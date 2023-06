Veszélyes kórokozók lapulhatnak a magyar konyhákban: kevesen tudják, mit kell tenni ellenük

Sokan nem is gondolnák, de egy átlagos konyhában mocskosabb helyek lehetnek még egy WC-nél is. Ez pedig éppen elég indok arra, hogy a konyhát érdemes mindig és megfelelően tisztán tartani. A különböző étel-, és italmaradványok után ugyanis komoly kórokozók maradhatnak, amiket nagyon is célszerű elkerülni, és akkor a kellemetlen szagokról vagy kártevőkről még nem is beszéltünk. Mutatjuk, hogyan érdemes a leginkább koszolódásra hajlamos konyhai eszközöket szakszerűen takarítani, tisztán tartani.

Sokan azt hinnék a konyhájuk az egyik legtisztább pontja a lakásnak. Pedig Becky Rapinchuk takarítási szakértő szerint a konyhai mosogatóban több kórokozó lehet, mint például a WC-ben. Ezt pedig nem árt szem ellőtt tartani akkor, ha a konyha tisztán tartásáról, takarításáról beszélgetünk. Főleg mivel a konyhában az ételek készítése közben sok időt töltünk, sok minden kiömölhet, kifolyhat és az idő múlásával egy-egy elfeledett vagy rejtve maradt szennyeződés a későbbiekben komoly problémákat is okozhat.

Éppen ezért a szakértők egyet értenek abban, hogy például a feldolgozó pultot érdemes minden nap letakarítani, folyamatosan figyelni az állapotára. De ugyanez igaz a padlóra is, ahol néhány naponta érdemes lehet felmosni. Ráadásul több takarítási szakértő is esküszik rá, a tiszta konyha hangulatjavító hatású, hiszen sok háztartásban ténylegesen ez a helyiség a háztartás szíve, ami jó ha szépen rendben van tartva.

Ennek ellenére egy nem is olyan régi Persil-kutatás kimutatta, hogy a válaszadó felnőttek több mint 60 százaléka elismerte, sokszor hanyag munkát végez, ha a konyháról van szó. Ennyien vannak azok, akik azért nem a legnagyobb alapossággal takarítanak fel egy kiömlött szennyeződést vagy nem igazán törődnek azzal, ha fűszertartóba adott esetben már több kiömlött fűszer van, mint a csomagban.

Nem véletlen, hogy a szakértők első sorban azt tanácsolják, hogy érdemes a tisztaságot fenntartani és akkor napi kevés befektetett energiával jók vagyunk, viszont ha nagy a baj sem kell kétségbe esni, nem kell stresszelni, ugyanis a takarítási munka jól feldarabolható, nem kell mindent egyszerre megcsinálni. Jó tipp ugyanakkor, hogy olyan dolgokra is gondoljunk, amiket nem kifejezetten főzéshez használunk, ezért hetente legalább egyszer törüljük le a fogantyúkat és kapcsolókat is, a rendszeres felmosás mellett, mert bár első lehet nem tűnik fel, de ezeken a helyeken is sok kosz meg tud ülni.

A szakértők egyetértenek abban is, hogy a takarítást nem kell feltétlenül drága takarítószerekkel abszolválni. Tanácsaik szerint bőven elég lehet a szappanos meleg víz, a szódabikarbóna és az ecet használata is. Elveik szerint csak az igazán makacs, ellentmondást nem tűrő mocsoknál érdemes a természetes anyagoknál erősebb szer segítségéhez nyúlni. A sok hasznos tanáccsal immáron felvértezve elkezdhetjük a takarítást: úgyhogy sorra vesszük a legfontosabb, potenciálisan a legkoszosabb készülékeket és megmutatjuk, hogyan érdemes őket kitakarítani, tisztán tartani.

Hűtő

A hűtő, ha sokáig elhanyagolják nagyon koszos tud lenni, ezért érdemes folyamatosan odafigyelni az állapotára. De még így is érdemes évente legalább kétszer alaposan kitakarítani. Sőt, egyszer évente érdemes kihúzni a konnektorból is, és a hátulját is alaposan kiporszívózni a kompresszor környékén ide ugyanis rendkívül sok por leülhet, ami idővel rontja a készülék teljesítményét is. Értelemszerűen a hűtőt belülről könnyebb akkor takarítani, amikor eleve kevesebb cucc van benne. Ugyanígy érdemes fentről lefelé haladni, hogyha van cseppfolyós kosz, akkor az lefelé tudjon haladni.

Szakértői tipp, hogy például a húsos vagy zöldséges rekeszeket ki lehet bélelni papírtörlővel, amit hetente cserélhetünk, így megóvhatjuk a hűtőnket a makacsabb szennyeződésektől. A hűtő takarításkor érdemes lehet mikroszálas kendőt használni, így több papírtörlőt spórolhatunk meg, illetve a makacsabb szennyeződések ellen a szódabikarbóna is hasznos lehet, amúgy az alap takarítás simán végezhető meleg, szappanos vízzel és szivaccsal.

Mikrohullámú sütő

Ha valaki gyakran használja, érdemes hetente kitakarítani. Mára már klasszikus, de lehet sokan még most sem ismerik, hogy legegyszerűbben úgy lehet mikrót takarítani, ha egy edénybe citromos vizet teszünk, majd felhevítjük azt. Miután felforr a víz a készülékben szétárad a gőz, ami fellazítja a különböző ételmaradványokat, illetve más koszokat. Ezek után pedig gyakorlatilag csak át kell törülnünk a készüléket, a citrom miatt pedig frissebb lesz az illata is.

Sütő

A sütőben a fűtőelemet ne babráljuk, viszont a szakértők szerint érdemes szódabikarbónából és vízből sűrű pasztát készíteni, amit szétkenhetünk a sütő alján és oldalán. Ezután várjuk meg amíg megköt, majd lehetőség szerint permetezzünk rá ecetet. Ha minden jól meg, az elegyünk felpezseg és fellazítja a makacsabb lerakódásokat is. Amikor tapasztaljuk a pezsgést, meleg, szappanos ronggyal törüljük át a készüléket.

Mosogatógép

Nem szabad elfelejteni, hogy azokat a dolgokat is tisztán kell tartani, amikkel valójában tisztítunk. Ilyen elektromos berendezés a mosogatógép is, aminek a szűrűjét havonta érdemes ellenőrizni. Ez általában a készülék alján található. Ha úgy ítéljük meg vegyük ki és öblítsük le meleg folyóvíz alatt.

Kenyérpirító

A kenyérpirítók egy laikus számára egészen elképesztően sok morzsát és egyéb törmeléket tudnak összegyűjteni. Éppen ezért időközönként érdemes kihúzni a készüléket, majd fejjel lefelé kirázni belőle a bennragadt szennyeződést, illetve ha olyan a termék, az alját leszedni és kiüríteni a morzsatálcáját. Fontos, hogyha elmossuk például a tálcát, akkor ügyeljünk rá, hogy a következő üzembehelyezéskor minden megfelelően száraz.

Törölközők és felmosók

A konyharuhák igazi univerzális takarító eszközök, de ezeket is tisztán kell tartani. Szakértők azt javasolják, hogy 3-5 naponta mossuk ki őket, így biztos lehetünk benne, hogy tiszta, amikor törölgetésre használjuk. A felmosófejet is érdemes átmosni egy-egy felmosás után, kitudja ugyanis, milyen komoly szennyeződés ragadhatott meg rajta.

Konyhai szemetes

Persze a konyhai szemetes takarítása egyáltalán nem elbűvölő feladat, de nagyon is fontos. Mind a szagok, mind pedig a kártevők távol tartása érdekében. Érdemes a kukába üres állapotba meleg vizet és mosószert tenni, majd kicsit állni hagyni. Majd ezután egy hosszabb nyelű kefével átkefélni. Ezután jöhet a szárítás. Profi tipp egyébként, hogy aki különösen szeretné hosszabb ideig frissen tartani a szemetesét az az alját kibélelheti papírral vagy nem fontos levelekkel, amikre vékony szódabikarbóna réteget kell szórni. A papír és a szódabikarbóna felfogja a szemeteszacskón esetlegesen keletkező lyukakon átszivárgó szennyeződéseket, így szükség szerint ez is cserélhető a szemét kivitelekor, ha szükséges.

Airfryer

Érdemes minden használat után a külsejét is áttörölni. A belső részek viszont általában moshatók mosogatógépben, úgyhogy ezt szennyeződés esetén ne mulasszuk el.

Kávéfőző

A kávéfőzők nagyon kényesek a vízkőmentesítésre, ha ugyanis a belső szerkezet vízköves lesz, akkor erősen romlik a gépek teljesítménye, és az elkészített italok minősége is. Viszont nem feltétlenül kell vegyi anyagokkal végezni a vízkőtelenítést, erre a célra ugyanis az ecet és a citromsav is megfelelő. Mindkettőből készíthetünk vizes oldatot, amit többször lefőzhetünk a gépek vízkőtelenítő programjainak segítségével. Igaz, mind az ecet és a citromsav szaga/íze erős lehet, úgyhogy mielőtt újból kávét készítünk bizonyosodjunk meg arról, hogy jól átfőztük tiszta vízzel a gépet a művelet után. Ha olyan a gépünk, akkor a zacctartóra is mindig figyeljünk, akárcsak a csöpögtető tálca tisztán tartására. Ezek ugyanis hosszabb idő után nagyon be tudnak koszolódni, vonzva a rovarokat és a penészt is.

(HuffPost)