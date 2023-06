Új szabály élesedik novemberben: fizethetnek az ingatlantulajok, ez is kötelező lesz

Az ingatlanirodák nem, az energetikai szakértő azonban igenis vár felfordulást az ingatlanpiacon ősztől, ahogy november elsejétől új szabályok lesznek érvényesek az energetikai tanúsítványokra. A szakértő szerint a magyarok energiatudatossága ingatlanbérléskor és vásárláskor is a nulla felé közelít, az ingatlanos cégek viszont nem látják ilyen sötéten a közeli jövőt. De mi változik egyáltalán?

A kormány nemrég meggondolta magát az energetikai tanúsítványok kapcsán, és egy friss rendelet szerint mégis kötelező lesz elkészíttetni - erről lapunk is beszámolt a múlt héten. Bár eladás esetén eddig csak akkor kellett, ha a vevő kérte azt, most a bérbeadásnál is kötelező lesz, ami a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint megdrágíthatja majd az amúgy sem olcsó bérleti piacot.

Az új szabályok szerint az ingatlan eladójának vagy bérbeadójának a szerződés megkötésének napjáig be kell mutatnia az energetikai tanúsítványt vagy annak másolatát a leendő vevőnek vagy bérlőnek, és legkésőbb a birtokba adás napjáig át kell adnia a tanúsítványt vagy annak másolatát a vevőnek vagy a bérlőnek. Mindezt azonban nem kell kötelezően szerződésbe foglalni, ahogyan a tanúsítvány kódjának sem kell szerepelni a szerződésben. Új építésű ingatlanoknál az energetikai tanúsítványt az építtetőnek kell elkészíttetni a használatbavételi kérelem benyújtása előtt.

Az új tanúsítványok 10 helyett 5 évig lesznek érvényesek, és jövőre már mindenképpen újat kell csináltatni. A követelményérték változása miatt új energetikai besorolást kell kérni azoknak, akik novembertől eladják vagy bérbe adják az ingatlanukat, annak ellenére, hogy még hatályos lenne a régi energiatanúsítványuk. Ebben azonban kapnak két hónapos kedvezményt.

Bevezetnek egy új energetikai besorolási rendszert is, amelyben az épületeket és lakásokat kétféle skálán, az összesített energetikai minőségük és a szén-dioxid-kibocsátásuk alapján sorolják kategóriákba. A rendelet 12 energiahatékonysági kategóriát állapít meg, ezeket betűvel jelölik, az I-től az A+++-ig. Az új épületekre vonatkozó „közel nulla” energiaigény követelményszintjekéntmegszűnik a kötelező megújuló energia részarányának előírása, a helyét a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás kötelező felső határának előírása veszi át.

A rendeletek 2023. november 1-jén lépnek hatályba.

Felforgatja a bérleti piacot?

Eladásnál eddig is kötelező volt csináltatni egy energetikai tanúsítványt, de a bérleti piacra biztos, hogy hatással lesz az új rendelet - ezt mondta megkeresésünkre az OTP Ingatlanpont.

Az energetikai tanúsítványok kiállítása eddig is kötelező volt ingatlanok eladásánál, illetve bérbeadásánál is; korábbi esetében ezt a piac már beépítette az árakba régebben. Bérbeadás esetében viszont valószínűleg most fog ez terítékre kerülni, azonban a jelenlegi bérleti díjak mellett a tanúsítvány kiállításának díja csekélynek mondható

- válaszolt a cég kérdéseinkre. Azt is hozzátették, hogy szerintük már amúgy is a jobb energetikai besorolású ingatlanok felé fordultak a magyarok.

Tapasztalataink alapján az látszik, hogy már az idei évben a jobb energiabesorolású ingatlanok iránt erősödik az érdeklődés, így valóban elképzelhető, hogy a korszerűbb ingatlanok iránt nő majd még a kereslet. Az energetikai tanúsítványok, ha részletesebbé válnak, várhatóan egyre jobban beépül az emberek preferenciájába

- írta az OTP Ingatlanpont lapunknak.

Tudatosabbak vagyunk a rezsiemelés óta

Hasonló választ kaptunk Balogh Lászlótól, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzőjétől is. Szerinte a lakásokat bérbeadók nem fogják beépíteni az árakba a tanúsítványt, a bérleti díjhoz képest ugyanis elenyésző, ráadásul beszerezni sem túl nehéz.

Az energiatanúsítványok elkészítése már eddig is kötelező volt, tehát az új szabályok bevezetése nem fogja megdrágítani az eladó vagy kiadó ingatlanok árát. A tanúsítványok elkészítésének a költsége néhány tízezer forint, ami ráadásul maximalizálva van. Azt egyelőre viszont nem tudjuk, hogy ezek a tarifák változhatnak-e a későbbiekben. Ami az ingatlanok bérleti díjára vagy eladási árára hatással lehet az sokkal inkább az energiatanúsítvány tartalma. A jobb energetikájú ingatlanok felértékelődtek az eladó és kiadó ingatlanok piacán, novembertől pedig az eddiginél részletesebb tartalommal állítják ki a tanúsítványt a mérnökök. A vevők és bérlők tehát sokkal pontosabb képet kaphatnak az ingatlan állapotáról és a várható rezsiköltségekről is

- véli Balogh László. Azt is elmondta lapunknak, hogy az ország az energetikai tanúsítványokkal is régi adósságot törleszt az uniós szabályok betartásának irányában.

Kevesen tudják, de az energiatanúsítványok elkészítése a 2010-es évektől kezdve kötelező az egész Európai Unióban. Ennek célja, hogy információ gyűljön össze az épületek energetikai állapotáról, és elősegítse a korszerűsítéseket és a fenntarthatóbb irányba történő elmozdulást, akár állami vagy uniós programokon keresztül

- tette még hozzá az ingatlan.com szakértője. Balogh László szerint ráadásul azt a trendet is meg lehetett figyelni a piacon, hogy már rezsiszámlát is megmutattak az eladó vagy kiadó lakások hirdetéseiben - vagyis a rezsiszabályok múlt augusztusi változása óta a magyarok bizony tudatosabbak energiahatékonyság tekintetében.

Egyelőre nincs ilyen visszatartó erő a vevők vagy a bérlők részéről, mert eddig mind az eladók mind a vevők, de a bérlők és bérbeadók is úgy tekintettek az energiatanúsítványra a folyamatban mint egy szükséges rossz, amin túl kell esni. A tavaly nyáron Magyarországra is begyűrűző energiakrízis azonban alapjaiban változtatta meg a vevők és bérlők gondolkodásmódját. Érdekes volt látni, hogy a rezsiszabályok módosításával egyidejűleg ingatlan.com-on hirdető tulajdonosok egy része már nem csak az ingatlanról töltött fel képeket a hirdetéshez, hanem a rezsiszámlákról is. Azóta már újabb, kereshető energetikai paramétereket vezettünk be, hogy a vevőknek ne a rezsiszámlákról készült fotókról kelljen tájékozódniuk

- tette hozzá Balogh László. Kérdésünkre azt is tisztába tette, mit tekinthetünk még energetikailag korszer ingatlannak, mert novembertől, az új rendszer bevezetésével erre is érdemes lesz jobban odafigyelni.

A legjobb kategória az A+++ a legrosszabb pedig az I lesz. Jelenleg AA++-tól JJ-ig terjed, aminek szöveges megfelelői a "Minimális energiaigényű" és "kiemelkedően rossz" kategóriák. Jó tudni, hogy a "CC" kategória is még "korszerű" ingatlant jelöl, annak ellenére, hogy sokan első ránézésre csak legyintenének rájuk. Jelenleg az új építésű ingatlanoknak is legalább a "CC" energiahatékonysági kategóriának kell megfelelniük

- mondta a szakértő a Pénzcentrumnak.

Tízezrekkel nőhet a bérleti díj?

Sokkal sötétebben látja a jövőt Balogh József energetikai szakértő. Azt ő is elismerte, hogy EU-s vállalást teljesítünk végre az új energetikai rendszerrel, de mint fogalmazott, a lakásokat bérlők fogják legjobban megérezni a saját zsebükön, ha új tanúsítványokat kell majd készíteni

Az kétségtelen, hogy régi szabályt hozunk be végre, az EU-s országokban már évek, évtizedek óta bevett gyakorlat, hogy a bérleti szerződés mellé csatolják az ingatlan energetikai papírjait is. Amit itthpn várok ezzel kapcsolatban, az az, hogy a főbérlők bizpny bele fogják építeni az amúgy sem alacsony árakba azt, ha új tanúsítványt kell készíteni, márpedig a rendelet értelmében akkor is kell majd, ha éppen nemrég készült, és még évekig érvényes lenne. Egyebekben érdemes azt is elmondani, hogy szerintem a magyar lakosság energiatudatossága a nulla felé konvergál az ingatlanbérlés- és vétel kapcsán, nem szokott fő szempont lenni az - és van, amikor egyáltalán nem is szempont - hogy a kivenni, megvenni szándékozott ingatlan mennyire energiatakarékos

- fogalmazott lapunknak az energetikai szakértő.