Újabb megyékben lépett életbe a tiltás: durván megbírságolhatják azt, aki erre nem figyel

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A kánikula és az előreláthatóan továbbra is csapadékszegény időjárás miatt a hatóság 2023. július 12-től kiterjeszti a tűzgyújtási tilalmat Borsod -Abaúj -Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre is. A korlátozás Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben is tovább él - közölte a NÉBIH a Pénzcentrummal.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK