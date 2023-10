Ilyen nincs, 20 centi hó esett: rengeteg, magyarok lakta települést borult fehérbe

Beköszöntött a tél Európa egyes vidélein: Erdélyben például ma reggelre húsz centi hó esett.

Habár itthon szokatlanul meleg volt a szeptember és még az október első két hete is, egyes vidékeken, nem is olyan messze, már esett hó is.

A Madarasi Hargita bejegyzése szerint ma reggel arra ébredtek, hogy kifehéredett a táj, nem is kevés, összesen 20 cm hó esett.

Hogy itthon meddig kell még várni a hóra, még nem tudjuk, de szeptember végén persze már nekiszegezték a kérdést az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársainak. Szeptember 27-én ezt válaszolták a Blikknek:

„Az eseménytelen időjárás mellett van lehetőség foglalkozni kicsit a távolabbi jövővel is. Minden évben már ősszel megkapjuk a szokásos kérdést, amit ezúton válaszolnánk meg a jelenlegi ismeretek alapján: 88 nap múlva karácsony. És még nem tudni, fehér lesz-e?!..."