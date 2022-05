Kiderült az igazság: innen kapják a legtöbb áramot a magyar háztartások

A bruttó villamosenergia-fogyasztás 2%-kal volt magasabb az előző év márciusához képest, a hazai termelés pedig 3,4%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Továbbra is dinamikusan nőtt a gáztüzelésű erőművek termelése. Márciusban ismét extrém változékonyság jellemezte a villamosenergia piacokat, az árak a földgázárak rendkívüli kilengéseit követték, amire nagy hatással voltak az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hírek – derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal márciusi villamosenergia-piaci jelentéséből.

Az év harmadik hónapjában a havi bruttó villamosenergia-fogyasztás 2%-kal haladta meg a tavaly márciusi szintet, a meteorológiai és munkanaphatásokat kiszűrve 1,85%-os volt a növekedés, amelyet befolyásolt a hónap eleji hideg időjárás is.

A hazai termelés pedig 3,4%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A havi átlagfogyasztás – a hőmérséklet- és munkanaphatásokat figyelembe véve az előző évihez képest 4%-kal volt alacsonyabb. A karbantartás után újra a korábbi teljesítménnyel működött a Paksi erőmű és termelése ugyanannyi volt, mint tavaly márciusban, viszont a Gönyűi és csepeli erőmű karbantartása miatt érezhetően csökkent a korszerű kombinált ciklusú erőművek termelése. A nukleáris egységek a magyar termelésnek közel felét, összesen 48%-át biztosították, a naperőművek pedig mintegy 4%-ot.

A havi maximum rendszerterhelés is magasabb volt, mint a tavalyi év azonos időszakában, és meghaladta a 2018-2020 közötti időszak összes márciusának maximális szintjét is. Márciusban ismét extrém változékonyság jellemezte a villamosenergia piacokat, az árak a földgázárak rendkívüli kilengéseit követték. Továbbra is nagy hatással voltak a piaci változásokra az orosz-ukrán háború hírei, ez határozta meg a jövő évi termékek áralakulását is - 2023-as éves termék ára 30 €/MWh-val emelkedett a hónap során – illetve a tényezőárak extrém megnövekedését.

A kiugróan magas gázárak ellenére a gáztüzelésű erőművek termelése meghaladta az előző év azonos időszakának szintjét, ennek oka, hogy a balkáni országok és Ausztria rendkívül alacsony vízerőművi termelése és az alacsony német szélerőművi termelés miatt nem állt rendelkezésre kedvezőbb árú importforrás. Március 8-án 700 €/MWh szintig szaladt fel a másnapi ár. Amikor kiderült, hogy egyelőre nem kell az energiahordozókat érintő szankciókra számítani, a földgázárak és így a villamosenergia árak is mérséklődtek, de még így is 200 €/MWh felett alakult a havi átlagár. Az áremelési nyomást tetézte, hogy az időjárás nem kedvezett a német szélerőművi termelésnek, az előző havi érték harmadára csökkent. A rendkívül magas árkörnyezetben a hazai gázfelhasználás mindössze 1%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban.