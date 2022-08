Mi a perlátor jelentése? Ezért jó a víztakarékos perlátor csaptelepre

Mi a perlátor jelentése, mi a funkciója ennek az aprócska alkatrésznek a hétköznapi vízhasználat szempontjából? Tudd meg, mi az a perlátor, milyen perlátor méretek vannak, és hogy milyen perlátor kulcs használata ajánlott a kiszedésükhöz!

Cikkünkben eláruljuk, miért jó a víztakarékos perlátor, hová szerelik be ezt az apró alkatrészt és hogy tényleg lehet-e spórolni vele a vízfogyasztásunkon. Amellett, hogy eláruljuk, a perlátor mi az, azt is megtudhatod, hogy neked mekkora perlátorra lehet szükséged, illetve, hogy mennyibe kerül egy perlátor – nem kell aggódni, egyáltalán nem drága!

Mi az a perlátor?

A 20. század során világszerte elterjedtek a keverő csaptelepek, amelyek hatalmas újdonságnak számítottak a korban, hiszen korábban két külön csaptelepből érkezett a tűzforró és a jéghideg víz. A keverő csaptelepnek azonban volt egy problémája: ha langyos vizet szerettünk volna például a kézmosáshoz, a keveredő víz nagysugárban fröcskölt, így nemhogy a kezek, de még a fürdőszoba sem maradt szárazon – hogy ezt a problémát kiküszöböljék, megalkották az első sugárszabályzós csapokat, még pedig úgy, hogy perlátort szereltek a csaptelepre.

Hogyan működik a perlátor?

A perlátor működése egyszerű: a fröcskölődés megakadályozása céljából a perlátor apró elválasztó falakkal a vízsugarat rengeteg apró, párhuzamos vízsugárrá alakítja, így nem egy szerteágazó, hanem sok-sok kisebb, megzabolázott vízsugár érkezik a csaptelepből. A legújabb perlátorok még ennél is többet tudnak, ugyanis a fröcskölődés mellett a fogyasztóknak a kifolyó víz hangja is kellemetlen tényező volt – éppen ezért a perlátor működése közben már levegőbuborékokat kever a kifolyó vízhez, így a vízsugár csendesebb, lágyabb.

Lehet spórolni perlátorral?

Igen, a perlátor a vízsugár szabályzásával segít a takarékosabb fogyasztásban – ennek az okai közé nem csak a rezsiköltségek tartoznak, hiszen a környezetvédelem legalább olyan fontos tényező, mint a számlák. Hogy egy példával is éljünk: egy hagyományos, perlátor nélküli csaptelepen percenként akár 20 liter víz is átfolyhat – mondanunk sem kell, ez mekkora pazarlás -, ám egy új típusú perlátorral felszerelt csaptelepen akár 2 liter/perc alá is csökkenthetjük a fogyasztást.

Perlátor méretek: mekkorát válasszak?

A perlátor méretek esetében csapoknál a szokásos menetméretek 24x1 vagy 22x1, kádaknál egy kicsit nagyobb, 28x1-es perlátor méretek jellemzők.

Perlátor kulcs: hogyan kell használni?

A perlátor kicsavarásához a perlátor kulcs nevű aprócska eszköz szükséges, ám mivel ezt az emberek többsége a vásárlást követően szinte azonnal elveszti, a perlátorok úgy vannak megtervezve, hogy akár egy pénzérmével is ki lehessen pattintani őket a csaptelepből, van, amit kézzel is lecsavarhatunk.

Perlátor – kinek érdemes használni?

A perlátorok esetében számtalan különféle termékkel találkozhatunk, az egészen egyszerű, párszáz forintos kis rátétektől kezdve a több ezer forintos, például kifejezetten mosogatáshoz használható víztakarékos perlátor berendezésekig. A perlátor használata mindenképpen ajánlott az olyan háztartásokban, ahol a család hétköznapjai nagy vízfogyasztással járnak, illetve ahol gépi helyett kézi mosogatás történik. Azoknak is ajánljuk a perlátor vásárlását, akik szeretnék korlátozni a fogyasztásukat akár a rezsi miatt, akár környezetvédelmi megfontolásból.