Mik ezek a mínuszos számlák, amiket küldözget a szolgáltató? Mutatjuk, hogy kell értelmezni

A rezsiemelés érvénybe lépése óta sok fogyasztás már két számlát is kapott, köztük többen negatív összeget, mínuszos egyenleget találtak az elszámolón. Ilyen akkor fordul elő, ha valaki havonta diktálja a gázfogyasztását. A Portfolio cikkéből kiderül, hogyan kell értelmezni az ilyen furcsának ható, mínuszos számlákat.

A havi diktálók számára nem a 144 köbméter havi limit a kulcsfontosságú szám, miután a számlán a részösszegeket MJ mértékegység alapján számolja ki a szolgáltató, a köbméter, mint mértékegység így másodlagos.

A negatív számok akkor találkozhatunk, ha a fogyasztói profilban csak fűtés szerepel, miközben más célokra is (főzés, melegvíz) is használ gázt. A gázszolgáltató tudomása szerint viszont csak fűtésre használja, amely esetben a kedvezményesen használható földgáz mennyiség a fűtési szezon kezdetéig (szeptember 15-ig) nulla. Így alakultak ki azok a helyzetek tömegesen, hogy egy mérsékelt augusztusi gázfogyasztás mellett is részben piaci árat fizettek a fogyasztók a földgázért.

Viszont később a fel nem használt kedvezményes gáz miatt utólag átszámíthatják a piaci áron vett gázt kedvezményesre. Innen jönnek a mínuszos sorok a számlákon.



A fűtési szezon kezdete után ugyanis a tényleges havi gázfogyasztás már jellemzően belefért a kedvezményes limitbe azoknál, akiknek csak fűtés van feltüntetve a fogyasztó profiljukban. Sőt, alacsony fogyasztás mellett még maradhat is fel nem használt, kedvezményes gázmennyiség, amely nem vész el, hanem a szolgáltató átcsoportosítja. A kedvezményt az előző hónap nem kedvezményes fogyasztására is tudják érvényesíteni.

Példa Egy kisfogyasztó a rezsirendelet hatályba lépése után magasabb számlát kapott a gázszolgáltatójától, mivel a fogyasztói profiljában csak fűtés szerepelt, de ő főzésre is gázt használ. Mivel a fűtési szezon nem kezdődött el szeptember közepéig, így erre a hónapra kevesebb volt a kedvezményesen használható gázmennyiség, amit az egyszeri fogyasztó túllépett a főzés miatt. Így a fogyasztásának egy részét piaci áron kellett kifizetnie, ezért volt magasabb az első számla.



Ám itt jön a csavar: amikor megkapta a következő számlát, azzal szembesült, hogy mínuszos sorok is szerepelnek rajta. Ez azért történt, mert amikor már teljes hónapra járt a kedvezményes gáz fűtésre, alacsony fogyasztásával nemhogy belefért a limitbe - tehát kedvezményes árat fizetett a teljes fogyasztásáért -, hanem alatta is maradt korlátnak. Az így "megspórolt" kedvezményes mennyiséget a szolgáltató átvitte az előző havi "túlfogyasztására". Ezt jelzik a negatív számok a számlákban.

