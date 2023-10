Nagy halat iktatott ki Izrael: ő lehetett a felelős a vérengzésért, most leszámoltak vele

Izrael szombaton azt állította, hogy megölte a Hamász palesztin szélsőséges iszlamista szervezet légi műveletekért felelős emberét, akit egyúttal az izraeli települések elleni október 7-i terrortámadások egyik kitervelőjének tart.

Aszem Abu Rakaba "irányította azokat a terroristákat, akik siklóernyőn szivárogtak be Izraelbe, és ő volt a felelős az Izraeli Védelmi Erők (IDF) hadállásai elleni dróntámadásokért is" - ezt írta az izraeli hadsereg a Telegramon. Egy videót is közzétettek, amelyen egy épület felrobbanása látható a levegőből.

Az október 7-én Izrael Gázai övezethez közeli területein elkövetett brutális támadásokban több mint 1400 ember halt meg, többségük civil. A Gázai övezetet uraló Hamász fegyveresei közül sok százan áttörték az Izrael és a Gázai övezet közötti határkerítést, néhányan pedig siklóernyővel jutottak át. Ezután elkezdtek a környékbeli településeken (kibucokban) és egy zenei fesztiválon válogatás nélkül gyilkolni. Több mint 220 embert túszul ejtettek, őket palesztin területen tartják fogva. A Hamászt Izrael mellett az Európai Unió és az Egyesült Államok is terrorszervezetnek minősíti.

Az Aszem Abu Rakab haláláról szóló hírek azután érkeztek, hogy Izrael bejelentette: kiszélesíti szárazföldi offenzíváját Gázában, de a tengerparti terület szinte teljes kommunikációs zárlat alatt van, vagyis az izraeli offenzíváról péntek este óta szinte semmilyen információ nem jelent meg. A Hamász fegyveres ága, az Izzedín el-Kasszám Brigádok szerint összecsapások voltak Beit-Hanún városban északkeleten és az el-Bureidzs menekülttáborban a keskeny övezet közepén. Ezt az információt egyelőre nem lehetett független forrásból ellenőrizni - jegyezte meg a dpa hírügynökség.

Izrael az október 7-i támadás óta elzárta az övezetbe irányuló élelmiszer-, víz-, áram- és üzemanyag-szállítást, és intenzíven bombázza a területet a levegőből. Az elmúlt héten többtucatnyi segélyszállító teherautó jutott be az övezetbe Egyiptomból. Izrael azt állítja, hogy támadásai a Hamász és annak infrastruktúrája ellen irányulnak. Az ENSZ azonban figyelmeztette, hogy a blokád és a támadások kollektív büntetésnek minősülhetnek, ami a nemzetközi jog szerint törvénytelen. A Hamász által irányított gázai egészségügyi minisztérium a palesztin halálos áldozatok számát a háború kezdete óta 7326-ra teszi.

A palesztin polgári védelem azt is közölte, hogy több száz épület "teljesen megsemmisült" a Gázai övezetben az éjszakai izraeli bombázásokban.

Épületek és házak százai semmisültek meg teljesen, és több ezer további otthon is megrongálódott. Az éjszakai intenzív bombázás után nem lehet ráismerni Gáza városra és az északi kormányzóságokra

- mondta Mahmúd Basszal, a Hamász iszlamista szervezet ellenőrzése alatt álló terület polgári védelmi szóvivője az AFP hírügynökségnek. Az AFP által közölt szemtanúi beszámoló szerint a legsúlyosabb izraeli bombázás az éjszaka két kórház, a gázai al-Sifa és az indonéz adományokból felépült intézmény körüli területekre összpontosult az övezet északi részén. Néhány órával az éjszakai bombázások megkezdése előtt az izraeli hadsereg azzal vádolta meg a Hamászt, hogy "kórházakból folytat háborút" és "élő pajzsként" használja a lakosságot, amit azonban az iszlamista szervezet kategorikusan tagad.

Eközben a palesztin fegyveresek továbbra is támadják rakétákkal az övezethez közeli izraeli településeket a hadsereg közlése szerint. Emiatt gyakran megszólalnak a légoltalmi szirénák ezeken a helyeken. Az Izrael déli szegletében fekvő, tengerparti Zikim falura mért támadás elkövetőjeként jelentkezett a Hamász fegyveres szárnya, az Izzedín el-Kasszám Brigádok.

A térségben egyre súlyosabb a humanitárius helyzet, mert bár egy határátkelőt amerikai közbenjárásra nemrég megnyitottak, még mindig nincs elég élelem, víz és más nélkülözhetetlen dolgok - jegyzi meg tudósításában a BBC. A Gázai övezetben pedig az általános fejetlenség az úr, Izrael folyamatosan bombázza a térséget. A Hamász azonban ennek ellenére sem engedi el az összes túszt, emiatt egyre nagyobb az aggodalom azon izraeliek - és más nemzetiségek, köztük magyarok között is - hogy szeretteik talán már nem is élnek. Van olyan túsz, akiről családja éppen három hete, a Hamász Izraelbe való betörése óta nem tud semmit.

A Bizottság az Újságírók Védelméért (CPJ) nevű szervezet közben azt közölte, hogy a háborúban már sok tudósító is elesett. A nemzetközi újságíró-jogvédő szervezet helyi idő szerint pénteken New Yorkban kiadott közleményében azt írta: "adataik szerint a háború eddigi három hetében halt meg a legtöbb haditudósító azóta, hogy 1992-ben elkezdtük regisztrálni a világszerte ilyen körülmények között életüket vesztő kollégákat". A szervezet hozzátette: "a halálos áldozatok mellett fel kell panaszolnunk az újságírók zaklatását, letartóztatását és az egyéb olyan intézkedéseket, amelyekkel akadályozzák munkájukat a palesztin területeken és Izraelben".

Az újságírók civilek, akiket védeni kell, és a szándékos károkozás nekik vagy a médiainfrastruktúrában háborús bűncselekménynek minősülhet

- tette hozzá a CPJ.