Hogyan készül a puliszka őseink receptje alapján? Erdélyi puliszka recept egyszerűen

Mindannyian hallhattunk már a puliszka nevű klasszikus magyaros ételről, azonban ma már kevesen készítik azt úgy, ahogy őseink, pedig végtelenül egyszerű a puliszka recept elkészítése. Cikkünkben eláruljuk, a puliszka mi az és hogyan készül a puliszka!

Mi az a puliszka? Milyen étel a puliszka és hogyan készül a puliszka az eredeti erdélyi puliszka recept alapján? Mi a puliszka alapanyaga és milyen feltétekkel szokásos a puliszka tálalása? Ezekre az izgalmas kérdésekre keressük most a választ, illetve eláruljuk azt is, hogyan készül a puliszka a világ legegyszerűbb alapanyagainak felhasználásával!

Mi a puliszka?

A puliszka egy erdélyi történelmi étel, ami olcsó és egyszerű alapanyagokból áll. A puliszka gyakorlatilag nem más, mint a kukoricakása, amit az erdélyi szegény emberek fogyasztottak. A puliszka, mint étel a hagyományos éttermek étlapján előfordulhat polenta vagy kukoricamálé néven is, a keményebb, sült változata pedig a görhe – ez annyiban különbözik az eredeti puliszkától, hogy nem tejbegríz-szerű az állaga, hanem vágni lehet.

A kukorica puliszka nem csak az erdélyi és a magyar konyha egyik rég elfeledett alapétele: a puliszka ugyanígy megtalálható a román, ukrán, bolgár és más kelet-európai országok autentikus fogásai között is. A puliszka további jellegzetessége, hogy sósan és édesen is fogyasztható: népszerű változata a juhtúrós puliszka, a szalonnás puliszka, vagy például a mákos puliszka is.

Mi a puliszka alapanyaga?

A puliszka kukoricadarából és vízből készül – mivel ezek régen is a legolcsóbb elérhető alapanyagok között voltak, érthető módon vált a puliszka a szegény ember eledelévé.

Hogyan készül a puliszka?

A puliszka készítése igazán egyszerű: forraljunk vizet és kanalanként adagoljuk hozzá a kukoricadarát (1 liter vízhez kb. 250 gramm kukoricadara fog kelleni), ezt ízesíthetjük egy csipet sóval is. Addig sűrítjük kevergetve a puliszka alapját, míg az egy sűrű, bugyborékoló tejbegríz állagú étellé nem válik. Ezt elfogyaszthatjuk már így, önmagában, vagy megsüthetjük sütőben (180°-on, míg a teteje meg nem barnul), különféle sós vagy édes ízekkel rétegezve (például szalonnás juhtúrós puliszka vagy lekváros puliszka).

Erdélyi puliszka recept: Így készítették az őseink is

Az erdélyi puliszka hozzávalói

1 l víz

250 g kukoricadara

1 pohár tejföl

250 g füstölt szalonna

400 g juhtúró

só ízlés szerint

Az erdélyi puliszka készítése

Az erdélyi puliszka recept készítése során kavarjuk ki kanalanként a vízben a kukoricadarát a fent leírt puliszka készítési utasításokat követve, míg egy sűrű, tejbegrízszerű masszát nem kapunk. Keressünk egy kisebb tepsit, vagy egy sütőbe helyezhető serpenyőt és rétegezzük benne a puliszka masszáját a tejföllel elkevert juhtúróval. A juhtúró már önmagában sós, de ízlés szerint tovább ízesíthetjük egy kevés sóval. Borítsuk be a tetejét puliszkával, majd 180°-ra előmelegített sütőben süssük addig, míg a teteje meg nem barnul. Amíg a puliszka sül, kockázzuk fel a füstölt szalonnát és süssük serpenyőben ropogósra. Tálaláskor szeleteljük fel az ételt, majd szórjuk meg a sült szalonnával a puliszka tetejét.

A puliszka ízesítése: Édes és sós puliszkák

A sós puliszkák közül az erdélyi puliszka (sült juhtúrós puliszka szalonnával) az egyik legnépszerűbb útja a puliszka fogyasztásának, de ehetjük azt önmagában például tejföllel is. Az édes puliszkák izgalmas főételek: népszerű többek között a cukros-mákos puliszka és a lekváros puliszkai is (legfőképpen barack- vagy szilvalekvárral fogyasztandó) – ezt is elkészíthetjük ugyanúgy sütve, rétegezve is, mint a sós puliszka verziót.