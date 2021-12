Beindult a kőkemény havazás több megyében is: durva a helyzet, határátkelőket is lezártak

Intenzív havazik Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében. A havazás miatt a szlovén hatóságok lezárták a teherforgalom elől csütörtök délelőtt a magyar-szlovén határt Rédicsnél és Tornyiszentmiklósnál.

Intenzív havazik Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében; a Közép-Dunántúlon és az Észak-Dunántúlon, valamint Somogy megyében az esőt ónos eső váltotta fel - mondta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs vezetője csütörtökön az M1 csatornán.

Pécsi Norbert a csatornának nyilatkozva elmondta, a legtöbb ónos esőre az előrejelzések szerint Veszprém megyében lehet számítani. Közölte: csütörtök hajnaltól főként Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyében hull a hó. Az előrejelzések szerint ezekben a megyékben az éjszakai órákig lehet havazásra számítani.

Hangsúlyozta, hogy társaságuk folyamatosan tisztítja az utakat: 12 órás váltott műszakokban végzik a síkosságmentesítést. Hozzátette, hogy szerda estétől csütörtök reggelig körülbelül 4000 tonnányi sót és mintegy félmillió liternyi kálcium-klorid-oldatot juttattak ki az utakra.

Ugyanakkor a folyamatos havazás miatt vannak még olyan mellékutak, amelyeken téliesek az útviszonyok - hívta fel a figyelmet Pécsi Norbert.

Az Útinform azt közölte csütörtök délelőtt, hogy Sárvár, Csorna, Székesfehérvár, Kápolnásnyék és Paks térségében ónos esőtől síkosak az utak. A Dél-Dunántúlon szinte mindenhol esik az eső. A látótávolság a csapadékos területeken csökkent. A Soproni-hegységben, Lenti, Körmend és Hajdúnánás térségében akár 300 méter alá is csökkenhet a belátható út hossza - tették hozzá. Közölték azt is, hogy több baleset is nehezíti a közlekedést Vas megyében, ezért bárhol lehet számítani forgalomkorlátozásra és lassabb haladásra.

A havazás miatt a szlovén hatóságok lezárták a teherforgalom elől csütörtök délelőtt a magyar-szlovén határt Rédicsnél és Tornyiszentmiklósnál - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

A rendkívüli időjárásra való tekintettel a 7,5 tonna megengedett össztömegűnél nagyobb tehergépjárművek nem léphetik át a határt Tornyiszentmiklóson és Rédicsen. A személygépkocsi-forgalom egyelőre zavartalan - írták. A rendőrök a kamionokat a határközeli pihenőhelyekre terelik.