Csodafegyver a rezsi ellen: 5 tipp, a napelemes beruházásodhoz (x)

A rezsicsökkentés szabályainak változásai miatt a lakosság körében eddig is népszerű napelemes rendszerek iránti igény újabb lendületet kapott, sőt a hazai napelemes iparág lakossági szegmensének egyik meghatározó vállalata, az Optimum Solar Home System Kft. szerint „úgy tűnik a rezsicsökkentés vége jobban pörgeti a piacot, mint az Otthonfelújítási támogatás”.

A magas villanyszámlák és rezsiköltségek miatti félelem teljesen megalapozott: a meghatározott mennyiség feletti fogyasztás esetében a piaci ár az áram tekintetében most augusztusban nagyjából a dupláját jelenti kilowattonként. A gáz esetében hétszeres lehet az eltérés.

Ebben a helyzetben szakértők szerint még támogatások nélkül is érdemes belevágni a napelemes beruházásba, mert az idő múlásával az alábbi tényezők csak még inkább megnehezítik a napelemre történő átállást:

EUR/HUF árfolyam: a gyenge hazai fizetőeszköz miatt biztosan drágulni fognak a napelemes rendszer egyes alkatrészei

a gyenge hazai fizetőeszköz miatt biztosan drágulni fognak a napelemes rendszer egyes alkatrészei szaldó vagy bruttó: a szaldó elszámolási rendszer nagyon kedvező a napelemes rendszerek tulajdonosinak, ám ezt 2023. december 31-ével felváltja a bruttó elszámolási rendszer, amelyről ma még keveset tudni

a szaldó elszámolási rendszer nagyon kedvező a napelemes rendszerek tulajdonosinak, ám ezt 2023. december 31-ével felváltja a bruttó elszámolási rendszer, amelyről ma még keveset tudni megtérülési idő: a történelmi magasságokban lévő energiaárak mellett kedvezően alakult a megtérülési idő: ma már 2-5 év között

a történelmi magasságokban lévő energiaárak mellett kedvezően alakult a megtérülési idő: ma már 2-5 év között várakozási idő: a felbolydult piac és a soha nem látott érdeklődés mellett alapanyaghiánnyal és a telepítési idők csúszásával kell számolni

Tavaly egész évben 35 ezer háztartásba szereltek napelemes rendszert, most pedig csak a nyár folyamán minimum 60-80 ezer új vásárló jelent meg a piacon. Ez a hatalmas igény a kalandorokat is vonzza, a piac felhígult és a semmiből jelentek meg napelemeket kínáló cégek. A jelenségre már a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség is felhívta a figyelmet.

Egy családi ház villanyszámlája jelenleg, átlagosan havonta 10-20 ezer forint körül mozog. „Akinek 210 kWh/hó, azaz 2520 kWh felett van az éves áramfogyasztása, az ennél racionálisabb döntést nem hozhat, már önerőből is megéri a napelem, mert a jelenlegi áram és gázárak mellett a beruházás megtérülési ideje akár 3 év alatt is lehet.” – hívja fel a figyelmet Székely András, az Optimum Solar Home System Kft. ügyvezetője. Ehhez 2,5-5 kW közötti rendszer kiépítésére van szükség, ami nagyjából 6-12 db 400-450 Wp teljesítményű napelem panelt jelent. Ehhez képest azonban a mostani megkeresésekből az látszik, hogy a vásárlók egyre inkább igényelnek ennél jóval nagyobb, 8-10 kW méretű rendszereket, hiszen sokan a gázfűtés elektromos fűtésre történő átállását is napelemek segítségével kívánják megvalósítani.

Székely András, az Optimum Solar Home System Kft. ügyvezetője

Ám ahhoz, hogy ne váljunk átverés áldozatává, és ne legyen ráfizetés, érdemes a következőket szem előtt tartani:

1) Csak megbízható céggel szerződjünk.

A hazai piacon már régóta működő napelemes cégek rendelkeznek megfelelő szakmai felkészültséggel és kellő mennyiségű referenciával, szakmai elismeréssel, ami a honlapjukon könnyen leellenőrizhető. Ezeken túl érdemes a cégre rákeresni, például nemzeticegtar.hu-n, ahol a tavalyi árbevétel és a dolgozói létszám is nyilvánosan elérhető.

2) Az ajánlat részletes és nem változik.

Ügyeljünk arra, hogy részletes árajánlatot kapjunk: egy komoly és megbízható cég minden költséget és műszaki paramétert feltüntet és utólag nincs semmiféle módosítás vagy „extra tétel”. Továbbá a kérdések elől sem futnak el.

3) Garanciák!

Egyáltalán nem mindegy hány év garanciát vállalnak a munkára és a termékekre. A napelemekre a termékgarancia minimum 10 év, de 25 éves vállalást is találni. A teljesítménygarancia 80%, ám akad olyan is, például az Optimum Solar, amely akár 30 év termékgaranciát is ad a napelemekre. A vállalat hozamgaranciát és a lakossági rendszerek esetében díjmentes távfelügyeleti szolgáltatást is vállal, ez utóbbi szolgáltatással a piacelsők voltak Magyarországon.

4) Márkák

A garanciához kapcsolódik, hogy a hosszú élettartamra tervezett, megbízhatóan működő termékek általában nagy neveket, hosszú garanciaidőket takarnak: mindig gyanús, ha egy forgalmazó nem tünteti fel az általa forgalmazott termék adatlapját vagy a garancia időknél nem jelöli egyértelműen a garanciákat. Az ismeretlen, márkajelölés nélküli távol-keleti termékektől ne várjunk csodákat, keressük a nagy és jól ismert márkákat, amelyek szolgáltatásban, szervizben, rendelkezésre állásban és elérhetőségben is bizalmat sugároznak.

5) Tájékoztatás, ügyfélszolgálat.

Fontos szempont, hogy ha el akarunk költeni több millió forintot egy vállalatnál, akkor az gördülékenyen és teljeskörűen tájékoztasson minket, ne tűnjön el és legyen elérhető. Ezek hiányában megint csak gyanakodhatunk arra, hogy talán a múlt héten indult a cég a napelemes rendszerek forgalmazásában, szerelésében.

A fentieken túl az is segítség lehet a megfelelő kivitelező kiválasztásában, ha lehetőség van arra, hogy pillanatok alatt árajánlatot kapjunk: ezzel egyrészt látjuk már előzetesen, hogy mekkora beruházásról van szó, másrészt könnyen és gyorsan összehasonlítható az adott cég milyen termékeket és szolgáltatásokat kínál.

