Filléres trükkökkel hűtheted le a lakást: így klíma nélkül is bírható a halálos kánikula

A nyár végéhez közeledve mégegyszer visszatért az igazi perzselő kánikula, a légkondival nem rendelkező magyarok lakásai ezért megint szinte elviselhetetlen hőmérsékletűre hevültek. A tartós meleg miatt a falak átmelegszenek és az éjjeli szellőztetés sem elég a lakás lehűtésére. A melegedés pedig még néhány napig egyre elviselhetetlenebb lesz: szombaton még csak a fél ország szenved, de vasárnap és hétfőn már minden megyében hőségriasztás lép érvénybe az izzasztó idő miatt. A Pénzcentrum ezért összegyűjtött pár olyan házi praktikát, amivel elviselhető időt teremthetsz a lakásban, és egy több százezres klímára sem kell hozzá beruháznod.

A napok óta tomboló kánikulai időben a lakásunk, vagy házunk falai idővel átmelegednek, és fullasztó hőség alakulhat ki bent is. Az éjszakánkénti szellőztetés ilyenkor már kevés, hiszen néhány órán belül úgyis ugyanolyan pokoli lesz a hőmérséklet. Ez nem csak a pihentető alvásunk kárára mehet, de stresszessé tehet és a vérnyomásunkat is felviheti, nem beszélve az izzadásról, a rossz közérzetről és az egyéb kellemetlenségekről. Mind fizikailag, mind mentálisan rengeteget kivesz ez az idő az emberekből.

A többség, ha megengedheti magának, légkondival próbálja átvészelni a kánikulát, de ezt rengetegen nem tudják, vagy nem akarják kigazdálkodni, az ilyen berendezések ráadásul rengeteg áramot fogyasztanak és a környezetünknek sem tesznek jót. Még szerencsére, hogy messze nem ez az egyetlen módszer, hogy otthon vészeljük át a nyári hőséget.

Így birkózzunk meg a hőséggel klíma nélkül

Mivel nem tölthetjük az egész napot a vízparton, vagy egy klímás moziban, vagy plázában, hogy túléljük ezt az időt, muszáj, hogy lakásunkban is alkalmazkodjunk a hőmérséklethez, ha más nem délelőtt és a hétvégén. Sőt, most a home office elterjedésével akár a hetünk nagy részét otthon lehetünk kénytelenek költözni.

Zárt térben pedig ezt az időt csak akkor lehet elviselni, ha valahogy megbirkózunk vele és leküzdjük a hőséget. Nem hogy dolgozni, hanem még utána pihenni sem lehet ugyanis normális 30 fokban. A helyzetet súlyosbíthatja, hogy otthon számos olyan dolgot csinálunk, amivel még növeljük is a hőmérsékletet Ebben a kánikulában pedig, ha például a sütögetéssel csak 1-2 fokkal is feltornásszuk a meleget, az is rengeteget számít. Érdemes lehet ezért elsősorban az ehhez hasonló tevékenységeket sorra venni, és átgondolni, mivel spórolhatunk legalább néhány fokot. Ha ezzel megvagyunk pedig gondoljuk át, milyen házi praktikák vannak még a tarsolyunkban a benti hőmérséklet letornászására.

Kapcsolj ki mindent, ami hőt termel

A legtöbben bele sem gondolnak, de a különböző elektromos gépek, de akár egy bedugva hagyott telefon-, vagy laptoptöltő is több fokkal növelheti a benti hőmérsékletet. Nyilván nem azt tanácsoljuk, hogy húzd ki a hűtőszekrényt, vagy a televíziót, de például a laptopot, vagy bármi mást, amit épp úgysem használsz, de könnyű hozzáférni, érdemes lehet. Ha lehet ne csak kikapcsold, hanem ha megoldható áramtalanítsd is. A kenyérpirítóval, a mikróval, a vízforralóval és egyéb, a legtöbb háztartásban csak naponta néhányszor használt eszközökkel is célszerű lehet ugyanígy eljárni.

Ha az említett TV-ről, vagy egy asztali számítógépről van szó, amiket jó eséllyel gyakrabban is használunk és nehezebb is állandó ki-be huzigálni őket, akkor sincs azért nehéz dolgunk. Érdemes lehet például hozzájuk beszerezni egy-két kapcsológombos elosztót, így ha nincs szükségünk rájuk csak egy gombot kell lekapcsolni, miután kinyomtuk őket.

Kerüld a sütés-főzést a hőségben

Akár egy fél órás sütögetés, vagy adag tészta megfőzése is elviselhetetlen meleget teremthet a konyhánkban, viszont nyilván főtt ételt is ennünk kell. A kulcs az előre tervezésben rejlik. Ha már ma elolvastuk, hogy a következő 2 napban még kegyetlen hőség lesz, érdemes kigondolni, hogyan húzzuk ki ez idő főzés nélkül kihúzni. Érdemes egy hetes, de legalábbis néhány napos menüket összeállítani. Így bármikor, ha lecsap a kánikula, felkészülten és teli hűtővel várhatjuk.

A rendszeres sütögetés elkerülését ezután már számos eszköz segítheti a ház körül. Használhatunk például mikrót, vagy vízforralót az ételek megmelegítésére. Például ha előre a hűtőbe rakunk egy-egy adag pörköltet, vagy zöldséges szószokat, akkor másnap azokat csak mikrózni kell. Emellett, ha nem is akarunk az instant levesekre fanyalodni, beszerezhetünk például rizstésztát, vagy más olyan jellegű tésztákat amiket nem kell megfőzni, elég csak forrázni, majd leszűrni. Így ha van egy vízforralónk, máris megspóroltuk a főzéssel járó hőséget. De ehetünk hideg ételeket, mint egy salátát vagy egy szendvicset, amik akár még jobban is eshetnek ebben a hőségben.

Kapcsoljuk le villanyt

Kevésbé jut az eszünkbe, de például a villanykörték (igen, a modern, energiatakarékosak is) egy csomó hőt adnak le. Persze, szerencsére a nyáron viszonylag sokáig világos van. Épp ezért nem is igen érdemes a villanyt kapcsolgatni. Nappal inkább igyekezzünk kihasználni a természetes fényt, és éjszaka is a lehető legkevesebbet kapcsolgatni a villanyt, hogy a lakás könnyebben lehűljön.

Rendezzük át a ventilátorokat

Ha nincs klímánk, jó eséllyel leginkább ventilátorokkal próbáljuk kompenzálni annak hiányát. A legtöbben úgy gondolják, hogy a ventilátorok, bár csak a meleg levegőt keringetik, mégis jobbak a semminél Az igazság az, hogy egy kis kreativitással ennél sokkal többet is kihozhatunk a használatukból.

Ha például közvetlenül az ablakkal szembe rakunk egyet, az kifelé fogja keringetni a forró levegőt. De jó ötlet lehet az, hogyha amíg szellőztetünk, a ventilátort a nyitott ablakba tesszük, hogy a hűvös kinti levegő kapjon egy kis "hátszelet", és bejöjjön a lakásba.

Öltözzünk szellősen

A kevesebb néha több, ha a nyári öltözetekről van szó, ez pedig otthon különösen igaz. Hordjunk bő és vékony felsőt, rövidgatyával, vagy akár legyünk alsóneműben. Bár elsőre jó ötletnek hangozhat ,teljesen nekivetkőzni nem feltétlenül érdemes a legnagyobb hőségben sem.

Ugyanis bár sokak szerint meztelenül a legkönnyebb elviselni a meleget, a dolognak megvannak a maga hátrányai is. A szellős ruhával szemben ugyanis így nincs ami felszívja izzadságunkat, így tovább is maradunk izzadtak.

Igyunk sokat

A legfontosabb ilyen időben a hidratálódás. Az egész napos izzadásban, különösen az esti forgolódás, vagy a napközbeni házimunka közben rengeteg vizet kiízzadhatunk, amit valahogy pótolni kell.

Ezért is érdemes reggel egy pohár vízzel kezdeni a napot és utána is legalább néhány óránként inni egy kicsit. A szakemberek szerint egyébként 10 kilónként 4 deciliter folyadékot kell bevinni naponta, így egy 70 kilogrammos ember esetében ez 2,8 litert jelent.

Egy átlagos embernek ezért, ha eszik gyümölcsöt, vagy egyéb folyadéktartalmú ételeket is 2-2,5 liter vizet kéne meginni naponta. És erre most kb. egy litert nyugodtan rádobhatnuk az izzadás miatt. Ha ezt a tanácsot megfogadjuk, a közérzetünk máris jobb lesz és kevésbé fogunk szenvedni a melegtől.

Mozdulj ki

Persze hiába fogadod meg a tanácsainkat, ezekkel is csak néhány fokkal lehet csökkenteni a benti hőmérsékletet, egy rossz szigetelésű, rossz tájolású panelban, vagy egy olyan régi bérházban ahol az 50-60 centis falak nyár eleje óta egyre csak forrósodnak, és a plafon veri vissza 3 méterről lefelé a beszorult meleg levegőt pedig ez jó eséllyel kevés lesz, hogy hosszú távon kibírjuk otthon.

Erre rátesz hogy sokan még most is otthonról dolgozunk, ezért hét közben még a klímás irodában sem tudunk egy kicsit lehűlni. Ha végleg meguntuk, hogy otthonunk szaunává változott pedig nincs máshová menekvés, csakis ki a lakásból

Ezért utolsó tippként tudjuk tanácsolni, hogy ha megteheted, ne töltsd az egész hétvégét a négy fal között, mert ahogy már írtuk: ezzel, ha hosszú időn át kitart egy ilyen hőhullám a saját fizikai és mentális egészséged építed le. Azt javasoljuk tehát, hogy ne küzdj a hőséggel, ha tényleg menthetetlennek tűnik a helyzet, hanem dolgozz ki B-tervet.

Rengeteg olyan helyet találunk, akár városban élünk, akár vidéken, ahol akár ingyen eltölthetjük az időt, a lakásnál jóval hűvösebb, kellemesebb időben. Kinézhetünk egy vízpartra, erdőbe, vagy akár a legközelebbi parkba. Ha programmal kötnénk össze a lehülést pedig élvezhetjük a klímát a hipermarketekben, nagyáruházakban, plázákban, mozikban, edzőtermekben, könyvtárakban, múzeumokban, vagy galériákban.