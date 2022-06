Ne halogasd az ügyintézést! Változik a nyitvatartás a patikákban, rendelőkben, hivatalokban július 1-jén

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A legtöbb településen a 0-24 órában nyitva lévő, az ünnepnapokon is üzemelő, valamint az ügyeletes vagy készenlétet tartó gyógyszertárak lesznek nyitva a Semmelweis-napon, július 1-jén. Az egészségügyi dolgozók napján a védőnői tanácsadás is szünetel, nem nyitnak ki a rendelőintézetek, nem rendelnek a háziorvosok, a házi gyermekorvosok, a fogorvosok. Ugyanerre a napra esik a köztisztviselők napja is, így nem csak a gyógyszertárak, hanem a hivatalok is zárva lesznek.

nyitva tartó, az ügyeletes és készenlétet tartó patikák címe, telefonszáma településre vagy akár megyére keresve az OGYÉI honlapján található gyógyszertár-adatbázisban elérhető. A gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget, valamint a legközelebbi, folyamatosan nyitva tartó, vagy készenléti, ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, illetve az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontját, továbbá a legközelebbi felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát is. Az orvosi, fogorvosi ellátás szempontjából július 1-je szintén munkaszüneti nap, így akinek sürgős panasza van, az ügyelethez tud fordulni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A köztisztviselők napja alkalmából pedig ugyancsak július 1-jén, pénteken bezár a legtöbb hivatal is. Ezért arra kell készülni, hogy pénteken már se gyógyszertárba, se az önkormányzathoz, vagy kormányablakba nem lesz érdemes elindulni. Az sürgős ügyeket érdemes csütörtökig elintézni, különben jó eséllyel csak a jövő héten kerülhet rá sor. EZ IS ÉRDEKELHET Brutális probléma lesz egy millió magyar okmánnyal: erre sokan nem készültek fel Június 30-án végleg lejárnak a meghosszabbított érvényességű okmányok, több mint 1 millió személyi igazolványt és jogosítványt érint a változás.

