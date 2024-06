Kutatás: hogyan kellene korlátozni a mobiltelefon-használatot az iskolában?

A mobiltelefonok használata az iskolákban világszerte vitatott téma. Míg egyesek az oktatási technológia fejlődését és a kapcsolattartás egyszerűsítését látják benne, addig mások aggodalmukat fejezik ki a tanulók figyelemelterelődése, a szociális készségek romlása és a mentális egészségre gyakorolt negatív hatások miatt. A magyar kormány nemrég jogszabály-módosító javaslatot nyújtott be, amely alapján korlátozni lehetne a diákok iskolai mobiltelefon-használatát. A Pénzcentrum most a szülők véleményére kiváncsi a témában, ezlrt arra kérünk, töltsd ki cikkünk végén található anonim kérdőívünket.

A mobiltelefonok iskolai jelenléte egyre nagyobb vitákat generál Magyarországon, mivel az oktatásra és a diákok mindennapjaira gyakorolt hatásaik sokrétűek. A magyar kormány eddig nem hozott átfogó, országos szabályozást a mobiltelefonok iskolai használatáról, most azonban ez hamarosan megváltozhat.

"Egyre több hazai és nemzetközi kutatás támasztja alá, hogy a diákok iskolai koncentrációjára, figyelmére, teljesítményére egyértelműen rossz hatással van a korlátlan iskolai mobiltelefon-használat. Kevésbé tudnak figyelni a tananyagra, ha közben a mobil náluk van, vagy akár csak a táskájukban hever" – mondta Rétvári Bence, majd hozzátette, hogy

a benyújtott javaslat előtt a Belügyminisztérium digitális konzultációt is tartott. Ebben a tanárok és igazgatók többsége szükségesnek tartotta az iskolai mobilhasználat szabályozását, mert a mobil eltereli a diákok figyelmét

- magyarázta az államtitkár. A kormány hétfő délben benyújtott egy 90 oldalas törvényjavaslatot, amelyről az Országgyűlés kedden kivételes eljárással hozott döntést. A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által beterjesztett, terjedelmes javaslatban szerepel többek között az iskolai mobiltelefon-használat korlátozása is, amire amúgy - az újjonan hozott jogszabálytól függetlenül - van már konkrét példa is idehaza.

Jó vagy rossz a mobiltelefon az iskolában?

A mobiltelefonok használata a gyerekeknél egy meglehetősen megosztó téma a társadalomban. Azonban ez a kérdés igen nehezen megválaszolható egy egzakt válasszal. Számos érv felsorolható ellene és mellette is, gondolhatunk itt arra, hogy sokszor nehézséget okoz, hogy a gyerekek a tanórán is előveszik a telefont, meg a szünetben is csak azt nyomkodják, ugyanakkor melyik szülő örülne, ha az egyedül közlekedő gyerekénél nem lenne telefon.

Sok diák és tanár szerint a mobiltelefonok hasznosak lehetnek oktatási eszközként. Lehetővé teszik az azonnali információkeresést és interaktív tanulási módszereket​​. De fontos kiemelni azt is, hogy az órák alatt használt mobiltelefonok elvonhatják a diákok figyelmét a tananyagról, ami rontja az iskolai teljesítményt. Ahogy napjaink nagy problémája az bullying (zaklatás) is erősen kötődik az okostelefonokhoz. A telefonok lehetőséget teremtenek az online zaklatásra és a közösségi média túlzott használatára, ami negatívan befolyásolhatja a diákok mentális egészségét​​.

Jelenleg az iskolák különböző módon kezelik a mobiltelefon-használat kérdését. Néhány intézmény teljesen betiltja a telefonok használatát az órákon, míg mások szigorú szabályokat alkalmaznak, hogy minimalizálják a zavaró tényezőket​​. Egyes iskolák időnként „telefonmentes hetet” tartanak, hogy felhívják a figyelmet a kontrollált használat fontosságára​​.

Tehát jól látható, hogy összességében a mobiltelefonok iskolai használata összetett kérdés, amelynek megoldása körültekintő és rugalmas megközelítést igényel. Az iskoláknak és a szülőknek együtt kell dolgozniuk a megfelelő szabályok kialakításán, hogy a technológia előnyeit maximálisan kihasználják, miközben minimalizálják a negatív hatásokat.

Hogyan kellene korlátozni a mobiltelefon-használatot az iskolában?

Mint már feljesbb is említettük, a magyar kormány nemrégiben egy új jogszabály-módosító javaslatot nyújtott be, amely lehetővé tenné a diákok iskolai mobiltelefon-használatának korlátozását. A javaslat szerint a kormány jogosult lenne meghatározni azokat a tárgyakat, amelyeket tilos az iskolákba és kollégiumokba bevinni, illetve azokat, amelyeket csak igazgatói engedéllyel lehet az órákon használni. Ugyanakkor a kérdés egyelőre igencsak megosztja a szülőket, így most leginkább az ő véleményükre vagyunk kíváncsiak, hogyan is kellene rendezni a gyeremekek iskolai mobiltelefon-használatát. Kérjük, segítsd a munkánkat és töltsd ki az alábbi, anonim kérdőívünket.