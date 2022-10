Meglepő spórolási módszer látott napvilágot: így akarják átverni a rezsiemelést a magyarok

Az egyre emelkedő költségek miatt figyelem irányul olyan területekre is, amelyekkel eddig nem foglalkoztunk. Ma már alapvető elvárás, hogy az alkalmazott megoldások energia- és költséghatékonyak legyenek, feleljenek meg a legújabb környezetvédelmi elvárásoknak és a magas szintű higiéniai követelményeknek. Ezt felismerve, az üzletek és az intézmények egyre nagyobb számban térnek át automata nyíló- vagy tolóajtók használatára a hagyományos, kilinccsel nyíló ajtók modernebb alternatívájaként.

Mi a baj a hagyományos ajtókkal? Szerencsés esetben az üzletekben, illetve vendéglátó-ipari egységekben egymásnak adják a kilincset a vendégek. Egy átlagos napon azonban több tucatszor is megeshet, hogy az ajtó résnyire vagy teljesen nyitva marad, kiengedve ezzel a benti meleget. A régebbi nyílászárók még csukott állapotban is jelentős hőveszteséget okoznak a nem megfelelő szigetelés miatt. Emellett kisebb üzletekben a bejárati ajtókat használják az áruszállítás során is; ilyenkor a csomagok, kocsik könnyen nekiütközhetnek az ajtónak, kárt téve ezzel a szerkezetben.

Az automata ajtók számos előnnyel bírnak, legyen szó közintézményekről, kereskedelmi egységekről, szállodákról vagy egészségügyi intézményekről. Nagy forgalom esetén is rendkívül jól működnek, sőt, azt is szabályozni lehet, hogy a leginkább forgalmas időszakokban nagyobb felületen engedjék be, illetve ki a vásárlókat. Nem szükséges manuálisan becsukni sem őket, így biztosan nem felejtődnek nyitva.

Ezeknek az ajtóknak az üzemeltetése nagyon alacsony költségekkel jár, a beruházási ráfordítások pedig, az ajtók széles körű előnyeinek köszönhetően, rövid időn belül megtérülnek

– ismertette Jámbor Árpád ajtóautomatizálási szakértő, a FAAC Hungary Kft. ügyvezetője.

Fűtésszámla-csökkentés és higiéniai megoldás a járványok idején

A szakember azt is kifejtette, hogy az automata ajtók segítenek megőrizni az épület vagy üzlet hőfokát, azaz hidegben a fűtés költségét tudjuk csökkenteni általa, míg melegben a klímahasználatot. A rendszer vagyonvédelmi funkciókkal is rendelkezik.

Használatuk higiénikus, hiszen nem kell kézzel érinteni semmilyen felületet. Ezáltal kevesebb tisztítást is igényelnek, és javíttatásra is kevesebbszer van szükségük, hiszen amihez az emberek rendszeresen hozzáérnek, az többször sérül meg

– avatott be az ajtóautomatizálási szakértő.

A légpótlás kifejezetten fontos olyan épületek számára, ahol penészesedés, rothadás előfordul. Ezek komoly épületkárokat és egészségkárosodást okoznak az épületnek és a benne tartózkodó személyeknek is. Szellőztetéssel orvosolhatjuk a bútorokból, szőnyegekből, építőanyagokból zárt tereinkbe kerülő oldószergőzök, gázok, poratkaürülék, illetve a tűzhelyek által kibocsátott égéstermék egészségkárosító hatását.

Erre a célra is tökéletesen használhatók az automata ajtók, hiszen gyorsan átszellőztetik a teret, néhány perc, és a teljes levegőkészlet kicserélődik az épületben

– tette hozzá Jámbor Árpád.

Llégfüggönyös automata tolóajtó

A légfüggönyök általában az ajtótól távolabb helyezkednek el, ezzel szemben ez a kombináció 20-25%-kal magasabb hatékonyságot képes elérni, mivel nincs rés az ajtó és a légfüggöny „légpengéje” között. Alacsonyabb a bekerülési költség is, mert egy termékről van szó, nem kettőről, ezzel együtt a fenntartási és a karbantartási költsége is kedvezőbb.

A légfüggönnyel kombinált automata ajtó még tovább csökkentette a bekerülési költség mellett a rezsi kiadásokat is, hiszen a rendszer csak akkor működteti a légfüggönyt, amikor az ajtó kinyílik, és nincs fűtési költsége, mivel a benti, meleg levegőt használja fel

– részletezte az ajtóautomatizálási szakértő.