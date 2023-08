Filléres őrület hódít a magyar kertekben: a szakértő szerint így vághat bele szinte bárki

A kertek ritka termesztési formái, kis munkával könnyen el lehet készíteni őket, magaságyásokhoz hasonlító alkotások. Ez az évszázadok óta alkalmazott kertészeti módszer,egyre nagyobb teret hódít a magyar vidéken is. A HelloVidék most Kósa Dániel kertészmérnököt kérdezte meg róla.

A legkisebb, kedvezőtlen adottságú kertből is csodás veteményest varázsolhatunk a magaságyások segítségével. Előnyei között szokás emlegetni, hogy könnyebb kigyomlálni, elfelejthetjük a kapálást, segítségével a termést tisztán lehet tartani, sem a kutya, sem a kisgyerekek nem férhetnek hozzá. Az időseknek és a mozgáskorlázottaknak is kényelmesebb, jobban tudnak vele dolgozni. A magaságyás ha ízléssel, – fából, téglából vagy kőből – épül, önmagában is remekül díszítheti a kertünk.

Ha érdekelnek a kertészmérnök tanácsai, olvasd el a HelloVidék cikkét!