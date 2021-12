Ezt minden lakásfelújító magyarnak tudnia kell: itt a lista, ennyit drágulnak az építőipari alapanyagok

A Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség tagságában eltérő keresleti tendenciák érvényesültek a harmadik negyedévben és októberben, ezzel párhuzamosan több költségtényező: különösen az energiaköltségek megugrása növeli drasztikusan a gyártási költségeket.

Az újraindítás mentén számos újlakás-projekt lépett megvalósítási szakaszba, amely érzékelhető az égetett kerámia és a fehér falazati szerkezetépítő anyagok iránti kétszámjegyű keresletnövekedésben. Az idén újraindított ipari nagyberuházásoknak köszönhetően az új gyártóközpontoknál gyakran előírt szálas hőszigetelőanyagok iránt is tartós és erőteljes kereslet mutatkozik - írja közleményében a szövetség.

A tavalyi bázist 5-8%-al haladta meg az építőkémia termékek iránti kereslet is, viszont az EPS hőszigetelőanyag késztermékeknél a nyár végén és az ősz folyamán egyelőre visszafogott keresletet tapasztaltak a gyártók, és a homlokzati nyílászárókat is egyelőre a tavalyihoz hasonló volumenben keresték, mivel kapacitáshiány miatt számos lakossági beruházás csúszik és a felújításoknál megugrott lakossági kivitelezői díjak miatt is érzékelhető kivárás.

A magyar épületgépészeti termékek gyártói bizakodók, mivel a nyersanyag árrobbanás, a chiphiány és az értéklánc pandémiát követő töredezettsége mellett számos megbízás van kint a piacon, így az eddigi volumen is többnyire meghaladja a vállalatok által tervezettet.

A gyártói költségeket hónapok óta növelik egyes költséginflációs folyamatok: a versenypiaci földgázár mintegy négyszeres és a villamos áram árának idén év elejéhez képest két és félszeres szintje számos hazai gyártónál növeli jelentősen a gyártási költségeket. Jelentősen nőttek a fuvardíjak is: még az EU-n belül is 20-30% közötti összeggel kellett többet fizetniük a gyártóknak, mint tavaly, míg az EU-n kívüli szárazföldi szállítások esetében a 40%-os költségnövekedés sem ritka.

A vegyipari és a műanyagipari összetevők beszerzési árai az első félévi magas szinteken rögzültek, míg az üvegért, pvc-ért és az EPS alapanyagért viszont többet kell a gyártóknak fizetniük, mint a tavasszal; az alap- és nyersanyagpiaci árszintek legalább részbeni normalizálódása egyelőre még várat magára.

Mindezen tényezők miatt a hazai építőanyag gyártók több hónapja kétszámjegyű áremelési nyomás alatt állnak, ezért az építőanyagok és építési termékek széles körénél lesz elkerülhetetlen a többletköltségek beépítése a végtermékek áraiba is, amely jellemzően és termék kategóriánként 10-20% közötti áremelkedést kényszerít ki 2022-től. Amennyiben a számos vállalkozásnál kiugró költségnövekedést kiváltó versenypiaci energiaköltségek tartósan és érdemben csökkennek, hatásuk a piaci verseny révén a termékek árában is érvényesül majd.

A kapacitásbővítéseken túl a hazai építőanyag és építési termék gyártók az elmúlt években számos energiahatékonysági beruházást végeztek el. A jelenlegi helyzet különösen az energiaintenzívebb termékek gyártóit sarkallja arra, hogy további technológiai fejlesztésekkel is csökkentsék az energiapiaci kitettséget. A MÉASZ felhívta a szaktárca figyelmét az energiapiaci folyamatok hatásaira, kérve egyúttal támogatását a további energiahatékonysági gyártói beruházások minél szélesebb ösztönzéséhez.

Egyes építőanyag gyártói szegmensek 2021 harmadik negyedévében és októberben

Égetett kerámia tégla és cserép termékek

Az égetett kerámia és cserép termékek terén a harmadik negyedévben és októberben a gyártók visszajelzése szerint teljes kapacitáson zajlik a gyártás; a szerkezetépítő anyagok iránti kereslet mutatja, hogy az agglomerációs településeken és a Balaton környékén számos újlakás-projekt lépett fizikai megvalósítási szakaszba.

A szállítási időket tekintve az cserépre rövid, mintegy 2 hét a szállítási idő, míg a téglatermékek jellemzően azonnalra elérhetők. A teljes hazai piacon 2019-hez képest a cseréptermékekből mintegy 25%-kal, tégla termékekből mintegy 17%-kal, és a térkő termékekből mintegy 10%-kal fogyott több, mint a pandémiát megelőző utolsó év azonos időszakában.

Az égetett kerámia- és tégla gyártásánál a gyártási költség 40-50%-át az energia teszi ki. A versenypiaci gáz ára az idén mintegy megnégyszereződött, és az elektromos áram is két és félszer többe kerül, mint 2021 elején. Ez a jelentős költség megugrás a hazai tégla- és cserépgyártók egy részét is érintette attól függően, hogy előre rögzített árfolyam, vagy a mindenkori aktuális áron történik az energia beszerzése.

Az égetett kerámia tégla és cseréptermékek árai 2021-ben eddig jellemzően az infláció mértékével vagy annál kisebb mértékben változtak, azonban a jelentős gyártási költségnövekedés miatt januártól várhatóan átlagosan 9-10%-kal nőnek majd az égetett kerámia,- cserép, valamint a térkő termékek árai.

Fehér falazati és szerkezeti termékek

A fehér falazati és szerkezeti termékeknél 10%-ot némileg meghaladó volumennövekedés volt tapasztalható 2020 azonos időszakához képest. Az árak az év eleji, infláció alatti, költségvezérelt árkorrekció óta nem változtak, míg a gyártás során az iparági átlagos költségnövekedés érvényesül e termékkörben is – különösen az energiafelhasználás és a fuvarköltségek terén.

A termék szortiment egy részét adó, importált fehér termékek importját nehezíti a korlátos, megdrágult és lassabb – kiszámíthatatlan várakozási időkkel és adminisztrációval terhelt – fuvarkapacitás, különösen a Balkánon keresztül. Általában véve az EU-n belüli szárazföldi fuvarköltségek egyetlen év alatt 20-30% közötti mértékben nőttek, míg a déli balkáni (és török) viszonylatban még ennél is nagyobb mértékű, 40%-os volt a költségnövekedés, amelynek fő okát a fuvarcégeknél üzemanyagárakhoz igazított díjemelések és a munkaerő-hiány csökkentése érdekében véghez vitt béremelési hullámok jelentik.

Építőkémia termékek

A számos terméket magába foglaló építőkémia termékek terén az építési vegyianyagok, ragasztók és fugázók felhasznált mennyisége kiegyensúlyozott kereslet mellett határozott növekményt mutatott: a harmadik negyedévi kereslet stabilan 5-8 százalékkal haladta meg az előző évben gyártói oldalról tapasztalt volument.

Az építőkémia termékek gyártásához szükséges nyers- és alapanyag-ellátás a nyár végére a legtöbb területen konszolidálódott, azonban a hazai gyártóknak az idei nyersanyag-árrobbanást követően változatlanul a tavalyinál jóval magasabb áron kell egyes importösszetevőket megvásárolniuk.

2021 őszén a legyártott építőkémia termékek árai jellemzően már stagnáltak. Az építőkémia termékek szállítási ideje megfelelő; hosszabb szállítási idővel inkább csak a távol-keleti importból származó, így például műgyanta-összetevőket is tartalmazó termékeknél szükséges kalkulálni.

Az építőkémia termékek gyártói jelezték egyúttal, hogy a beruházóknál némi óvatosság és kivárás tapasztalható azon keresztül, hogy az árajánlatkéréseket követően késve és kisebb volumenekre adnak megrendelést. Továbbá, a kivitelezési munkadíjak erőteljes növekedése miatt a magánberuházók egyre nagyobb része inkább már kivár a tervezett lakásfelújításokkal és -átépítésekkel.

EPS hőszigetelőanyagok

Az EPS hőszigetelőanyag késztermékek terén visszafogott keresletet tapasztaltak a gyártók – összehasonlítva akár a korábbi évek bázisával vagy az idei első féléves erős kereslethez képest egyaránt. A piaci visszajelzések szerint a harmadik negyedévben és októberben még a korábbi, kereskedelemben meglévő tartalékolások „felélése” zajlott, másrészt azonban a magánerős beruházók egy része láthatólag kivár a projektekkel.

E döntésben egyaránt megjelenik a 2022-re bejelentett szja-visszatérítés hatása, valamint egyes piaci szereplők által lebegtetett várható árcsökkenések is, továbbá a lakossági piacon nagy mértékben megnőtt kivitelezői munkadíjak és -kapacitásszűke. Az utóbbi két tényező miatt a több hónapos előretartással előre leszerződött projekteknél is számos lakóépület korszerűsítésének megkezdése szenved csúszásokat.

A gyártási alapanyagok terén az EPS gyártásához szüksége alapanyagok árszintjei még tovább növekedtek, tovább emelve a gyártási költségeket – mindez pedig hozzáadódott a drasztikus energiaár- és szállítási költségek növekedéséhez. Mindezzel szemben a harmadik negyedévben és októberben az EPS hőszigetelőanyagok értékesítési árai stagnáltak, viszont az idén év végére elkerülhetetlenné vált egy költségvezérelt, mintegy 15%-os árkorrekció.

Szálas hőszigetelő anyagok

A szálas hőszigetelőanyagok gyártása teljes kapacitással zajlott idén, és ezzel együtt is – részben az akkumulátorgyárak folyamatban lévő beruházásai miatt - telített rendelési állománnyal készülnek 2022-re. Az újraindítási időszak jelentős ipari beruházási hulláma nyomán több hónapos szállítási idő jellemző a szálas hőszigetelőanyagoknál. Ezzel párhuzamosan az import szűkülése is kihívást jelent azáltal, hogy számos építőipari beruházás egyszerre indultak meg több országban.

A kiszámíthatatlan energia- és fuvarköltségek kihatnak a rendelésállományra is azáltal, hogy a beruházók a megrendeléseknél egy negyedévnél tovább jellemzően nem terveznek. A szálas hőszigetelő anyagok árai az év második felében és októberben eddig stagnáltak.

A gyártási költségeket tekintve a szálas hőszigetelőanyagoknál is fennáll, hogy a termék önköltségéből az energiaköltség 50-60%-ot tesz ki. A piac érzékeny az áremelésekre, és emiatt a gyártók igyekeznek lehetőség szerint minimalizálni azt, azonban a mintegy négyszeres gázárak és a két és félszeres áramárak miatt drasztikusan megugrott gyártási költségek 15-20% áremelést tesznek elkerülhetetlenné.

Homlokzati nyílászárók

A hazai homlokzati nyílászáró-gyártók visszajelzése szerint az árazásban áthárított költségnövekedéssel nőtt a termelési volumenérték a tavalyihoz képest, míg darabszám alapon a tavalyihoz hasonló vagy azt minimálisan meghaladó volumen realizálódhatott 2021 első 10 hónapjában. Ez összefügghet azzal, hogy a megnövekedett építési költségek miatt a lakossági piacon kisebb elbizonytalanodás érezhető: például az ablakcsere munkadíja 3 év alatt 70%-kal nőtt, míg maguk a nyílászáró termékek a gyártási költségek növekedése miatt 20-25%-kal kerülnek többe, mint a pandémia előtt. A megfelelően szakképzett munkaerő hiánya változatlanul probléma a helyszíni beépítéseknél.

A nyílászárók gyártási költségeit tekintve, a homlokzati nyílászárók gyártásának kiinduló alapanyagainál a síküveg (Orosháza, Guardian) és pvc-alapanyagok ára tovább nőtt a harmadik negyedében, míg a többi tétel (faanyag, vasalatok) az első félévi magasabb áron stabilizálódott. A fuvarköltségek gyors növekedése a hazai nyílászáró gyártóknál is megjelent, megnehezítve a végső bekerülés kiszámítását.

Épületgépészeti termékek és kapcsolódó szolgáltatások

A hazai épületgépészeti rendszerek gyártói és forgalmazóinak visszajelzése szerint az értéklánc első félévben elszenvedett töredezettsége, és a logisztikai drágulás, kapacitásszűkével együtt változatlanul fennáll, így a megrendelt mennyiségek nem, vagy csak késve érkeznek meg az importból.

Gyakori jelenség, hogy egyes anyavállalatok országaiban sincs elég épületgépészeti áru a nyersanyag- és chiphiány miatt, ezért az export megrendeléseket később, vagy csak csökkentett mennyiségekben küldik. Ezért a tőkeerős kazángyártók és a digitalizált berendezések gyártói készek akár jelentős összegeket megadni a hiányzó összetevőkért annak érdekében, hogy ne kelljen leállítani a gyártósorokat - mindez pedig növeli a gyártási költségeket.

Az épületgépészeti termékárak több lépcsőben kúsznak felfelé: az idei összesített áremelkedés bázis alapon átlagosan 10-15 százalék. Ez alól kivételt jelentenek a radiátorok, ahol a jól ismert acélpiaci nyersanyag- és acél félgyártmány-árrobbanás miatt 40-50%-kal drágultak 2020-hoz képest. Az ősz folyamán a vásárlók számos helyen tapasztalhatnak akciókat – ezek ugyan nem ellensúlyozzák, de azért tompítják a kényszerű áremelkedéseket.

A forint-euró árfolyam elmozdulása be fog épülni a 2022-es értékesítési árakba, amely várhatóan és jellemzően 10%-ra tehető majd. A magyar épületgépészeti piac szereplői a nehézségek mellett is derűlátóak, mivel számos megbízás van kint a piacon, és az értékesített darabszám is meghaladja a tavaly tervezettet.