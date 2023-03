Fájdalmasan elszálltak az árak: sokaknak maradhat álom a tökéletes esküvő Magyarországon

Az elmúlt években számos nehézséggel néztek szembe nemcsak a házasulandó párok, hanem az esküvői szolgáltatók is. A helyzet felmérése érdekében a HelloVidék felkereste esküvői szolgáltatókat, hogy megtudjuk, milyen szezonra számítanak 2023-ban és hogyan próbálják meg átvészelni az évet.

A lapnak Abonyi Attila (dj) az Esküvői Szolgáltatók Szakmai Érdekképviseleti Egyesületének alelnöke elmondta, hogy az esküvői szolgáltatókat sem kerüli el az ebben az évben tapasztalható nehezebb gazdasági helyzet. Ez kétirányból is tapasztalható. Egyrészt, mint magánemberek, nekik sem könnyebb a megélhetés, ők is érzik azokat a gazdasági tényezőket, amik nem teszik könnyebbé a megélhetést: rezsi, élelmiszer árak, infláció, stb. Másrészt mivel ugyan ezek a hatások jelentkeznek a házasulandó pároknál is, így mint szolgáltatók, szintén szembesülnek ezekkel a tényezőkkel.

Reszegi Tünde szertartásvezető árulta el, nem tapasztalja, hogy kevesebb esküvő lenne az idén, mint 2022-ben, azonban tudatosabban választanak a párok, a referencia, a szolgáltatás tartalma és a szimpátia mellett, az ár kiemelten fontos szerepet tölt be a döntésekben. A megemelkedett költségeket, vagy legalábbis egy részét a szolgáltatók jellemzően tovább terhelik a megrendelőkre.

Agárdi Gábor fotós pedig arról beszélt, hogy az emberek jó része kevesebb tartalék mellett nézett szembe a magasabb árakkal, így nagyon sokan, akik esküvőt terveztek, a 2 tanús megoldás mellett döntöttek. Azok, akik meg is tartják az esküvőjüket, ők se mernek előre tervezni, egyre inkább az utolsó pillanatra halogatják a foglalásokat. Szolgáltatási területenként eltérően kb. 20-25%-kal emelkedtek az árak.