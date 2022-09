Bajban vannak a többgenerációs házak: többségük elköszönhet a rezsicsökkentéstől

Múlt héten jelent meg a rendelet, aminek az értelmében azoknak is járna a rezsicsökkentés az átlagfogyasztásig, akik többgenerációs házban vagy nem társasházként működő, többlakásos házban élnek. Azonban ez a változás a Telex információi szerint csak akkor nyújt megoldást, ha egy házban több, önálló lakás van. Ha azonban egy többgenerációs család ugyanazt a vécét és fürdőszobát használja, vagy korszerűsítettek és árammal fűtenek már nem élhetnek a kedvezménnyel. Ráadásul, azoknak is, akik jogosultak rá egy nagyon drága és hosszadalmas procedúrán kell átesniük.

A rezsiemelés rengeteg embert, vállalatot, önkormányzatot érintett nehezen pénzügyileg, miközben – bár az első emeltárú számlák már megérkeztek – rengeteg esetben még mindig nem egyértelmű, hogy egyesek hogyan juthatnak hozzá továbbiakban is a kedvezményes árú energiához.

Ebbe a kategóriába tartoznak a többgenerációs családi házak is, illetve azok a lakóingatlanok, ahol egy házban több lakás is van, de nem számítanak társasháznak. Itt a legtöbb esetben a háznak egy mérőórája volt, amivel könnyű dolga volt a családoknak, hiszen csak el kellett osztaniuk az összeget egymás között. Azonban a több család miatt a mérőóra most már nagyon könnyen átlépi a bűvös átlagfogyasztást, ami felett a piaci árat kell fizetnünk az energiáért.

Gulyás Gergely tanácsa szerint a megoldás erre az, ha az ilyen házakban élők társasházzá minősítik az ingatlanukat. Azonban ez a megoldás rengeteg papírmunkával jár: hivatalról hivatalra kell járni és az ügyintézés akár 15 napot is igénybe vehet a szükséges engedélyek beszerzése pedig koránt sem olcsó megoldás, főleg ha egy régebbi házról beszélünk.

A 9-én megjelent kormányrendelet ezt a problémát kívánta orvosolni. Ennek értelméban ezekben a családi fogyasztói közösslgekben minden önálló lakásnak külön jár a csökkentett árú gázfogyasztás, egészen havi 144 köbméterig. Ez legfeljebb 4 lakásig érvényes. Ha a tulajdonos benyújtja a megfelelő dokumentumokat a szolgáltatónak, akkor a benyújtást követő hónaptól jogosult lesz a kedvezményes árú földgázra, azonban az éves mennységnek ilyenkor már csak az időarányos része vonatkozik az érintettekre.