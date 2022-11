Új módszere van a csaló faneppereknek: így szúrd ki időben, ha át akarnak verni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Csalók árulnak tűzifát országszerte, erre figyelmeztet a rendőrség is. Gyakran hamis fotóval hirdetik a rossz minőségű anyagot, de az akciós tüzelő is gyanús lehet. A rendőrség azt tanácsolja, hogy a vevők járjanak utána alaposan, honnan szerzik be a fát: ha az eladó gyors szállítást ígér, az már egy intő jel.

Kamu tűzifareklámra bukkant az RTL Híradó: az ominózus hirdetést a szakember is lebuktatta, ugyanis a fotón nem is akácfa volt. Hodics Gergely, egy szombathelyi tűzifás cég vezetője szerint előfordult, hogy az általa készített fényképeket használták a csalók. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A szakértő figyelmeztet: sok csaló a fakitermelés helyén szedi össze a maradék fát, és ezt sózza rá a vásárlókra, csakhogy ez lopás. Egy szép képpel, jó minőségű fa látszatát adják, viszont amikor a helyszínre érnek, akkor silány minőségű, kevés mennyiségű faanyagot kap a vásárló. A legtöbb ember, főleg idősebbek, nem is mernek nemet mondani erre a tételre, kifizetik - magyarázta. A rendőrség is arra kéri a favásárlókat, hogy alaposan járjanak utána, honnan szerzik be a téli tüzelőt. Lehetőség szerint mindenki régi, megszokott, ellenőrzött helyről vásárolja meg a fát. A tűzifát csak szállítójeggyel, számlával vegye át, lerakodás előtt pedig alaposan nézze meg a kiszállított árut. Arra is kérik az embereket, hogy előre semmiképpen ne utaljanak pénzt, főleg ismeretlen hirdetőknek.

Címlapkép: Getty Images

