Durva tolvajbandák portyáznak a budapesti temetőkben: mindent ellopnak, ami mozdítható

A budapesti temetkezési helyekről hosszú évek óta lopják a mécseseseket, síremléket, sírvázákat, sőt a sírköveket is eltulajdonítják, ha arra van igény.

A legtöbb bűncselekmény egyértelműen az Új Köztemetőben történik, a Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a köztemetőben idén több mint egy tucat esetben regisztráltak büntetőeljárást. A rendőrség a VG-vel azt is közölte, hogy idén az első fél évben a fővárosi kegyhelyek közül összesen hatszor loptak el síremlékeket, mindegyik bűncselekmény az Új Köztemetőben történt.

Korábban a Magyar Nemzet számolt be arról, hogy áldatlan állapotok uralkodnak az Új Köztemetőben. Többen is jelezték a lapnak, hogy naponta lopnak a temetőből vázákat, vagy hogy több sírkövet is elmozdítottak az elmúlt egy évben.