Rengetegen használnák most fűtésre a klímájukat, ezt azonban nem tudják: baj is lehet belőle

A nyári időszakban rengetegen fordultak klímatelepítő szakemberekhez. Sokan csak egyszerű karbantartást kértek, hogy biztosíthassák készülékük megfelelő működését, de ennél is többen vásároltak idén új berendezést ingatlanukba. Ami furcsa, hogy ebben az évben - a hőség ellenére - megugrott a hűtés helyett inkább fűtésre optimalizált klímák iránti érdeklődés is.

Nem csoda, hogy nagy a kereslet a klímaberendezésekre. A Fisher Klíma országos reprezentatív felméréséből kiderült, hogy a forró nyári időszak komoly hatással van a magyarokra: a válaszadók 67%-a tartja magát kimerültebbnek, 43%-uk pedig ingerlékenyebbnek mondja magát, mint általában és 28%-uk még stresszesebb is ilyenkor. Idén viszont nem csak a forró hőmérséklet elleni védekezés motiválta a klímavásárlókat. Nemrég ugyanis egy eddig nem tapasztalt jelenségre lettek figyelmesek az iparági szakértők: az emberek ki szeretnék küszöbölni a „gázfüggőségüket”, már nem csak a klímák hűtési funkcióiról érdeklődnek, nő a kereslet a kifejezetten fűtésre optimalizált berendezések és nagyobb méretű, energiatakarékos hőszivattyúk iránt is.

„Hazánkban még mindig a gázfűtés a legelterjedtebb módszer, de egyre többen keresik az ezt kikerülő megoldásokat” – fogalmaz Váradi György lakossági klímaszakértő, a Fisher Klíma vezetője. A hagyományos készülékek 0, legfeljebb -5 Celsius fokos külső hőmérsékletig alkalmasak fűtésre, ebből adódik, hogy ezekkel a berendezésekkel csak az átmeneti, őszi-tavaszi időszakokban lehet megbízhatóan és rendkívül energiatakarékosan fűteni.

A kifejezetten fűtésre tervezett oldalfali berendezések akár -20 °C alatt is használhatók, a teljes ingatlant ellátó hőszivattyúk pedig még -28 °C környékén is kedvező üzemeltetési költséggel tudnak működni. Tehát még ilyen körülmények között is képesek 1 kW elektromos energiából több mint egy kW fűtési energiát előállítani. A hazánkban gyakori +7-9 °C környékén ez akár 1 kW áramból 4-5 kW fűtési energiát is jelenthet.

Milyen klímát érdemes választani, ha fűteni is akarunk a berendezéssel?

Ha nem csak az átmeneti időszakban, de télen is szeretnénk fűtésre használni a klímaberendezésünket, akkor -5 °C-nál alacsonyabb külső hőmérsékletre is fel kell készülni. Ilyen körülményekre inverteres klímaberendezést kell választanunk. Ezek a készülékek a bevitt elektromos áram akár 4-6-szorosát is képesek leadni fűtési energiában.

A szakember szerint három szint létezik, melyekből válogathatnak az emberek, igényeiktől függően: