Súlyos tízezreket spórolhatsz a rezsin ezzel az egyszerű trükkel: mindenkinek működik

Idén már a hővihar fogalma is bekerült a nyelvünkbe és egyre gyakrabban hallunk vízkorlátozásról. Ezek a szavak nem csupán új kifejezések, hanem figyelmeztető jelek is, melyek arra hívják fel a figyelmünket, hogy a nyári hőség és a vízhiány egyre nagyobb kihívást jelentenek nem csak a világon, de Magyarországon is. A víz, mint életünk egyik alapvető forrása egyre értékesebbé válik, ezért a háztartásokban is egyre fontosabb a felesleges vízfelhasználás és a pazarlás csökkentése.

Szinte bele sem gondolunk, de ha nem zárjuk el a vizet fogmosás közben, akár 3 litert is elfolyathatunk – teljesen feleslegesen. Érdemes ilyenkor elgondolkozni azon, mi mit tehetünk. A Wienerberger összegyűjtött 4+1 lehetőséget, amivel mindannyian hozzájárulhatunk a fenntartható vízgazdálkodáshoz. Így nem csak a bolygónkat védjük, de a vízszámla is kisebb lehet a végén. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! 1. Kis lépésekben a tudatos vízhasználat felé A tudatos vízhasználat nem feltétlenül igényel extra beruházást, mindennapi szokásaink átalakítása már önmagában is hatalmas hatással lehet a vízfogyasztásunkra. Tartsuk szem előtt, hogy minden változás kicsiben kezdődik. Első lépésként próbáljunk meg tudatosan bánni a vízzel, például zárjuk el a csapot fogmosás közben, használjunk fogmosáshoz poharat, és csak akkor indítsuk el a mosógépet vagy a mosogatógépet, ha tényleg tele van. A napi tisztálkodáshoz válasszuk inkább a zuhanyzást, hiszen a kád méretétől függően akár száz liter vízre is szükség lehet, ezzel szemben tusolásnál csak 30-40 litert használunk el. Feltéve, ha nem órákon keresztül állunk a zuhany alatt. 2. Nemcsak időt, vizet is megtakaríthatunk velük Sok háztartási eszköz, mint például a mosógép, mosogatógép, vagy akár a zuhanyfej is, rendelkezik víztakarékos funkcióval. Mosogatógép vásárlásnál törekedjünk arra, hogy ne csak az energiafogyasztást, hanem a vízfelhasználási értéket is figyeljük. Számítások szerint egy családi étkezés utáni hagyományos mosogatásra 40-50 liter vízre is szükség lehet, míg egy mosogatógép kevesebb, mint tíz litert használ fel erre a célra. Az ilyen eszközök használata nem csak a bolygónknak tesz jót, de a vízszámlánknak is. 3. Esővíz gyűjtése Ezen a nyáron eddig bőven kijutott csapadékból és a hűvösebb időből. Az esővíz igazi kincs, és tökéletesen alkalmas a növények öntözésére vagy akár autómosásra is, ráadásul a gyűjtéséhez elég egy hordó, vagy bármilyen edény a teraszon. Ez a módszer nemcsak a vízfogyasztást csökkenti, de a környezetet is kíméli, hiszen az esővíz használata csökkenti a talajvíz kimerülését. A locsolást is érdemes hajnalra, vagy estére időzíteni, mert ilyenkor nem párolog el gyorsan a víz, hanem valóban a növények táplálását szolgálja. 4. Csöpögő csapok javítása Megdöbbentő, de egy csöpögő csap akár 15 liter vizet is elpazarolhat naponta. Ez a mennyiség egy év alatt több mint 5.000 liter, ami egy átlagos háztartás vízfogyasztásának jelentős részét adja. Ha észrevesszük, hogy csöpög a csap, érdemes mielőbb megjavíttatani, ezzel is csökkentve a vízpazarlást. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) EZ IS ÉRDEKELHET Mérgező víz folyik a csapból Magyarországon? Itt a térkép a legveszélyeztetettebb településekről A 2010-es évek elején az ivóvíz arzénkoncentrációja még közel 400 településen volt határérték felett, mára 10-re csökkent az érintett helyek száma. +1: Egy építkezés is lehet víztakarékos Bár az építőipar továbbra sem a legnagyobb vízfelhasználó, mégis jelentős mennyiségű vizet fogyaszt. Szerencsére azonban léteznek már rendkívül könnyen hozzáférhető és használható környezetbarát megoldások is. A Porotherm Rapid falazási technológia lehetővé teszi, hogy sokkal, akár 98%-kal kevesebb víz felhasználásával építkezzünk. Ez nem csak víztakarékos, de időt és pénzt is megtakaríthatunk, hiszen a falazás gyorsabb és kevesebb alapanyagot igényel. Míg a hagyományos technológiával egy átlagos méretű, 100 négyzetméteres családi ház falazásához 4200 liter vízre van szükség, a Porotherm Rapid Dryfix ragasztóhab használata esetén ez mindössze 8 liter. Így a vízhasználat szinte teljes elhagyásával az építtetők óriási lépést tehetnek a környezettudatos kivitelezés felé. Összefoglalva, a vízpazarlás csökkentése mindenki számára elérhető, csak egy kis odafigyelést és tudatosságot igényel. A fent említett ötletekkel mindannyian hozzájárulhatunk a fenntartható vízgazdálkodáshoz, hiszen a vízhiány és a hőség kihívásai nem csak a mi, de a következő generációk életét is befolyásolják. Legyünk tudatosak, és tegyünk lépéseket együtt a változásért!

Címlapkép: Getty Images

