyarázta még korábban a Pénzcentrumnak Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

Az pedig, ahogyan az a fentiekből is látszik, korántsem mindegy, hogy a rendszer mikor lett telepítve, hiszen a 10 éves szaldó a napelemre vonatkozik, és nem a napelem igénylőjére.

Az elszámolási rendszer a mi ismereteink szerint a csatlakozási pontra vonatkozik. Ahogy egy villanyórát átírnak az új tulajdonosra azzal együtt a kapcsolódó szerződéseket is "megörökli" az új felhasználó, de a biztonság kedvéért ezzel kapcsolatban a minisztérium álláspontját is kikértük

– fűzte hozzá még korábban Szolnoki Ádám.

Az viszont elmondható Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont Dél-alföldi régióvezetője szerint, hogy a napelemek telepítése a legtöbb esetben együtt jár más korszerűsítéssel is, mint a nyílászárócsere vagy a szigetelés. Így ezek együttesen jelennek meg az adott ingatlan árában.

Az ilyen ingatlanok tulajdonosai alaposabban megfontolják az eladást, a múlt évi jelentős rezsi áremelkedésnél volt észrevehető, hogy többen visszaléptek az eladási szándékuktól

– tette hozzá Piros Szilvia, aki szerint a vevői oldalt vizsgálva észre lehet venni egy tudatosabb hozzáállást.

Ha van választási lehetőségük, akkor nyitottak akár egy magasabb árú ingatlan megvásárlására is, ha az fenntarthatóságában, energetikájában korszerű, és hajlandóak akár többet is fizetni ezekért. A döntésük előtt azonban mérlegelik azt, hogy a magasabb vételár a fenntartás során hány év alatt térülhet meg, és ez a megtérülés nem minden esetben áll arányban a vételárba beépített beruházási költségekkel

– magyarázta az OTP szakértője, amit Benedikt Károly is alátámasztott.

Vevői oldalról, akinek lényeges, hogy napelemes házat vásároljon, az érti, hogy miért kerül annyiba az adott ingatlan és kifizeti érte az akár 10-25%-os „felárat” is. Akinél ez nem szempont és nem is annyira tájékozott a napelemes házakkal kapcsolatban és szűkebb büdzsével rendelkezik, az viszonylag gyorsan elveti és másikat választ. A napelem technológia nem mindenki számára könnyen emészthető témakör (ahogy a könnyűszerkezetes technológiával épült házak sem), ezért tájékozottság mind vevői, mind értékesítői oldalról fontos. Aki ilyen házat hirdet, annak minden esetben célszerű teljes körű tájékoztatást adnia a napelem előnyeiről és hátrányairól is egyaránt

– mondta az Duna House szakértője, hozzátéve, hogy tapasztalatai szerint csökkent a kereslet a napelemes rendszerek iránt.

A napelemes rendszerek iránti lakossági kereslet drasztikusan visszaesett, hiszen a bruttós rendszer még mindenki számára ismeretlen terep, így nem lehet kiszámolni a megtérülést sem, ezért az értékbecslés során sem lehet figyelembe venni, ugyanakkor a céges napelemértékesítés dübörög, hiszen viszonylag gyors megtérülésre számíthatnak, akik belevágnak a fejlesztésbe. Lakossági oldalról annak, akinek nem akadály a pénz, és vállalja a magasabb beruházási költséget, még a bruttós elszámolás mellett is érdemes napelemet szereltetni, ha akkumulátorral is kiegészíti a rendszert és okosotthont kapcsol hozzá

– tette hozzá a szakértő. Benedikt Károly kiemelte, hogy – ahogyan már fent is írtuk – nehéz pontosan megmondani, hogy mennyivel ér többet egy napelemmel felszerelt ingatlan.

A napelemes házak árazásánál az eladók egyértelműen kiemelik az ingatlan ezen tulajdonságát és igyekeznek ezt az árban is megjeleníteni. A vevők egy része, különösen a jelen gazdasági helyzetben, az infláció, a banki kamatok és a CSOK körüli változások hatására zömében inkább a saját pénztárcájukhoz alakítják az igényeiket. A vásárlók fókuszában azonban egyelőre nem a napelem, nem a fenntarthatóság a fő szempont, tehát jelentős, mérhető változás egyelőre nem tapasztalható, de az ingatlanszakértők mindenképpen a kereslet növekedésére számítanak a jövő évtől

– vélekedett Benedikt Károly. A napelemmel felszerelt házak pedig továbbra is népszerűbbek és ár-érték arány összehasonlításában szívesebben választják a napelemes házakat, mint a korszerűtlenebbeket. Azonban, ahogyan arra már Piros Szilvia is utalt, a kereslet önmagában nem növekedett.

A napelemmel felszerelt házak határozottan népszerűek, ár-érték arány összehasonlításban szívesebben választják a vásárlók a napelemes házakat a korszerűtlenebbekkel szemben. A kereslet önmagában nem növekedett jelentősen a szaldó elszámolás megszűnésének hatására, célirányosan nem keresik még a vevők az ilyen ingatlanokat, de eladhatóság szempontjából nagyon sokat számít, hiszen az elmúlt időszakban az ingatlanpiacon túlkínálat alakult ki és ezek a korszerű, energiatakarékos ingatlanok egyértelműen sorra nyerik a versenyt a vevőre várakozó családi házak között

– zárta le Benedikt Károly.