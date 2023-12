Egyre több magyar áll át ilyen fűtésre: rengeteget spórolna vele, tényleg megéri?

Ugrásszerűen megnőtt a magyar lakosság energiatudatossága, miután 2022 augusztusától az átlagfogyasztás felett jelentősen emelkedett a villamos áram és a földgáz ára. Már több mint nyolcezren regisztráltak a Magyar Klímacsereprogramba, hogy akár 150 ezer forint kedvezménnyel cseréljék elavult klímájukat négyévszakos, energiahatékony és olcsón üzemeltethető új berendezésre.

Különösen a fűtéshez használt lakossági gáz árának növekedése miatt kellett sokaknak gyorsan változtatni, mivel az átlagfogyasztás feletti piaci ár a korábbi árszínvonal több mint hétszeresére emelkedett. Emiatt érezhetően megnőtt a fűtésre alkalmas klímák iránti kereslet.

Az idei ősz során azonban az is kiderült, hogy nem is olyan könnyű azok helyzete, akik a lakossági kedvezményes tarifának megfelelő szinten szeretnék gázfogyasztásukat tartani, mivel összetett számítások adják meg, hogy mely hónapban jogosultak rá a háztartások, a módszertan pedig éppen idén decemberben módosult.

Ebben a helyzetben egyre többeknek jelenti a gázfűtés alternatíváját az energiahatékony és költségtakarékos klímás fűtés: még a kedvezményes lakossági áram- és gáztarifával számolva negyedével kedvezőbb az A+ kategóriás klímaberendezésekkel biztosítani a lakás melegét, mint földgázzal működő cirkós rendszerrel. Amennyiben elérhető a fűtési szezonban használható, kedvezményes H áramtarifa, akkor akár 50 százalékos lehet a megtakarítás. A modern klímabarendezések pedig akár –20 Celsius-fokban is biztos fűtést biztosítanak.

Cserérett magyarországi klímaállomány

A Magyar Klímacsereprogram abban segíti a lakosságot, hogy kiviteltől és darabszámtól függően 30-150 ezer forinttal olcsóbban tudják elavult berendezéseiket komfortos és energiahatékony Polar eszközökre cserélni. Szükség is van a minél gyorsabb cserére: az 1,2 millió háztartásban működő légkondicionáló berendezés elenyésző része számít hatékonynak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint csupán 44 ezer klímaberendezés volt hőszivattyús fűtésre alkalmas a tavalyi adatfelvétel során, ami csupán az összes eszköz alig 4 százaléka!

Akár 5 millió kWh áramfogyasztás-megtakarítást is el lehet érni a cserékkel, amennyiben teljesen kihasználják a keretösszeget. Ennek az országos áramfogyasztásra is hatása lesz, a megtakarítás a tavalyi éves fogyasztás 0,1 százalékát érheti el. A program segítségével a lakossági felhasználók éves szinten – piaci áramárral kalkulálva – évi 180 millió forint megtakarítást érhetnek el. Akik földgázfűtésről állnak át, náluk ennek többszöröse lehet az elérhető haszon.

Számszerűsíthető lakossági reakciók

A földgázfelhasználáson érezni is lehet, hogy a magas árak csökkentik a keresletet: a koronavírus előtti utolsó évhez, 2019-hez viszonyítva 2022 első tíz hónapjában 11 százalékkal csökkent a fogyasztás, míg 2023-ban már 14 százalékkal. Még így is a lakossági földgázfelhasználás tizede az utóbbi hónapokban is a köbméterenként 767 forintos áron került értékesítésre. Aki ezt szeretné elkerülni, az a modern és energiahatékony klímaberendezésekkel teheti meg a legyorsabban.

Már egy hónap sincsen hátra a Magyar Klímacsereprogramból, így érdemes minél előbb regisztrálni, aki még élni kíván a lehetősséggel. Eddig 7862-an éltek a lehetőséggel, az eddig trendek alapján várhatóan jóval meghaladjuk a tízezer fős számot, amivel csak az igen optimista forgatókönyvekben számoltunk

– mondta Medgyesi Tamás, a Polar Klíma komfortklimatizálási szakértője.