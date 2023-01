Ezekben az országokban vesznek most ingatlant az élelmes magyarok: mégis, mit tudhatnak?

Elkezdtek aktívan külföld felé kacsintgatni az ingatlanbefektetők, Horvátország mellett olyan távolabbi, jó földrajzi elhelyezkedéssel rendelkező államok is népszerűvé váltak az utóbbi időszakban, mint Albánia, Ciprus vagy Spanyolország. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa arról beszélt, az ukrajnai háború közelsége miatt sokan inkább máshol költik el a felszabadított pénzüket, amitől néhány éven belül magas megtérülést remélnek.

Miközben rengetegen próbálják kitalálni, hol és mikor lenne érdemes ingatlanba fektetni Magyarországon a jelenlegi helyzetben, sokan már inkább külföldben gondolkoznak és a határon túl vesznek lakásokat vagy nyaralókat.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa emlékeztetett, az infláció, a gazdasági nehézségek és az ukrajnai fegyveres konfliktus együttesen vezetett oda, hogy drasztikusan visszaesett a befektetői kedv itthon. Ráadásul mivel túl közel vagyunk a háborúhoz, az ingatlanvásárlást elővigyázatosságból inkább elodázzák az emberek.

„Akik a közelmúltban szabadították fel a pénzüket, de nem akarják, hogy elértéktelenedjen az infláció miatt, külföldön kezdtek nézelődni. Nem egyedi esetekről van szó, egyre jellemzőbb, hogy akár a szomszédban, akár távolabbi országok felkapott régióiban vásárol valaki ingatlant. Így nagyobb biztonságban érzik a vagyonukat” – mutatott rá a szakember.

Albánia felkapott a befektetők körében

Gadanecz Zoltán példaként említette, hogy a szomszédos Horvátországban sokan keresik a jó ár-érték arányú ingatlanokat a felkapott üdülőövezetekben, amiket aztán kiadásra szánnak a nyári főszezonban. Véleménye szerint ez a trend 2023-ban felerősödhet azzal, hogy a horvátok beléptek a schengeni övezetbe, így minden korábbinál könnyebben elérhető lesz az Adria.

„Hasonló a helyzet Albániával is, ismerünk olyan ügyfelet, aki rögtön két apartmant is vett ott. Egyszerűen megéri, hiszen földrajzilag jó helyen van, ott a tengerpart, ami a turisták körében évről évre népszerűbb. Hiába Balkán, jó az éghajlata, van értelme építkezni, ráadásul ajándéknak számító 400-500 ezer forintos négyzetméteráron lehet most nyaralókhoz jutni” – mutatott rá.

A GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa azt is elmondta a ciprusi ingatlanok is egyre inkább bekerülnek a köztudatba. A szigetországban virágzik a turizmus, ez a jelenség pedig felveri az ingatlanárakat. Mint fogalmazott, 5 év alatt egy 40 ezer eurós ingatlan ára megtriplázódott, ma akár 120 ezer euróért is el lehet adni, ami kiemelkedően jó befektetésnek számít.

Szintén kedveltté vált Spanyolország, ahol a tengerparttól kicsit távolabb eső, de még elérhető közelségben lévő ingatlanokat olcsóbban meg lehet vásárolni, akárcsak a Balatonnál. A spanyol piac mellett szól, hogy itt több a napsütéses napok száma, hosszabb ideig lehet kiadni a nyaralót egy naptári évben, tehát a haszon is magasabb lehet - mutatott rá Gadanecz Zoltán.