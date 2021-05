Dugulás ellen könnyűszerrel: lefolyótisztító pálcika, búvár lefolyótisztító, lefolyótisztító házilag

Gyakran tapasztalhatjuk, hogy a mosogató és a zuhanyzó lefolyója hajlamos az eltömődésre, hiszen az ételmaradék, a hajszálak és más makacs szennyeződések hajlamosak lehetnek a lerakódásképzésre. Mit tehetünk ellenük, milyen lefolyótisztító hatásos?

Cikkünkben a lefolyótisztító szerekkel kapcsolatban segítünk eligazodni: melyik lefolyótisztító milyen makacs lerakódások, szennyeződések ellen hatásos? Lefolyótisztító házilag hogyan készíthető, hogyan használható a búvár lefolyótisztító és a lefolyótisztító pálcika? Hallhattuk már a „csőgörény” lefolyótisztító kifejezést is: miért hatásos ez a lefolyótisztító módszer? Milyen népszerű lefolyótisztító márkákkal találkozhatunk és ezek hol kaphatóak? Tudd meg te is, hogyan szabadulhatsz meg egyszerűen és olcsón a dugulástól ezekkel a lefolyótisztító szerekkel és eszközökkel!

Hogyan alakul ki a dugulás?

A dugulás mind a konyhai, mind a fürdőszobai lefolyók esetében gyakran kialakulhat, illetve alkalmanként meg kell küzdenünk vele a vécében is. A dugulás kialakulásának egyszerű okai vannak: a konyhai lefolyó eltömődését a mosogatótálcából lefolyó zsír, olaj és ételmaradék okozza, míg a fürdőszobában leginkább a hajszálak és az olajos kozmetikumok részecskéi okoznak problémát. Ezek ellen a szennyeződések ellen egyszerűen védekezhetünk egy jó szűrőberendezéssel, ami nem engedi a csövekbe az ételmaradék és a haj nagyrészét, de mellette rendszeresen ajánlott a vegyszeres lefolyótisztítás is.

Az eldugult vécé esetében a dugulás okozója lehet valamilyen idegen anyag (pl. vízben nem oldódó nedves törlőkendő, tampon, nagyobb darabokból álló ételmaradék), illetve gyakran a nem megfelelő mennyiségű öblítővíz. Egyre gyakrabban alkalmazunk víztakarékos öblítőtartályokat, amelyek sok esetben nem használnak elég vizet a nagyobb végtermékek leöblítéséhez, így azok felhalmozódhatnak a vécé lefolyójában. Ha gyakran eltömődik a vécénk, elsősorban nézzünk utána annak, hogy kerülnek-e a lefolyóba olyan idegen anyagok, amik eltömődést eredményeznek – ha nem, a kevés vízöblítés lehet a baj és gyakrabban kellhet vízkőoldó, lefolyótisztító.

A konyha és a fürdőszoba esetében a legtöbb esetben megfelelő lefolyótisztító kezelés a boltokban beszerezhető vegyszeres lefolyótisztító, azonban, ha olyan nagy a dugulás, hogy ezek nem hatásosak, fizikai beavatkozásra lehet szükség. A vécé esetében és érdemes alkalmanként lefolyótisztító szert használnunk megelőzés gyanánt, ám ha már létrejött a dugulás, mindenképpen be kell avatkoznunk vécépumpával.

Mit NE tegyünk dugulás esetén?

A legtöbb ember, ha találkozik a dugulás kellemetlen tényével, egyből elkezd lefolyótisztító szereket vásárolni és anélkül alkalmazza őket, hogy alaposan utánanézne, melyik lefolyótisztító milyen dugulás ellen hatásos, hogyan kell használni és hígítani azt, hogy elérje a kívánt hatást. A lefolyótisztító szereket nem szabad felelőtlenül a dugulással küzdő lefolyóba önteni, hiszen egyes lefolyótisztító szerek, ha nem megfelelő hígításban használjuk, nem, hogy feloldják a dugulást, hanem hozzájárulnak az eltömődéshez!

A másik gyakori probléma, hogy – érthető okokból, mivel a fennmaradt szennylé kellemetlen szagú és látványú jelenség – azonnali hatást várunk a lefolyótisztító szertől. A legtöbb lefolyótisztító lassan hat, különösen akkor, ha masszív, több hónap alatt lerakódott dugulással kell felvennie a küzdelmet. Érdemes a vegyszereket éjszakára bennhagynunk a csövekben, amikor nem használjuk konyhai, fürdőszobai lefolyóinkat. Ha már használjuk a szert, ne öntsünk az előírtnál több vizet a lefolyóba! Mindig olvassuk el, mi áll a lefolyótisztító dobozán, hogyan kell alkalmazni azt!

Dugulás ellen házilag

Ha megfigyeltük, hogy akár a konyhai, akár a fürdőszobai lefolyón lassabban folyik le a víz a kelleténél, érdemes azonnal cselekednünk. Mivel a bolti lefolyótisztító vegyszerek nagytöbbsége mérgező, elsősorban érdemes a dugulás ellen házi módszerekkel felvennünk a küzdelmet. A lefolyótisztító házilag könnyen kivitelezhető: használjunk ecetet (nemhiába, az ecet az egyik leghatékonyabb házi tisztítószer vízkő, penészgombák és baktériumok ellen is), ami feloldja a lerakódásokat a lefolyóban.

Az ecet mellett a szódabikarbóna és a trisó is hatékony lefolyótisztítós szer, de vásárolhatunk háztartási sósavat is, ami szintén oldja a lerakódást. Nagyobb mennyiségű citromlével vagy vízben hígított citromsavval is próbálkozhatunk. A lefolyótisztító házilag számos esetben nagyon hatékony dugulásmegelőző kezelés: oldják a lefolyó környékében és a csövekben felhalmozódott zsíros, olajos maradékot, így érdemes őket havonta 2-3 alkalommal használnunk, hiszen a dugulás már azelőtt elkezdhet kialakulni, hogy mi a látható tüneteit észlelnénk.

Dugulás ellen vegyszerekkel

Ha a dugulás ellen házilag nem tudunk fellépni, vásárolhatunk lefolyótisztító vegyszereket: ezeket bármelyik nagyáruházban vagy háztartási boltban beszerezhetjük, sőt, válogathatunk kifejezetten fürdőszobai vagy konyhai lefolyótisztító szerek közül, hiszen az eltömődés jellege más lehet (kérjük ki bátran az alkalmazottak véleményét). Fontos tudnunk, hogy ezek a lefolyótisztító szerek a legtöbb esetben erős, maró hatású vegyi anyagok: ne érintkezzünk velük csupasz bőrrel és ne lélegezzük be a kipárolgásukat! Olvassuk el használat előtt, hogyan kell őket alkalmazni: mennyi vízzel hígítsuk vagy mennyi (meleg) vizet kell ráöntenünk és mikor (pl. éjszakára) hagyjuk őket a csövekben, hogy kifejthessék hatásukat!

Búvár lefolyótisztító

Nem csak folyékony lefolyótisztító szerekkel, hanem búvár lefolyótisztító anyagokkal is oldhatjuk a dugulást. A búvár lefolyótisztító granulátumokból áll, amelyeket a problémás lefolyókba kell szórnunk. A vízzel reakcióba lépve kifejtik oldó hatásukat, fellazítva a szennyeződéseket. Ez esetben is olvassuk el, melyik búvár lefolyótisztító márka mennyi víz használatát és mikor javasolja, különben könnyen elejét vehetjük a búvár lefolyótisztító hatékonyságának!

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! Egyre több család igényli a babaváró hitelt. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2021 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt. (x)

Dugulás ellen eszközökkel

Lefolyótisztító pálcika és spirál

Háztartási üzletekben vásárolható lefolyótisztító pálcika és annál hosszabb lefolyótisztító spirál (köznyelven „csőgörény”) is. Ezeket a lefolyótisztító eszközöket akkor használjuk, ha a vegyi lefolyótisztítás sem vezetett eredményre. Működési elvük egyszerű: dugjuk őket a lefolyóba, használatukkal pedig fizikailag lazítsuk fel a szennyeződést. Minél mélyebben van a csövekben a dugulás, annál nehezebb azt feloldani, annál hosszabb lefolyótisztító pálcika vagy lefolyótisztító spirál kell.

Ha ezzel a beavatkozással sem tudjuk megszüntetni a dugulást, mindenképpen duguláselhárító szakember segítségét kell igénybe vennünk, aki a megfelelő eszközökkel eltávolítja a probléma forrását.

Hol szerezhetjük be a lefolyótisztító szereket?

Lefolyótisztító pálcika hol kapható?

Lefolyótisztító pálcika beszerezhető bármilyen háztartási boltban és a nagyobb, háztartási részleggel is rendelkező áruházláncokban is.

Búvár lefolyótisztító hol kapható?

Búvár lefolyótisztító kapható bármelyik nagyobb vegyesboltban.

Szi-Ti lefolyótisztító hol kapható?

A Szi-Ti lefolyótisztító online és háztartási szaküzletekben vásárolható meg.

Kék Csoda lefolyótisztító hol kapható?

A Kék Csoda lefolyótisztító a legtöbb nagy háztartási boltban, áruházban kapható.

Gel Print lefolyótisztító hol kapható?

A Gel Print lefolyótisztító termékek a legtöbb nagy háztartási boltban, áruházban kaphatóak.

Tiret lefolyótisztító hol kapható?

A Tiret lefolyótisztító a legtöbb nagy háztartási boltban, áruházban kapható.