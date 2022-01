Nem olcsó mulatság: egyre többen tartanak ilyen kutyát Magyarországon

A pumi a 17-18. században Magyarországon alakult ki az ősi puli, valamint az országba bekerült német és francia felálló fülű, terrier jellegű terelő és kísérő ebek kereszteződése folytán. A 20. század eleje óta önálló kutyafajtaként jegyzik. Mivel évszázadokon keresztül a pásztorok mellett élt, dolgozott, rövid „együttélés” után képes kiismerni gazdáját, a folyamatos „gazdafigyelésen” keresztül teljesen ráhangolódik az emberre, és még mielőtt kiadnánk a parancsot, ő már teljesítette is.

"A pumi vérbeli terelő pásztorkutya, félig juhászkutya, félig terrier, ebből kifolyólag érzékenyebb idegrendszerű, és szigorúan egygazdás jószág, vagyis egy ember neki az atyaúristen. De van benne egy terrieres konokság is, oroszlánnak hiszi magát, és sok mindent a saját feje szerint szeret csinálni" - mondta el Holdampf Dóra, a Nemzetközi Pumi Egyesület elnöke a HelloVidéknek.

Nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is népszerű a fajta: a skandináv országokban nagyon tiszta és minőségi pumiállományt tartanak nyilván. Amerikában is elfogadták pár éve ezt a fajtát, két éve kapták fel, sőt Mexikóban is él néhány példány.

Itthon nem becsülik meg a mudit, de ez elmondható a többi kilenc magyar kutyafajtáról is, ami hungarikummá lett nyilvánítva pár éve. Míg egy törpetacskóért vagy franci abulldogért alaphangpn elkérnek 300-400 ezer forintot is, addig egy pumi ára 150 ezer Ft körül mozog, persze kerülhet többe, a szülők pedigréjétől és egyéb körülményektől függően

- mondta el Holdampf Dóra.

