Hasítanak a magyar egyetemek: egyre jobban teljesítenek világviszonylatban is

Három egyetemünk is jelentőset lépett előre a Times Higher Education (THE) World University Rankings világranglistáján, és akárcsak tavaly, idén is 11 magyar egyetem helyezéssel zárta az évet, míg két új egyetem belépésével már négy intézmény van megfigyelő státuszban - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szerdán, hozzátéve: szinte minden mérőszámban emelkedést mutatnak az intézményeink.

Az idei évben a Semmelweis Egyetem megőrizte pozícióját, így a világ egyetemeinek legjobb 1 százalékában szerepel, a 251-300-as közötti sávban. A tavalyi évhez viszonyítva a listán magabiztosan lépett előrébb a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (1001-1200), a Pannon Egyetem (1201-1500), az Óbudai Egyetem pedig jelentős előrelépést mutatott, hiszen a tavalyi 1001-1200-as sávhoz képest, idén a 601-800-as sávba lépett - írták. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A közlemény szerint a THE a legátfogóbb, legszigorúbb és legkiegyensúlyozottabb nemzetközi rangsor, amely a kutatásintenzív egyetemeket 18 teljesítménymutató alapján értékeli; ezek öt pillérre oszlanak, lefedve az oktatás, a kutatás, a tudástranszfert és a nemzetközivé válás alapvető küldetését. A szerdán közétett listán szereplő magyar egyetemek a legtöbb mérőszámban figyelemre méltó emelkedést mutatnak - emelte ki a minisztérium. Tájékoztatásuk szerint a listán szereplő 11 egyetem esetében 4 felsőoktatási intézmény az első 1000 között szerepel, a sorrendállítás során vizsgált 13 mérőszámból 9-ben Magyarország előrelépést ért el a világszínvonalhoz képest. A listán 4 fővárosi, 7 vidéki egyetem kapott helyezést, ebből jól látszik, hogy a vidéki egyetemeink egyre erősödnek, térségmegtartó erejük emelkedik, ami mind hozzájárult ahhoz, hogy idén már minden második hallgatót vidéki egyetemre vettek fel. A hazai egyetemek sorrendje tehát az alábbiként alakul: Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Semmelweis Egyetem (251-300), Óbudai Egyetem (601-800), Eötvös Loránd Tudományegyetem (801-1000), Debreceni Egyetem (801-1000), Pécsi Tudományegyetem (1001-1200), Szegedi Tudományegyetem (1001-1200), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1201-1500), Pannon Egyetem (1201-1500), Széchenyi István Egyetem (1501+), Miskolci Egyetem (1501+). A KIM kitért arra: "mindezek mellett, ha a másik kiemelt rangsort vizsgáljuk (QS), még további egy egyetemünk szerepel a világ legjobb 5 százalékában, így az egyre erősödő versenyben világátlag felett teljesítenek egyetemeink".

