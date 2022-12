Robbanhat a januári gigabírság: így vidd el karácsonyfát, hogy elkerüld a büntetést

Minden januárban fenyőfák százezrei kerülnek ki a budapesti utcákra, hhogy karácsonyi szolgálatuk véget ér. Egyáltalán nem mindegy azonban, hogyan helyezzük ki a lecsupaszított karácsonyfákat: ráadásul aki csak úgy ötletszerűen kidobja mondjuk a járdára, akár több tízezres bírságot is kaphat. Megkérdeztük az illetékeseket, hogyan legyünk szabálykövetők az ünnep gondtalansága után.

Ahogy elmúlnak az ünnepek, visszatérünk a dolgos hétköznapokba, és új erővel nekivágunk az új évnek, magyar családok százezrei szembesülnek az örök problémával jellemzően az első ledolgozott hét végén: bizony le kellene szedni a karácsonyfát, elvégre elmúltak az ünnepek, és ki akarná kerülgetni a lakásban, pláne, hogy sokaknál ez is része az év első nagytakarításának. Az azonban egyáltalán nem mindegy, hogy ha leszedtük a fát, elpakoltuk a díszeket és a tűleveleket is összesöpörtük, hogyan szabaduljunk meg a fától, hová kell levinni? Megkérdeztük a témában leginkább illetékes Fővárosi Közterület-fenntartót, hogyan szabaduljunk meg úgy a fától, hogy azt az erre szakosodott divízió gyorsan és hatékonyan el tudja szállítani, illetve hogy mi is elkerüljük a bírságot - sokan nem tudjék ugyanis, hogy ha szabálytalanul járunk el, több tízezer forintos büntetéssel kezdhetjük az új évet.

Több száz gyűjtőpont

Az FKF első kérdésünkre azt válaszolta, hogy Budapest minden lakosának közelében található olyan gyűjtőpont, ahová a kiszolgált fenyőfát el lehet vinni, és kérik is, hogy tegyünk így.

Az FKF tapasztalatai szerint általában Vízkeresztet, január 6-át követően kezdődik az igazi kihelyezési dömping, amely általában egy-másfél hónapig tart. A kijelölt gyűjtőpontokról ilyenkor úgynevezett fenyőfa járatok szállítják el a karácsonyfákat, melyeket kifejezetten ebből a célból indít a budapesti közszolgáltató. Ezzel párhuzamosan a lakóingatlanoktól a normál hulladékszállító célgépek gyűjtik össze az örökzöldeket, illetve szükség esetén külön járművek is besegítenek a nagyméretű fák elszállításába

- írta kérdésünkre a cég. Hozzétették azt is, hogy a gyűjtőpontokat természetesen megtaláljuk az internetes honlapon, de több társasházban is szoktak tájékoztatót kihelyezni, így mindenki értesülhet arról, hol van a legközelebbi gyűjtőpont. Azonban nem az egyetlen kihelyezési mód, és erről is kaptunk tájékoztatást.

A lakosság a fák kihelyezésénél több lehetőség közül is választhat: a háztartási hulladékos kukák mellé a hulladékgyűjtés napján, vagy a több mint 250 kijelölt gyűjtőhely egyikére teheti ki a fáját. A fák kihelyezésekor figyelni kell arra, hogy azok ne akadályozzák gyalogos-, bicikli- vagy a gépjárműforgalmat

- tájékoztatta a Pénzcentrumot az FKF. Bizony figyelni is kell arra, hogy semmilyen típusú forgalmat ne akadályozzunk: ha ugyanis a rosszul szabálytalanul kihelyezett fánk miatt ez megvalósul, akkor

5 és 50 ezer forint közötti hulladékgazdálkodási bírságra számíthatunk, ami nem a legjobb módja az év elkezdésének.

Mi lesz az elszállítás után?

Felmerülhet persze az a kérdés, hogy oké, elszállítják a fát, de mi lesz vele azután? vajon szétosztják a rászorulóknak, esetleg újrahasznosítják? A válasz az utóbbihoz van közelebb: mint az FKF-től megtudtuk, a kiszolgált karácsonyfából energia készül - ami, mondanunk sem kell, most talán jobban jön, mint eddig bármikor.

A kiszolgált tűlevelűek aprítást követően, a kommunális hulladékkal keverve a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű kazánjaiba kerülnek. Az így nyert hőenergiából – nagyhatékonyságú, úgynevezett kapcsolt energiatermeléssel – környezetbarát távhőt és villamos energiát állítanak elő

- közölte lapunkkal a cég. De nem is akárhogyan válik belőle energia: ennek pontos módjára is rákérdeztünk, és kimerítő választ is kaptunk.

A Budapesten egész évben keletkező háztartási hulladék mintegy kétharmadát, közel 400 ezer tonna kommunális hulladékot is ilyen módon hasznosítják a Fővárosi Hulladékhasznosító Műben. Ez a hulladékhasznosítási technológia – amellett, hogy hozzájárul a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének mérsékléséhez – jelentős földgáztüzelést vált ki. A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű 2021-ben 28 millió m3 földgáz felhasználást takarított meg teljes éves működésével a budapesti távhő előállítása során, miközben környezetbarát villamos energiát is táplál az országos hálózatba. A létesítményben termelt hőenergia a FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió hálózatán keresztül mintegy 76 ezer budapesti lakásba jut el távfűtés és használati melegvíz formájában, az itt előállított villamos energia pedig mintegy 50.000 átlagos budapesti háztartás éves áramigényét biztosítja. A Budapesten feleslegessé váló fenyőfák tehát ezekhez a jelentős eredményekhez járulnak hozzá

- írta a cég kérdésünkre. Vagyis ha a szabályos módon helyezzük ki a levitézlett fát, nem csak a környezetet kíméljük és a forgalmat sem tartjuk fel vele semmilyen szinten, de tudhatjuk azt is, hogy jelentős mennyiségű energiát segítettünk termelni. Ez pedig a bírság elkerülése mellett egy olyan elégedettséggel tölthet el bennünket, amely segít az év első napjainak-heteinek szürkeséségnek átvészelésében.

címlapi kép: Horváth László - FKF