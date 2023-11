Végre kiderült: itt robbant a legnagyobbat a lakossági napelem-boom az országban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Azt már korábban lehetett látni, hogy 2023 hatalmas új rekordot hoz a magyarországi naperőmű-kapacitás növekedése tekintetében, önmagához, illetve a korábbi években mutatott teljesítményéhez képest a háztartási méretű (hmke) naperőművek szegmense még a napelemparkokénál is jobban felülteljesít – írja a Portfolio. A lap által szemlézett új statisztika is igazolja ezt, és az is kiderül belőle, hogy a háztartási méretű napelemes kapacitás mind a beépített teljesítőképességet, mind a darabszámot illetően az ország mely területein nőtt a legjobban.

Budapesten és a főváros vonzáskörzetében, valamint az Észak-Dunántúlon nőtt legjobban a háztartási méretű napelemes kapacitás, ahol már eleve a legtöbb és legnagyobb beépített teljesítőképességű állomány működött – írja a Portfolio. A lap a Mavir részletes adatai alapján közölte: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az ELMŰ fővárosi és agglomerációs elosztói körzetében 2023 első tíz hónapjában összesen 18 047 darabbal 60 470 darabra, illetve 169,49 MW-tal 508,29 MW-ra nőtt a napelemes hmke-kapacitás.

Ugyanekkor az észak-dunántúli elosztói körzetben (E.On) összesen 18 028 darabbal 54 406 darabra, illetve 166,82 MW-tal 466,23 MW-ra bővült a kapacitás.

A harmadik legnagyobb beépített teljesítőképességű napelemes hmke-állománnyal az MVM Démász elosztói területe rendelkezik. Itt a háztartási napelemes rendszerek száma 10 540 darabbal 37 760 darabra nőtt az idén január-októberi időszakban, míg a beépített teljesítőképesség 112,9 MW-tal 375,33 MW-ra emelkedett.

Az OPUS tiszántúli elosztói területén 2023 első tíz hónapjában 10 128 darabbal lett több hmke naperőmű, és számuk így elérte a 32 902-t, míg a beépített teljesítőképesség 115,56 MW-tal 320,59 MW-ra bővült.

Az E.On dél-dunántúli területén 10 945-tel 34 553-ra nőtt a napelemes hmke-k darabszáma, amelyek összesített beépített teljesítőképessége 102,6 MW-tal 302,68 MW-ra emelkedett.

A legszerényebb növekedés az MVM ÉMÁSZ elosztói területén valósult meg 2023 január-októberében, ahol eleve a legkisebb ilyen kapacitás működött. Az év első tíz hónapjában 5822-vel 25 011-re emelkedett a háztartási méretű naperőművek darabszáma, míg beépített teljesítőképességük 69,41 MW-tal 246,04 MW-ra nőtt. Mindez azt jelenti, hogy az összesített hazai fotovoltaikus kapacitás nagysága már erősen közelíti a 2020-as eredeti Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) által 2030-ra kijelölt 6000-6500 MW-os célt, míg a hmke-k esetében az eredetileg 2030-ra tervezett 200 ezer helyett már most 245 ezer darab üzemel. A Portfolio továbbá azt írja: az idei rekord mértékű kapacitásnövekedést a hmke-k esetében elsősorban a még 2022-ben két hullámban (a rezsicsökkentés részleges kivezetéséről szóló tavaly júliusi bejelentést követően, illetve az átmeneti hálózati betáplálási stop bevezetéséről szóló tavaly októberi bejelentés után) benyújtott óriási mennyiségű igény hajtja, az ipari méretű napelemparkok szegmensében pedig szintén a korábban befogadott hálózati csatlakozási kérelmek biztosítják a bővülést. A további növekedési kilátásokat számos tényező befolyásolja, a hmke-szegmensben például az ideiglenes betáplálási stop 2024 elejétől az ország területének nagy részén történő kivezetése, valamint az új igények nyomán megvalósuló hmke-k termelésére vonatkozó bruttó elszámolási elszámolási rendszer ugyanakkor várható bevezetése, vagy a naperőművek és energiatárolók együttes telepítését támogató pályázat elindulása. Az ipari szegmens számára pedig szintén januárban jön egy energiatároló telepítési pályázat, és a távolabbi kilátásokat a hálózati csatlakozási kapacitások odaítélését szolgáló közzétételi eljárások eredménye is befolyásolni fogja, melyek közül a második közzétételi kör meghirdetésének határideje 2023. november 30.

