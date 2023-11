Betörtek az ismert magyar influenszer otthonába: milliós a kár

Osváth Zsolt ismert influenszer, YouTuber és étterem-tulajdonos a közösségi oldalán, egy 24 órán keresztül látható Instagram-sztoriban jelentette be, hogy betörtek hozzájuk, a betörőt pedig el is kapták - írja a Blikk.

Osváth Zsolthoz és férjéhez a minap betörtek, 12 óra leforgása alatt kétszer is. Elkapták a tettest, de a kár milliós nagyságrendű.

Minden ki volt ömölve, szétdobálva, szétszórva, megrongálva, eldöntve, fölrúgva– mesélte Zsolt, aki azt is elmondta, az okozott károk miatt, akkora gyomorgörcse volt, amilyet még eddigi életében nem érzett.

A rendőrök hajnalig helyszíneltek, felvették Zsolték vallomását, és nagyon empatikusak voltak, de a kár milliós nagyságrendű, hiszen az influenszer és férje ott tárolták éttermükhöz az alapanyagokat, gépeket, üdítőket, hűtőket, ipari berendezéseket és személyes dolgokat is, így dekorációkat, nyári ruhákat és egy biciklit is. Ezek közül a betörők amit értek, azt el is vitték.