Csúcsra futott az albérletforgalom: ezek a lakások most a legkeresettebbek

Idei csúcsot döntött a forgalom a budapesti albérletpiacon augusztusban, a kínálat bővülése miatt ugyanakkor az átlagos bérleti díjak a júliusi 150 ezres csúcsról 147 ezerre mérséklődtek – derül ki egy friss albérletipiaci elemzéséből. Valószínűleg az elhúzódó koronavírus-járvány miatt nyáron egy korábbi tendencia is tovább erősödött: egyre többen keresik az olyan bringabarát albérleteket, ahol biztonságosan megoldható a kerékpár tárolása.

Hónapok óta tart a kereslet növekedése, és augusztusban a kínálat bővülésével tetőzött a forgalom a budapesti albérletpiacon – mutat rá legfrissebb elemzésben a Rentingo közösségi albérletkereső platform. A kereslet erősödése még az év elején indult, majd a járványügyi korlátozások eltörlésével, valamint a fővárosi szolgáltató- és vendéglátóipar élénkülésével a bérlők fizetőképessége is növekedett.

A felvételi ponthatárok kihirdetése után a felsőoktatásban tanulók is tömegesen jelentek meg a budapesti kiadó lakások piacán, ami július végén látványos bérletidíj-növekedést eredményezett. Miközben a forgalom tovább nőtt, az árak további emelkedését a nyár utolsó hónapjában megállította, hogy bővült a kínálati oldal is. Az újabb kiadó lakások részben annak is köszönhetően jelentek meg, hogy az Airbnb-piacra nem minden tulajdonos tudott vagy akart visszatérni, és ők így továbbra is a hosszú távon kiadó lakások kínálatát erősítik.

A júliusi rekord bérletidíj-emelkedést ennek megfelelően minimálisan korrigálta a piac: míg egy kiadó lakásért Budapesten átlagosan 150 ezer forintot kellett fizetni július végén, addig augusztus végén ez 147 ezer forintra mérséklődött.

A koronavírus-járvány nemcsak a kínálati és keresleti oldal intenzitását befolyásolta a budapesti albérletpiacon, hanem a lakásválasztási szempontokra is hatással volt. A gyermekbarát és az állatbarát albérletek népszerűsége továbbra is töretlen, de a hosszan elnyúló járványhelyzet miatt markánsan nőtt az igény a bringabarát albérletek iránt: egyre több bérlő számára fontos szempont, hogy a lakáshoz tartozzon olyan helyiség, ahol a biciklit biztonságosan tárolni lehet. Ez lehet társasházi kerékpártároló, külön helyiség a lakásban, erkély vagy fali bringatartó. Ez a lakásukat kínálók számára is lényeges információ, hiszen egy ilyen lehetőség hangsúlyozása segíthet a gyorsabb kiadásban. Mivel a bringabarát albérlet iránti igény nyáron érzékelhetően megugrott, az albérletkereső platformon is külön szűrési feltételt hoztak létre annak érdekében, hogy megkönnyítsék az albérletkeresést a kerékpárral költöző bérlők számára.