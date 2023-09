Ismét kifakadt Handrás: “Nagyon úgy érzem, hogy most átk*rtak!”

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Akár százszoros is lehet az áramszámlája annak a felhasználónak, aki újonnan csatlakozott be a napelemrendszerbe, mert a bruttó elszámolás ezt fogja jelenteni a számukra. Horváth András, ismert youtuber is kiakadt, egy videóban osztotta meg a véleményét követőivel.

Címlapkép: Getty Images

