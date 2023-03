Íme Debrecen 20 legolcsóbb utcája: fillérekért mennek itt a házak, lakások

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nemrég bemutattuk, hogy hova költöznek a leggazdagabbak Debrecen városában, most pedig azt vettük górcső alá, melyek a legolcsóbb utcák Magyarország második legnépesebb városában. Nincs komoly meglepetés, a Hajdú-Bihar vármegyei székhelyen is igencsak nagy a szórás a lakásárakban, Debrecen városának legolcsóbb utcáiban már 261 ezer forintos négyzetméterár alatt is találhatunk lakóingatlant.

Címlapkép: Getty Images

