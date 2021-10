Horror áron mennek a tervgyári házak: 50-80 millióért is elkelhet egy-egy Kádár-kocka

Óriási a kereslet a Kádár-kockák iránt: ingatlanpiaci szakértők szerint a kedveltebb, drágább régiókban akár 40-50 millió forintért is gazdát cserélhetnek a tervgyári házak - sőt, egy ilyen ingatlant 85 millió forintért kínálnak eladásra Csepelen. Mint kiderült, a frekventáltabb helyen található Kádár-kockák magasabb négyzetméteráron is adhatóak el, mint egy más stílusú ingatlan ugyanott.

Jelenleg nagyjából 800 ezer "klasszikus" Kádár-kocka lehet még Magyarországon, egy korábbi felmérés szerint a válaszadók 23 százaléka lakik jelenleg is kockaházban, és 49 százalék lakott valaha itt, de a lakosság 98 százalékának van valamilyen élménye a háztípussal. Sőt, mint kiderült, rengetegen költöznének ilyen kockaházba: a BMI Bramac reprezentatív felmérése szerint csak a modern, földszintes házak keresettebbek a vásárlók körében a Kádár-kockáknál.

De mi a vonzereje ezeknek az ingatlanoknak, és mennyiért lehet hozzájutni egy normál állapotú kockaházhoz? A Pénzcentrum most ingatanpiaci szakértőkkel járta körbe a Kádár-kockák piacát.

A legtöbb alsó hangon 40 éves

Az OTP Ingatlanpont északkelet-magyarországi régiós tapasztalatai alapján ezek az épületek koruknak megfelelő állapotúak. Jellemzően szerkezetileg jó állapotúak, műszaki fejlesztést, felújítást, átalakítást igényelnek, műszaki állapotuk elavult, korszerűtlen. Tetőszerkezetük fa elemei rendben vannak, a héjazat sok esetben cserére szorul. Az északnyugat-magyarországi régiós tapasztalatai alapján nagyon vegyes a felhozatal. Két csoportba oszthatóak ezek az ingatlanok: az egyik, amely klasszikus, szinte eredeti “fényében” tündöklő, kisebb-nagyobb felújításokon átesett, de jellegét megőrző többnyire örökölt házak. A másik csoportot pedig már mai kornak megfelelő ízlés és technikai elvárások szerint átalakított ingatlanok képviselik.

A klasszikus Kádár-kockák az ország minden pontján megtalálhatók, mert az 1960-as évektől kezdve a 80-as évekig ez volt a leggyakrabban alkalmazott "stílus" a családi ház építések során. Ezek természetes eloszlása tehát lefedi az ingatlanállomány eloszlását - magyarázta Balogh László. Az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elárulta azt is, hogy a piacon milyen arányban vannak jelen eladó állapotban a Kádár-kockák.

Mint kiderült, Közép-Magyarországon kívül Somogyban a legnagyobb a Kádár-kockák aránya (10,25 százalékos, de Hajdú-Biharban, Zalában és Baranyában is 8 százalék fölötti ez az arány. Ezalatt Nógrádban, Vasban és Tolnában 3 százalék alatti az előszlás.

Budapesten nagyságrendileg ezer ilyen eladó ingatlan van 550 ezer forintos átlagos négyzetméteráron. Pest megyében kétezer eladó Kádár-kocka van 427 ezer forintos átlagos négyzetméteráron. Összességében az ingatlan.com kínálatában nagyságrendileg 10 ezer eladó Kádár-kocka hirdetés szerepel

- összegezte a szakember. Budapest és agglomerációja után a balatoni régió az egyik legdrágább jelenleg az ingatlanpiacon, így a Kádár-kockák esetében is a Somogy és Veszprém megyei kockaházakért kell a legtöbbet fizetni.

Tekintettel arra, hogy a "legfiatalabb" Kádár-kockák is már 40 évesek, ezért általánosságban elmondható, hogy ezeknek az ingatlanoknak a többsége felújításra szorul. Természetesen vannak olyan Kádár-kockák, amik komoly felújításon estek át, és mind a belső elrendezésükben, mind energetikailag, mind pedig a műszaki megoldások tekintetében korszerű ingatlanokká váltak.

A Duna House értékesítőinek tapasztalatai alapján statikailag jó állapotban vannak ezek az ingatlanok. Keszthelyi Adél csoportvezető szerint amit utólag kell megoldani rajtuk, az az aljzatszigetelés, hiszen anno ezt nem végezték el az építők.

Szinte mindegyiknél cserére szorul a tető is: a legtöbb palával fedett, esetleg a cseréptetősök szalufái használódtak el, vagy egyszerűen a tetőtér beépíthetőségének kihasználása miatt szükséges a lebontás. Emellett a nyílászárók és a fűtés korszerűsítése minden típusú háznál elengedhetetlen

- magyarázta a cég szakértője.

Árak tekintetében határ a csillagos ég

Arra a kérdésünkre, hogy hogyan alakul a kockaházak ára, a hasonló adottságú lakóingatlanokhoz képest, Balogh László elmondta, hogy a vevők általában az ingatlanok elhelyezkedése és minősége alapján mondanak ítéletet, ezért ilyen szempontból nincs különbség árban a Kádár-kockák és hasonló állapotú nem Kádár-kockák közt, sőt!

Ha szépen karban van tartva, jó helyen található az ingatlan, esetleg felújításon is átesett, akkor a határ szinte a csillagos ég, mint például egy csepeli 3 szobás, 90 négyzetméteres kockaházat 84,9 millió forintért árulnak. Igaz, ebben az árban a relatíve nagy telek is benne van, ami most egyre fontosabb a családi házba költözők számára

- példálózott a szakértő. Hozzátette, a Kádár-kockáknak számos előnyük és hátrányuk is van, ami bizonyos szempontból könnyítik más szempontból viszont nehezítik az értékesítést.

Keszthelyi Adél is arról beszélt, hogy bár általánosságban kedvezőbb áron lehet hozzájutni egy Kádár-kockához, mint egy klasszikus családi házhoz, elhelyezkedéstől és állapottól függően akár a 25 millió forintos irányár sem elrettentő ezeknél az ingatlanoknál – sőt.

De a Balaton-parton, vagy a fővárosban akár 40-50 millió forintért cserébe is lehet rá vevőt találni. A kereslet viszont egyre nagyobb rá, így elképzelhető, hogy az ingatlanárak ennél a típusnál is tovább fognak emelkedni

- mondta a Duna House csoportvezetője.

Amelyik viszont frekventáltabb helyen található, magasabb négyzetméteráron is adható el, mint egy más stílusú ingatlan.

Hozzátette, hogy a tapasztalatok szerint a Kádár-kockák könnyen értékesíthetőek. Átépítésileg nagyon egyszerűek, a falak könnyen „mozgathatók”, így sok fejtörést nem okoz a leendő tulajdonosoknak, hogy melyik helyiséget hova képzeljék el. A mai igényeknek megfelelően nagyon jól lehet kialakítani a nagyobb méretű, közös életteret, vagy akár 3 kisebb hálószobát is. Kis méretüknek köszönhetően az átépítés, korszerűsítés jobban átlátható, kiszámítható, valamint hamar ki lehet fűteni, így alacsony a fenntartásuk.

Emellett általában jó méretű, kényelmes telek tartozik az ilyen típusú ingatlanokhoz, amit szintén jól ki lehet használni – főleg a családok esetében.

Az OTP Ingatlanpont szerint az északkelet-magyarországi régióban fajlagosan drágábbak ezek az ingatlanok, és a keresettebb típusú ingatlanok közé tartoznak - már, ha megfelelő az ár. Az északnyugat-magyarországi régióban sokat számít az ingatlan lokációja, ugyanis vannak települések, ahol szinte már lehetetlen más jellegű vagy új építésű ingatlant találni.

Így viszonylag ott is magas áron kelnek el akár a felújítandó, akár a felújított „Kádár-kockák”. A családtámogatási programnak köszönhetően jelentősen felértékelődnek ezek a házak. A mai építőanyagárak mellett már nem jelent nagy különbséget azonos állapotba hozni a különböző típusú ingatlanokat

Az északnyugati régióban nagy az érdeklődés rájuk, ám azokat nehezebb értékesíteni, amelyek túl vannak árazva. Sokszor megpróbálják az eladók kihasználni a keresleti piac miatt kialakult dömpinget. Az északkelet-magyarországi régióban árban nagy a szórás, a nagyvárosokban és azok közvetlen közelében a legmagasabbak az árak. Egyértelműen település függő a vételár, ami 8 millió forinttól, akár 50 millió forintig is terjedhet.

Az északnyugat-magyarországi régióban Győr-Moson-Sopron, Veszprém, valamint Komárom-Esztergom megye Kádár-kockái értékesebbek, de Vas és Fejér megyében is magas ára lehet egy-egy ilyen ingatlannak.

A kínálatban a felújítandó, de karban tartott ilyen típusú ingatlanokért 20-25 milliót kérnek, a modernizált, felkapott helyen lévők akár 60 millióért is gazdát cserélhetnek.

Ők keresik a kockaházakat

Keszthelyi Adél arról számolt be, hogy minden generáció keresi a Kádár-kockákat: a fiatalok a könnyű átalakítás és az alacsony rezsi, az idősebbek pedig az egyszintes kialakítás vagy amiatt, hogy a nagy, annak idején kétgenerációsra épített házuk helyett kisebbe költözzenek. Az utóbbi két év tapasztalatai alapján 1-6 hónap alatt lehet értékesíteni ezeket az ingatlanokat – természetesen elhelyezkedés és ár függvényében.

"De egy egyhetes információnk például, hogy egy 70x70-es, teljesen felújítandó Kádár-kocka alig 1 hét alatt kelt el – 42 millió forintért, igaz, a Balatonnal párhuzamos 2. utcában" - mesélte a csoportvezető.



Mint elmondta, jellemző, hogy családi nyaralóként vagy apartmanként is megállják a helyüket, így remek befektetési lehetőséget nyújtanak. Emellett üzlethelyiségként is nagyon jól használhatóak, pont az egyszerűségük miatt. Arról nem is beszélve, hogy több állami támogatás, pályázat is igényelhető ezekre a házakra.

Az OTP Ingatlanpont tapasztalatai szerint az z északkelet-magyarországi régióban méretükből adódóan szinte minden korosztály, 1-2 gyermekes családok keresik a tervgyári házakat. Északnyugat-Magyarországon is szinte minden korosztály és élethelyzet számára keresettek ezek a házak, ugyanis rendkívül könnyen és ötletesen lehet őket alakítani, bővíteni.

A kockaházak jelentős részéhez eredetileg viszonylag nagy telek tartozott, ami értéknövelő tényező lehet vagy arányaiban több vevő számára teheti vonzóvá az ingatlant. A koruknál és állapotuknál fogva ezek jellemzően a legolcsóbb családi házak közé tartoznak szinte minden környéken, ami szintén sokat segít az eladásban, mivel a legtöbb magyar vevő igencsak árérzékeny. Rengetegen gondolkodnak úgy, hogy inkább saját maguk újítják fel ezeket az átlagosnál olcsóbb ingatlanokat, akár több ütemben - magyarázta Balogh László.

A kockaházak hátrányai közé tartozik, hogy ezek viszonylag kis alapterületű ingatlanok: a legtöbb 80-90-100 négyzetméteres, ami egyfelől olcsóbb vételárat eredményez, de ez kisebb életteret is jelent a beköltöző tulajdonosok számára. Szintén hátrány, hogy a legtöbb ilyen ingatlan alapból nincs szigetelve, és ha a korábbi tulajdonosok erről nem gondoskodtak, akkor ez a feladat a vevőkre hárul. Ráadásul az ingatlanok felújítása sem olyan egyszerű, mivel a viszonylag vastag falazat miatt nem olyan egyszerű megváltoztatni a belső elrendezést. Márpedig a vevői igények a 60-as vagy 80-as évek óta sokat változtak

- foglalta össze Balogh Lászó, aki szerint az elmúlt 10-20 évben két fő csoportot lehetett azonosítani a vevők körében, akik különösen fogékonyak voltak a Kádár-kockákra. Egyrészt azok a fiatal családok, akik kertes házba vágytak, de a megfizethetőség legalább ennyire fontos szempont volt a számukra. Ők később a családjuk bővülésével jellemzően nagyobb ingatlanba költöztek.

Az elmúlt években viszont a bővülő állami támogatások hatására ezek a fiatal családok egyre inkább az új építésű házakat részesítik előnyben. A másik vevői csoportot pedig azok az idősebb házaspárok képviselik, ahonnan már kirepültek a gyerekek, ezért a kisebb alapterület nem probléma, viszont a kert vagy a megfelelő méretű telek továbbra is fontos szempont maradt számukra.

Megint itt vannak a központi lakástervek

Márciusban jelentették be, hogy elindul a Nemzeti Mintatervkatalógus, ahonnét ingyenesen lehet letölteni tervrajzokat. A program bejelentéseko Novák Katalin családügyi miniszter arról beszélt, hogy egyre több család építkezik vagy vásárol ingatlant, amelyet utána át szeretne alakítani. Az ehhez szükséges tervezéshez szakértelem kell, a terveket pedig drága elkészíttetni, ezért a Lechner Tudásközpont szakemberei ingyenesen letölthető mintaterveket készítettek a tervezési folyamat megkönnyítésére.

Kolossa József, a Lechner Tudásközpont ügyvezetője akkor elmondta, hogy a letölthető tervek építészeti minősége kiváló, műszakilag ellenőrzöttek és gazdaságosan megvalósíthatók. A tervek új épületek építéséhez és kockaházak átalakításához nyújtanak segítséget, mondta. Közölte azt is: a megfelelő terv kiválasztása után ki kell tölteni a honlapon elérhető felhasználási szerződést, azt el kell juttatni a Lechner Tudásközpontnak. A terv részletes műszaki dokumentációjának letöltésére a szerződés megkötése után van lehetőség.